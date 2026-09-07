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ナポリ首脳陣、スコット・マクトミネイの契約膠着を語る スコットランド代表は心臓手術の準備へ
契約交渉は行き詰まりつつある
マンナはマクトミネイの契約状況について率直な最新情報を明かし、交渉が不透明な時期に入っていることを認めた。両者が2028年の現行契約満了後も関係継続を望んでいる意思を示しているにもかかわらず、合意点を見いだすことは依然として難しいと認めている。
DAZNのインタビューで、マンナは29歳MFの契約延長の可能性をめぐる憶測について語った。「マクトミネイの契約更新？ スコットは現時点で更新するかどうか分からないと話していた」とマンナは説明した。さらに、このディレクターはクラブが選手に強くコミットしていることを強調する一方で、プロフットボールにおける交渉の複雑さにも言及した。「彼には2年契約が残っている。私たちはやりたいし、彼もそれを望んでいる。物事を一致させるのはいつも簡単ではないが、私たちは取り組んでいる」とマンナは付け加えた。
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ロンドンでの手術と回復までのタイムライン
首脳陣による協議が続く一方で、マクトミネイが当面優先しているのは、ロンドンで実施予定の医療処置である。このMFは軽度の良性不整脈と診断された。これは心臓が時折、正常なリズムを外れて拍動する状態だ。ナポリはこの問題に迅速に対応し、国内シーズンへの影響を最小限に抑えるため手術を予定した。クラブは、その中心選手が10月中旬までに完全な実戦復帰を果たせるとの自信を示している。
マクトミネイ本人も、この状況の深刻さを抑えて伝える姿勢を鮮明にしており、この処置は予防的な措置だったとサポーターを安心させている。最近、ある表彰式に出席した際には、「自分は大丈夫だ。この処置は、かなり前からクラブと一緒に行う予定だったものだ」と語った。
ナポリとスコットランドへの影響
今回の手術の時期を踏まえると、マクトミネイはクラブ、そして代表の両方にとって長期離脱となる見通しだ。MFはすでにナポリの直近のインテル戦、2-3で敗れた一戦を欠場しており、この結果はマッシミリアーノ・アッレグリ監督のチームにとって2連敗となった。アーセナル、ボローニャ、フィオレンティーナといった難敵との連戦を控える中、マクトミネイ不在はナポリの中盤に大きな穴を残すことになる。
スコットランド代表にとっても、このニュースの痛手は同様に大きい。これまで73試合に出場し、スコットランド代表の中心的存在となってきたマクトミネイは、スロベニア、スイス、北マケドニアとの重要なネーションズリーグ4試合を欠場することになる。これらの試合はセバスティアン・ポコニョーリ監督体制の始まりを告げるものであり、2026年ワールドカップ出場権獲得を決定づけるゴールを決めた選手を失うのは、新指揮官にとって痛恨の打撃だ。
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試合に出場できるコンディションへの復帰への道筋
マンナが示した回復プランは綿密なもので、身体活動への段階的な復帰に重点を置いている。スポーティングディレクターによれば、手術後の最初の2週間は、身体の回復を促すため完全休養となる。この期間が終われば、マクトミネイにはコンタクトのない競技活動の再開が認められ、実質的には軽めのトレーニングやフィットネスワークに参加することになる。ただし、投薬の性質と、専門医による完全なメディカルクリアランスが必要であることから、最後の段階である接触を伴う試合復帰には、さらに時間を要する。
「競技に必要なコンディションを取り戻すには28日かかる。抗凝固薬を服用することになるからだ」とマンナは語った。「2週間は休養し、その後は接触のない形で競技活動を再開する」
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