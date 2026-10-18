今季最初の9試合で5敗。リーグ戦とチャンピオンズリーグを合わせた数字だ。ナポリにとっては20年間見られなかった悪い成績であり、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の立場と、監督を軸としたプロジェクトが危機にさらされている。次の2試合、火曜日にホームのマラドーナで行われるチャンピオンズリーグ第3節のボデ／グリムト戦、そして土曜日に同じくホームで行われるセリエA第8節のローマ戦は、ナポリの今季を左右する重要な節目となる。さらに2試合続けて悪い結果に終われば、ナポリが監督の電撃交代を検討する可能性もある。