ナポリ対アッレグリ、ついに契約解除の時期が迫る

マッシミリアーノ・アッレグリのナポリ移籍が現実味を帯びてきた。解任されたリヴォルノ出身監督の後任にルーベン・アモリムが正式発表され、ミランはここ数日、ナポリ次期監督の周辺と接触を再開した。 新CEO就任までの間、レッド・バードのマッシモ・カルヴェッリ氏がジョルジョ・フルラーニから管理業務の決定権を引き継ぎ、2027年6月満了の契約解除手続きを進めている。