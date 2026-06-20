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Grafica CM Allegri Napoli 16.9Calciomercato/Getty Images

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ナポリ対アッレグリ、ついに契約解除の時期が迫る

ナポリ
マッシミリアーノ・アッレグリ
移籍情報
ACミラン

リヴォルノ出身の監督は、ロッソネロからの解任を受け、再出発の準備を整えた。

マッシミリアーノ・アッレグリのナポリ移籍が現実味を帯びてきた。解任されたリヴォルノ出身監督の後任にルーベン・アモリムが正式発表され、ミランはここ数日ナポリ次期監督の周辺と接触を再開した。 新CEO就任までの間、レッド・バードのマッシモ・カルヴェッリ氏がジョルジョ・フルラーニから管理業務の決定権を引き継ぎ、2027年6月満了の契約解除手続きを進めている。

  • 決定的な時間

    ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は来週の月曜から火曜にかけて契約解除の書類一式を受け取り、来季の契約から解放される見込みだ。チャンピオンズリーグ出場権を逃したため、2028年までの自動延長オプションは発動されなかった。

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  • 退職金をめぐる綱引き

    ミランはアッレグリ監督の解任を約1カ月かけて正式発表した。通知はクラブではなく筆頭株主レッド・バードが声明で行った。 さらに3日後、電子公証メール（PEC）で正式通知が届いた。退職金を巡る交渉でも溝は広がった。アッレグリ側は約700万ユーロを要求、ミラン側は50万ユーロを提示していた。

  • ナポリとの契約

    残りの手続きが完了次第、アッレグリはナポリと複数年契約を締結する。アントニオ・コンテの後任として2シーズン指揮を執る見込みで、トスカーナ出身の監督とナポリのオーナー、アウレリオ・デ・ラウレンティスは3年契約で年俸450万ユーロ＋ボーナスで合意している