中盤でもアンギサは精彩を欠いた（控えめに言っても、だ）。動きは重くぎこちなく、1-2の場面での致命的な守備ミスを抜きにしても、まるで別人だった。ファブレガス率いるチームのパサー陣に翻弄され、ロボトカも空回りする場面が多く、走ってはいたもののパスも機能しないことが少なくなかった。それでも最後の猛攻では、執拗にチームをけん引し続けた。マクトミネイも中盤の停滞感から抜け出せず、前でも後ろでもポリターノが献身的に働いたが、最後まで鋭さを欠いた。一方で、反対サイドのノア・ラングの方が、少なくとも立ち上がりはより活気があった。ホイルンドはまだ完全には試合に入り込めていなかったが、得たチャンスは無駄にせず、一時的な1-1となる見事なグラウンダーを組み立て、自ら決め切った。







