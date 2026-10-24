89分 - ウェズリーが右サイドからバレルディにクロスを送り、バレルディがヘディングで同点に追いつく。ナポリはベウケマへのファウルがあったとして抗議する（ただし接触は軽く、ナポリのDFは自ら倒れたように見える）。アッレグリも抗議し、退場処分を受ける

83分 - スピナッツォーラの右足のシュートをゴッリーニがセーブ。その後も続いた攻撃でマクトミネイにボールが渡り、ホームチームに再びリードをもたらす

74分 - ナポリのペナルティーエリア内での混戦から、カストロが胸でバレルディにつなぐ。バレルディは至近距離から左足でクロスバーの下に決める

72分 - カウンター攻撃からラングが右足で狙うが、力のないシュートをゴッリーニがセーブ

70分 - ペナルティーエリア手前でマレンとスーレが見事なパス交換。アルゼンチン人のスーレが角度のついた強烈な左足のシュートを放ち、ボールはメレトの右側を抜けてゴールに入る

60分 - スーレのエリア外からの左足のシュートは、ナポリの守備陣に当たってコーナーキックに

57分 - ゴッリーニと1対1になったポリターノが左足で弱いグラウンダーのシュートを放つも、セーブされる

50分 - マレンが右足で狙うが、シュートは枠を大きく外れる

48分 - ポリターノが右サイドから右足で上げたクロスを、マクトミネイが頭で合わせてゴール。ゴッリーニはセーブするが、ボールはすでにゴールラインを越えていた。こぼれ球をスコットランド人のマクトミネイが足で押し込むも、ヘディングの時点で得点は決まっていた

45分 - クリスタンテのヘディングシュートがポストを直撃。メレトは反応できず

44分 - ホイルンドが左サイドを鮮やかなドリブルで突破し、ペナルティーエリア中央へパス。オリベラのシュートをゴッリーニが奇跡的に防ぐ

41分 - ポリターノのクロスをホイルンドが頭で合わせるが、うまく体をひねれず、ボールは枠外へ

37分 - エルモソがペナルティーエリア手前から左足で放ったシュートはマクトミネイに当たり、メレトの右側のポストをかすめてコーナーキックに

35分 - デ・ブライネが、ゴールへ向かって走るホイルンドにロングパス。ゴッリーニはペナルティーエリアの外まで出てボールをはじき、そのボールがGKの腕に当たる。ただし腕は体に付いていた。その後、ローマのGKはドリブルでホイルンドをかわしてクリアする

28分 - アンギサがペナルティーエリア手前からオーバーヘッドキックで得点。ボールはゴッリーニの左側のポスト際に吸い込まれる。ゴッリーニとアンギサの間には多くの選手がおり、視界が遮られていた可能性がある

26分 - ラングが敵陣深い位置から好クロスを送るが、ホイルンドもオリベラもボレーシュートを打てる位置でボールに触れられない

24分 - スーレの好判断からマレンにパス。好位置からのマレンの右足のシュートは、メレトが足でセーブする

21分 - クリスタンテがペナルティーエリア手前から右足で狙う。シュートはメレトの左側のポストをかすめる

15分 - ポリターノの突破が阻まれた後、ボールがマクトミネイへ。右足のボレーシュートはゴッリーニの腕の中に収まる

13分 - ディ・ロレンツォのクロスがローマのペナルティーエリア内に混乱を招く。その後も続いた攻撃で、ポリターノの左足のシュートは枠を越える

9分 - スーレが左足でカーブをかけたシュートを狙うが、ゴールから大きく外れる

5分 - デ・ブライネがホイルンドに絶妙なスルーパスを送るが、ホイルンドのシュートはデ・ローンに勢いを弱められる