ナポリ対レッチェ、CMの選手評価：ポリターノがチームを牽引、アリソンは神がかり的。ジーベルトが脅威

ナポリ

メレット 5.5：特に高い位置からの飛び出しにおいて、常に確実とは言えない。チームメイトとの連携が不足している。

ブケマ 6：大きなミスはなく、試合をコントロールした。

ブオンジョルノ 6：序盤はやや精彩を欠いたが、後半は改善。ストゥリッチとの距離感を掴み、フィジカルな競り合いでも優位に立つ場面が増えた。

オリベラ 6.5：立ち上がりにやや時間がかかったものの、ミスの少ない落ち着いたプレーを見せた。

ポリターノ 7.5：ゴールを決めるために全身全霊を注ぎ、後半にはコーナーキックからの流れで美しいボレーシュートを決めた。それ以外でも、前半はチームメイトのサポートが少なかったにもかかわらず、気概あふれるプレーを見せた。

（後半28分よりグティエレス：評価なし）

ギルモア 6.5：ライン間のプレーは試合のリズムを作る上で不可欠だ。相手ディフェンスラインを切り裂く縦への素早いパスは常に脅威となり、攻撃陣をフリーにする場面が多かった。

アンギッサ 5：このミッドフィルダーにとっては忘れたい試合となった。今日は身体的に非常に疲れているように見えた。長期離脱後の調整期間はまだ続いている。

（後半1分よりマクトミネイ 6：良い投入で、ビルドアップに質をもたらした。）

スピナッツォーラ 6：攻撃参加の局面では良かったが、守備への戻りには若干の難しさが見られた。全体としては、まずまずのパフォーマンスだった。

（後半28分より マッツォッキ 6：主に守備に専念し、効果的かつ整然としたプレーを見せた。）

エルマス 5：攻撃の組み立てにほとんど関与せず、脅威も乏しく、ハーフタイムでの交代は妥当だった。

（後半1分よりデ・ブルイネ 6.5：長期離脱からの復帰戦としては非常に良いプレーを見せた。中盤の主導権を取り戻し、チームメイトとの連携でも存在感を示した。）

アリソン・サントス 6.5：自分の役割は果たしたが、ゴール前では決定的なプレーを決めるために必要な鋭さが常に欠けていた。とはいえ、彼の存在は常に重要だ。

（後半40分よりナシメント：評価なし）

ホイールンド 6.5：同点となる重要なゴールを決めた。全体的には好パフォーマンスだったが、終盤はピッチ上で存在感を少し失い、チームメイトのデ・ブライネからも見放された感があった。

監督：アントニオ・コンテ 6：前半はチームが監督の要求に応えられなかったが、明らかにコンディションが落ちている選手もいた。後半は改善され、交代策によって試合の流れを逆転させた。