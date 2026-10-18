今季最初の9試合で5敗。リーグ戦とチャンピオンズリーグを合わせた数字だ。ナポリにとっては20年間見られなかった悪い成績であり、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の立場と、監督を軸としたプロジェクトが危機にさらされている。次の2試合、火曜日にホームのマラドーナで行われるチャンピオンズリーグ第3節のボデ／グリムト戦、そして土曜日に同じくホームで行われるセリエA第8節のローマ戦は、ナポリの今季を左右する重要な節目となる。さらに2試合続けて悪い結果に終われば、ナポリが監督の電撃交代を検討する可能性もある。
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翻訳者：
ナポリ、アッレグリの選択にデ・ラウレンティス困惑。解任ならモンテッラが浮上
デ・ラウレンティス、意表を突かれる
昨日の試合でヴェネツィアに敗れたことについては、この時期の過密日程を受けたターンオーバーの必要性は理解できるものの、ジョヴァネとルッカの2トップなど、先発メンバーの選択の一部に疑問が生じた。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、「デ・ラウレンティス会長も一部の選択に戸惑ったようだ」という。
アッレグリの擁護
ラグーナでの敗戦後、アッレグリはこう語った。「結果を見れば心配になるのも当然だが、我々は試合内容に目を向けよう。ビジャレアル戦でも多くのチャンスを作った。ヴェネツィア戦では規律ある試合をしたが、ちょっとしたミス、オウンゴールで屈した。私もキャリアの中でこうした時期を経験してきた。だから、失望を怒りに変え、試合に勝たなければならない」
モンテッラが浮上
一方、状況がさらに悪化した場合のアッレグリの後任候補の名前が浮上し始めている。候補にはイゴール・トゥドールやチアゴ・モッタがおり、ここ数時間でヴィンチェンツォ・モンテッラの名前も挙がった。モンテッラはトルコ代表監督としての活動を終え、現在はフリーの身となっている。
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