首脳陣による協議が続く一方で、マクトミネイが当面優先しているのは、ロンドンで実施予定の医療処置である。このMFは軽度の良性不整脈と診断された。これは心臓が時折、正常なリズムを外れて拍動する状態だ。ナポリはこの問題に迅速に対応し、国内シーズンへの影響を最小限に抑えるため手術を予定した。クラブは、その中心選手が10月中旬までに完全な実戦復帰を果たせるとの自信を示している。

マクトミネイ本人も、この状況の深刻さを抑えて伝える姿勢を鮮明にしており、この処置は予防的な措置だったとサポーターを安心させている。最近、ある表彰式に出席した際には、「自分は大丈夫だ。この処置は、かなり前からクラブと一緒に行う予定だったものだ」と語った。