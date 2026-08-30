コモはミスをせず、ナポリはミスを犯した。ファブレガスがアッレグリに勝利した一戦は、強調すべき2つの場面を通して読み解ける。バトゥリナの先制点につながったオリベラのミス、そしてバトゥリナの追加点を招いたラフマニとアングイッサの連係ミスだ。 その間にはホイルンドの単発のスーパーゴールがあった。終盤にはナポリが30分近くにわたって猛攻を仕掛け、精度不足やオフサイドによってつぶれたチャンスもいくつかあった。だが、試合の経過をたどればナポリに複数の悔いが残る内容だったとしても、言うべきこと、そして強調すべきことがある。コモは終始自信に満ちた戦いぶりを見せ、非常に洗練され、組織立ったボール保持によって守備局面を注意深くコントロールしていた。
翻訳者：
ナポリ、アッレグリしている場合ではない。コモが заслуженно勝利、次はインテルとアーセナルだ
ナポリ、アレグリでいられる余地はほとんどない。コモが заслуженно勝利、次はインテルとアーセナルだ
各選手について少しコメントを。以下の通りだ。メレトは、同じニアの穴を突かれた2失点について責任はない。主将ディ・ロレンツォも同様で、前半のいくつものミスへの関与は最終ラインの他の選手たちより少なかった。まさにそこだ。ラフマニとアンギサはコモの2点目を、オリベラは1点目を背負うことになった。ミスを具体的に言えば、ウルグアイ人DFはディアオに対して、タイミングも意図も欠いた飛び出しを見せた。そして残りは、チーム内でも特に経験豊富な2人が、後方からのビルドアップで責任あるとは言えない軽率さを見せた結果だった。
中盤でもアンギサは精彩を欠いた（控えめに言っても、だ）。動きは重くぎこちなく、1-2の場面での致命的な守備ミスを抜きにしても、まるで別人だった。ファブレガス率いるチームのパサー陣に翻弄され、ロボトカも空回りする場面が多く、走ってはいたもののパスも機能しないことが少なくなかった。それでも最後の猛攻では、執拗にチームをけん引し続けた。マクトミネイも中盤の停滞感から抜け出せず、前でも後ろでもポリターノが献身的に働いたが、最後まで鋭さを欠いた。一方で、反対サイドのノア・ラングの方が、少なくとも立ち上がりはより活気があった。ホイルンドはまだ完全には試合に入り込めていなかったが、得たチャンスは無駄にせず、一時的な1-1となる見事なグラウンダーを組み立て、自ら決め切った。
後半は交代策が大きな効果をもたらしたが、ジェノヴァでのように決定的なものになるには至らなかった。デ・ブライネは今回も最も冷静かつ危険な存在で、起用が30分に限られたことを惜しませる出来だった。左サイドではスピナッツォーラとアリソンの影響力は比較的限定的で、ネレスとルッカも終盤の猛攻でしか狙えなかった。もはや手遅れとなり、コモは勝利を祝うまでに引いて守った。
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ナポリは気持ちを切り替える。そうせざるを得ないからでもある。 ただ、今後の日程には不安を抱いている。 次節はサン・シーロでインテル戦、その後は「マラドーナ」でアーセナルとのチャンピオンズリーグ初戦。つまり、イタリア王者とイングランド王者との対戦だ。こういう場合によく言うように、「アッレグリ」でいられる時間はあまりなさそうだ。
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