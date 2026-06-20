マッシミリアーノ・アッレグリのナポリ移籍が現実味を帯びてきた。解任されたリヴォルノ出身監督の後任にルーベン・アモリムが正式発表され、ミランはここ数日、ナポリ次期監督の周辺と接触を再開した。 新CEO就任までの間、レッド・バードのマッシモ・カルヴェッリ氏がジョルジョ・フルラーニから管理業務の決定権を引き継ぎ、2027年6月満了の契約解除手続きを進めている。
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ナポリ対アッレグリ、ついに契約解除の時期が迫る
決定的な時間
ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は来週の月曜から火曜にかけて、契約解除の書類一式を受け取り、来季の契約から解放される見込みだ。チャンピオンズリーグ出場権を逃したため、2028年までの自動延長オプションは発動されなかった。
退職金をめぐる綱引き
ミランはアッレグリ監督の解任を約1カ月かけて正式発表した。通知はクラブではなく筆頭株主レッド・バードが声明で行った。 さらに3日後、電子公証メール（PEC）で正式通知が届いた。退職金を巡る交渉でも溝は広がった。アッレグリ側は約700万ユーロを要求、ミラン側は50万ユーロを提示していた。
ナポリとの契約
残りの手続きが完了次第、アッレグリはナポリと複数年契約を締結する。アントニオ・コンテの後任として2シーズン指揮を執る見込みで、トスカーナ出身の監督とナポリのオーナー、アウレリオ・デ・ラウレンティスは3年契約で年俸450万ユーロ＋ボーナスで合意している。