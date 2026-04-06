決定的な一戦と言っても過言ではない。リーグ第31節のビッグマッチは、4月6日（月）のイースター月曜日、20時45分からディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムで行われるナポリ対ミランの一戦だ。勝者が決まるなら、そのチームがインテルにとってのリーグ優勝争いにおける最大のライバルとなる可能性は極めて高い。 この極めて重要な一戦に、ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督はほぼ全選手を揃えて臨む。欠場するのはマッテオ・ガッビアただ一人だ。トスカーナ出身の指揮官は、2つのポジションを巡って5人の選手が争っている攻撃陣について、まだいくつかの懸念を解消しなければならない。
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ナポリ対ミラン、出場選手と欠場選手：アッレグリ監督は攻撃陣にフルクルグとンクンクのコンビを想定、ホイリュンドの出場は不透明
アレグリの試練
スカイ・スポーツの報道によると、ここ数時間でニクラス・フルークルグが予想外に評価を高めている。このドイツ人FWはミランの先発メンバーにサプライズで名を連ねる可能性があり、アッレグリ監督は彼と共にクリストファー・ンクンクもテストしている。もしこの2人が先発の攻撃陣となる場合、ベンチにはクリスチャン・プリシッチと、先週木曜日にチームに復帰したラファエル・レオ、そしてメキシコ人のサンティアゴ・ヒメネスが控えることになる。 一方、ナポリは深刻な戦力不足に陥っている。コンテ監督は、ベルガラ、ルカク、ディ・ロレンツォ、ネレス、ラハマニの5選手を全員負傷で欠く事態だ。3バックのセンターバックではオリベラがブケマより起用される見込みで、唯一のポジション争いは右サイドバックであり、グティエレスがポリターノより優位にある。
ディフェンス
ラハマニが欠場し、ブケマも安定したパフォーマンスとそうでない時が混在しているため、アントニオ・コンテ監督の頭には、ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの前方に、左利きのセンターバック1人と両サイドバック2人を配置するという構想が浮上している。ディフェンスラインにはオリヴェラ、ブオンジョルノ、フアン・ジェズスを配し、サイドバックにはスピナッツォーラとグティエレスを起用。元ジローナのグティエレスは逆足でプレーすることになる。 この布陣は、数週間前のフィオレンティーナ戦（2-1で勝利）において、同選手がイタリア代表として初ゴールを決めるきっかけとなった。
ホイールンドの出場が不透明
ナポリ対ミラン戦を数時間後に控えたホイルンドの出場は、極めて不透明だ。もしこの不運なニュースが事実となれば、コンテ監督には2つの選択肢がある。 唯一の正真正銘のストライカーとして起用可能なのはジョヴァンエだが、彼はここ5試合で合計37分しか出場しておらず、セリエAのナポリ戦では一度も先発出場していないため、最近は戦力外扱いとなっている。元ヴェローナのこの選手が、マクトミネイとデ・ブルイネのサポートを受けて起用されるのが最も理にかなった選択だろう。そうでない場合、マクトミネイを「フェイク9」として起用する可能性も考えられる。
ナポリ対ミラン、予想スタメン
マラドーナ・スタジアムでのキックオフまであと数時間。両監督の予想スタメンは以下の通りだ：
ナポリ（3-4-2-1）：ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ；ブオンジョルノ、フアン・ヘスス、オリヴェラ；グティエレス、ロボトカ、アンギッサ、スピナッツォーラ；デ・ブルイネ、マクトミネイ；ジョヴァンネ。監督：コンテ。
ミラン（3-5-2）：マイニャン；トモリ、デ・ウィンター、パブロヴィッチ；サエレマエカーズ、フォファナ、モドリッチ、ラビオ、バルテサギ；フルクルグ、ンクンク。監督：アッレグリ。