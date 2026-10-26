ナポリは、土曜日にマラドーナで行われ、3-3の引き分けに終わったローマ戦の終盤に退場処分を受けたマッシミリアーノ・アッレグリ監督に科された2試合の資格停止処分について、異議申し立てを行うと発表した。
以下はナポリの声明：「SSCナポリは、関係書類の閲覧を請求したことを受け、マッシミリアーノ・アッレグリ監督に科された2試合の資格停止処分について異議申し立てを行うことをお知らせします」
ナポリは、土曜日にマラドーナで行われ、3-3の引き分けに終わったローマ戦の終盤に退場処分を受けたマッシミリアーノ・アッレグリ監督に科された2試合の資格停止処分について、異議申し立てを行うと発表した。
以下はナポリの声明：「SSCナポリは、関係書類の閲覧を請求したことを受け、マッシミリアーノ・アッレグリ監督に科された2試合の資格停止処分について異議申し立てを行うことをお知らせします」
一方、2試合の出場停止について、スポーツ裁判官が示した理由は以下の通りだ。 「後半45分に審判員らに侮辱的な言葉を向け、さらにロッカールームで同じ審判員らに著しく無礼な言葉を向けたほか、相手チームの役員に対して攻撃的な態度を取ったため、公式戦2試合の出場停止と1万ユーロの罰金を科す。これらの違反行為は第4審判員と主審によって確認され、最後の行為は連盟検察局の担当者によって確認された」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。