スカイ・スポーツの報道によると、ここ数時間でニクラス・フルークルグが予想外に評価を高めている。このドイツ人FWはミランの先発メンバーにサプライズで名を連ねる可能性があり、アッレグリ監督は彼と共にクリストファー・ンクンクもテストしている。もしこの2人が先発の攻撃陣となる場合、ベンチにはクリスチャン・プリシッチと、先週木曜日にチームに復帰したラファエル・レオ、そしてメキシコ人のサンティアゴ・ヒメネスが控えることになる。 一方、ナポリは深刻な戦力不足に陥っている。コンテ監督は、ベルガラ、ルカク、ディ・ロレンツォ、ネレス、ラハマニの5選手を全員負傷で欠く事態だ。3バックのセンターバックではオリベラがブケマより起用される見込みで、唯一のポジション争いは右サイドバックであり、グティエレスがポリターノより優位にある。



