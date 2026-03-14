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Napoli Lecce Serie AGetty Images

翻訳者：

ナポリ対レッチェ、CMの選手評価：ポリターノがチームを牽引、アリソンは神がかり的。ジーベルトが脅威

ナポリ

メレット 5.5：特に高い位置からの飛び出しにおいて、常に確実とは言えない。チームメイトとの連携が不足している。

ブケマ 6：大きなミスはなく、試合をコントロールした。

ブオンジョルノ 6：序盤はやや精彩を欠いたが、後半は改善。ストゥリッチとの距離感を掴み、フィジカルな競り合いでも優位に立つ場面が増えた。

オリベラ 6.5：立ち上がりにやや時間がかかったものの、ミスの少ない落ち着いたプレーを見せた。

ポリターノ 7.5：ゴールを決めるために全身全霊を注ぎ、後半にはコーナーキックからの流れで美しいボレーシュートを決めた。それ以外でも、前半はチームメイトのサポートが少なかったにもかかわらず、気概あふれるプレーを見せた。

（後半28分よりグティエレス：評価なし）

ギルモア 6.5：ライン間のプレーは試合のリズムを作る上で不可欠だ。相手ディフェンスラインを切り裂く縦への素早いパスは常に脅威となり、攻撃陣をフリーにする場面が多かった。

アンギッサ 5：このミッドフィルダーにとっては忘れたい試合となった。今日は身体的に非常に疲れているように見えた。長期離脱後の調整期間はまだ続いている。

（後半1分よりマクトミネイ 6：良い投入で、ビルドアップに質をもたらした。）

スピナッツォーラ 6：攻撃参加の局面では良かったが、守備への戻りには若干の難しさが見られた。全体としては、まずまずのパフォーマンスだった。

（後半28分より マッツォッキ 6：主に守備に専念し、効果的かつ整然としたプレーを見せた。）

エルマス 5：攻撃の組み立てにほとんど関与せず、脅威も乏しく、ハーフタイムでの交代は妥当だった。

（後半1分よりデ・ブルイネ 6.5：長期離脱からの復帰戦としては非常に良いプレーを見せた。中盤の主導権を取り戻し、チームメイトとの連携でも存在感を示した。）

アリソン・サントス 6.5：自分の役割は果たしたが、ゴール前では決定的なプレーを決めるために必要な鋭さが常に欠けていた。とはいえ、彼の存在は常に重要だ。

（後半40分よりナシメント：評価なし）

ホイールンド 6.5：同点となる重要なゴールを決めた。全体的には好パフォーマンスだったが、終盤はピッチ上で存在感を少し失い、チームメイトのデ・ブライネからも見放された感があった。

監督：アントニオ・コンテ 6：前半はチームが監督の要求に応えられなかったが、明らかにコンディションが落ちている選手もいた。後半は改善され、交代策によって試合の流れを逆転させた。

  • レッチェ

    ファルコーネ 6：失点に関しては決して彼の責任ではない。素早い反応で何度か好セーブを見せた。

    ダニーロ・ヴェイガ 5.5：前半は好調で、試合の流れにうまく入り、守備面でも集中していた。後半、ナポリが攻勢を強めると苦戦し、相手に決定的なスペースを与えてしまった。

    ジーベルト 6.5：試合の口火を切るゴールを決め、全体として良いプレーを見せた。恐れずに1対1の局面に挑んだ。

    チアゴ 6：ピッチ上でポジションをしっかりと守り、リズムと試合の読みが良かった。終盤は少し疲れが見えた。

    ガッロ 6：前半は攻撃に大きな勢いを与え、いくつかの興味深いアシストも披露した。後半はパフォーマンスが落ち、カウンター攻撃の局面で回避できたはずのミスをいくつか犯した。

    （後半34分よりンダバ：評価なし）

    ンゴム 6：ピッチ全体を駆け回る激しい試合だった。まだ改善の余地がある選手だ。

    （後半41分 フォファナ：評価なし）

    ラマダニ 6：好調なスタートを切り、中盤を統率しながら攻撃陣全体をカバーした。

    クーリバリ 5：試合の流れに乗るのに苦労した。タックルで遅れる場面が多く、交代は妥当だった。

    （後半1分よりガンデルマン 6：好調なスタートを切り、守備面で献身的にプレーし、カウンター攻撃でも存在感を示した。）

    ピエロッティ 5：攻撃面で脅威となれず、苦戦し、相手DF陣にしっかりとマークされた。

    （後半34分より ン・ドリ：評価なし）

    ストゥリッチ 6：攻撃での粘り強さが報われたが、時折孤立しすぎた。

    （後半12分より チェディラ 5：出場したが存在感は薄かった。もっとできたはずだ。）

    バンダ 6.5：チーム内で最も脅威となった。サイドを駆け上がり、ドリブルを恐れない。

    監督：ディ・フランチェスコ 6：レッチェはナポリ戦で組織的な布陣を敷いた。しかし後半、相手の技術力に屈した。

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