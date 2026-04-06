ポリターノのゴールにより、ミランのリーグ優勝争いからの脱落が事実上決定的となったかもしれない。ナポリはマラドーナ・スタジアムでマッシミリアーノ・アッレグリ率いるミランを1-0で下した。試合を決定づけたのは、終了15分前にスピナッツォーラと交代で投入された元インテル選手のゴールだった。投入から数分後、相手ペナルティエリア内でチャンスをものにし、右足でのボレーシュートで試合を決めた。 この3ポイントにより、アントニオ・コンテ率いるチームはミランを抜き、ロッソネリとの勝ち点差を2に広げた。首位インテルとは7ポイント差となったが、インテルは昨日ローマ相手に5ゴールを挙げている。
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ナポリ対ミラン戦後のマトリ氏：「アリソン・サントスが試合の流れを変え、コンテ監督が勝利を掴んだ」
『マトリックス』の分析
DAZNのスタジオでナポリの勝利を分析した元FWのアレッサンドロ・マトリは、ナポリの勝利について次のようにコメントした。「アリソン・サントスの投入はチーム全体に大きな活力を与えたが、全体的に見れば、途中出場した選手たちは正しい姿勢でプレーしていたと思う。結局のところ、違いを生み出すのは常に選手たちだ」。 ナポリにとっては、ヴェローナ、トリノ、レッチェ、カリアリ戦に続く5連勝となり、この連勝によりアズーリは2位を奪還した。また、この連勝は、いくつかの主力選手の復帰と時期を同じくしている。