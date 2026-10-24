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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ナポリ対ローマは壮絶な3-3。ガスペリーニ率いるチームが2度追いつく。マクトミネイとバレルディがそれぞれ2得点、アッレグリは退場

ナポリ 対 ローマ
セリエ A
ナポリ
ローマ

セリエA第8節、マラドーナでのアッレグリとガスペリーニの対決は白熱のドローに終わった

セリエA第8節で、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるナポリとジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマが、セリエA第8節の一戦で3-3の引き分けに終わったローマは無敗を維持し（5勝3分け）、勝ち点を18に伸ばしてスクデット争いの渦中にいる。一方、ナポリは勝ち点11にとどまっている（3勝2分け、3敗）。両チームとも週半ばのチャンピオンズリーグで勝利しており、ナポリはボデ/グリムト、ローマはスロヴァン・ブラチスラヴァを下していた。


ナポリは50分間にわたって試合を支配し、アンギサのオーバーヘッドキックとマクトミネイのヘディングによるゴールで2-0とリードした。ポリターノにも3点目の好機が訪れた。しかしナポリは、インテル戦でもそうだったように守備ラインを下げすぎ、ローマの反撃を許す。主導権を握り始めたローマは、70分から74分にかけてスーレとバレルディの連続ゴールで同点に追いついた。試合の流れがガスペリーニ監督のチームに傾いたかに見えたが、ナポリは再びマクトミネイのゴールで勝ち越す。しかし、その後アウェーのローマに2度目の追いつきを許し、89分には再びバレルディがヘディングで同点弾を決めた。このゴールを巡ってアッレグリ監督のチームが抗議し、アッレグリ監督は退場となった。



ナポリ対ローマ 3-3

得点者：28分 アンギサ（N）、48分 マクトミネイ（N）、70分 スーレ（R）、74分 バレルディ（R）、83分 マクトミネイ（N）、89分 バレルディ（R）


  • ゴールとハイライトシーン

    89分 - ウェズリーが右サイドからバレルディにクロスを送り、バレルディがヘディングで同点に追いつく。ナポリはベウケマへのファウルがあったとして抗議する（ただし接触は軽く、ナポリのDFは自ら倒れたように見える）。アッレグリも抗議し、退場処分を受ける

    83分 - スピナッツォーラの右足のシュートをゴッリーニがセーブ。その後も続いた攻撃でマクトミネイにボールが渡り、ホームチームに再びリードをもたらす

    74分 - ナポリのペナルティーエリア内での混戦から、カストロが胸でバレルディにつなぐ。バレルディは至近距離から左足でクロスバーの下に決める

    72分 - カウンター攻撃からラングが右足で狙うが、力のないシュートをゴッリーニがセーブ

    70分 - ペナルティーエリア手前でマレンとスーレが見事なパス交換。アルゼンチン人のスーレが角度のついた強烈な左足のシュートを放ち、ボールはメレトの右側を抜けてゴールに入る

    60分 - スーレのエリア外からの左足のシュートは、ナポリの守備陣に当たってコーナーキックに

    57分 - ゴッリーニと1対1になったポリターノが左足で弱いグラウンダーのシュートを放つも、セーブされる

    50分 - マレンが右足で狙うが、シュートは枠を大きく外れる

    48分 - ポリターノが右サイドから右足で上げたクロスを、マクトミネイが頭で合わせてゴール。ゴッリーニはセーブするが、ボールはすでにゴールラインを越えていた。こぼれ球をスコットランド人のマクトミネイが足で押し込むも、ヘディングの時点で得点は決まっていた

    45分 - クリスタンテのヘディングシュートがポストを直撃。メレトは反応できず

    44分 - ホイルンドが左サイドを鮮やかなドリブルで突破し、ペナルティーエリア中央へパス。オリベラのシュートをゴッリーニが奇跡的に防ぐ

    41分 - ポリターノのクロスをホイルンドが頭で合わせるが、うまく体をひねれず、ボールは枠外へ

    37分 - エルモソがペナルティーエリア手前から左足で放ったシュートはマクトミネイに当たり、メレトの右側のポストをかすめてコーナーキックに

    35分 - デ・ブライネが、ゴールへ向かって走るホイルンドにロングパス。ゴッリーニはペナルティーエリアの外まで出てボールをはじき、そのボールがGKの腕に当たる。ただし腕は体に付いていた。その後、ローマのGKはドリブルでホイルンドをかわしてクリアする

    28分 - アンギサがペナルティーエリア手前からオーバーヘッドキックで得点。ボールはゴッリーニの左側のポスト際に吸い込まれる。ゴッリーニとアンギサの間には多くの選手がおり、視界が遮られていた可能性がある

    26分 - ラングが敵陣深い位置から好クロスを送るが、ホイルンドもオリベラもボレーシュートを打てる位置でボールに触れられない

    24分 - スーレの好判断からマレンにパス。好位置からのマレンの右足のシュートは、メレトが足でセーブする

    21分 - クリスタンテがペナルティーエリア手前から右足で狙う。シュートはメレトの左側のポストをかすめる

    15分 - ポリターノの突破が阻まれた後、ボールがマクトミネイへ。右足のボレーシュートはゴッリーニの腕の中に収まる

    13分 - ディ・ロレンツォのクロスがローマのペナルティーエリア内に混乱を招く。その後も続いた攻撃で、ポリターノの左足のシュートは枠を越える

    9分 - スーレが左足でカーブをかけたシュートを狙うが、ゴールから大きく外れる

    5分 - デ・ブライネがホイルンドに絶妙なスルーパスを送るが、ホイルンドのシュートはデ・ローンに勢いを弱められる

  • 公式スタメンと試合記録

    ナポリ対ローマ 3-3

    得点者：28分 アンギサ（ナポリ）、48分 マクトミネイ（ナポリ）、70分 スーレ（ローマ）、74分 バレルディ（ローマ）、83分 マクトミネイ（ナポリ）、89分 バレルディ（ローマ）


    ナポリ（4-3-3）： メレト；ディ・ロレンツォ（80分 スピナッツォーラと交代）、バディアシル（52分 ビューケマと交代）、マリン、オリベラ；アンギサ、デ・ブライネ（79分 ロボツカと交代）、マクトミネイ；ポリターノ（66分 ジョヴァネと交代）、ホイルンド、ラング（80分 ベルガラと交代）。監督：アッレグリ


    ローマ（3-4-1-2）： ゴッリーニ；マンチーニ（84分 ギラルディと交代）、エンディカ、エルモソ（58分 バレルディと交代）；レンシュ（58分 モリーナと交代）、デ・ローン、ピジッリ（58分 カストロと交代）、ウェズレイ；クリスタンテ、スーレ；マレン（84分 モラと交代）。監督：ガスペリーニ


    主審：コロンボ

    警告：マリン（ナポリ）、クリスタンテ（ローマ）、レンシュ（ローマ）、バレルディ（ローマ）、デ・ローン（ローマ）

    退場：アッレグリ（ナポリ監督）

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