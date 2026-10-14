『ガゼッタ』によると、マックスは前半の大半、ベルギー人選手の注意を引こうと「ケビン、ケビン」と叫び続けた。ケビンにはもっと多くを求めていた。より低い位置で動き回りながら攻撃を組み立てさせ、マクトミネイには前線で自由に動き、ホイルンドとともにペナルティーエリアへ入る役割を担わせたかったのだ。





一方、元マンチェスター・シティのケビンは返事もせず、振り向くこともなかった。監督と目を合わせようともしなかったのだ。その後もピッチ上で腕を振り回し、不満を訴え続けたことで、アッレグリは激怒した。試合後、この件について問われたアッレグリは、「意思疎通ができなかった」と述べ、事態を軽く見せた。





チャンピオンズリーグでの2試合目の敗戦から一夜明け、チームはカステル・ヴォルトゥルノに集まった。アッレグリはそこで、ベルギー人選手の動きを含め、うまくいかなかった点について話す機会を得たはずだ。フロジノーネ戦で2得点を挙げた後、ケビンは再び期待を裏切る結果となり、ヴェネツィア戦とボードー戦で再び調子を取り戻さなければならない。