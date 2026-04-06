DAZNのスタジオでナポリの勝利を分析した元FWのアレッサンドロ・マトリは、ナポリの勝利について次のようにコメントした。「アリソン・サントスの投入はチーム全体に大きな活力を与えたが、全体的に見れば、途中出場した選手たちは正しい姿勢でプレーしていたと思う。結局のところ、違いを生み出すのは常に選手たちだ」。 ナポリにとっては、ヴェローナ、トリノ、レッチェ、カリアリ戦に続く5連勝となり、この連勝によりアズーリは2位を奪還した。また、この連勝は、いくつかの主力選手の復帰と時期を同じくしている。







