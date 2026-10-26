ナポリは、土曜日にマラドーナで行われ、3-3の引き分けに終わったローマ戦の終盤に退場処分を受けたマッシミリアーノ・アッレグリ監督に科された2試合の資格停止処分について、異議申し立てを行うと発表した。





以下はナポリの声明：「SSCナポリは、関係書類の閲覧を請求したことを受け、マッシミリアーノ・アッレグリ監督に科された2試合の資格停止処分について異議申し立てを行うことをお知らせします」



