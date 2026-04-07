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ナポリ会長、アントニオ・コンテのイタリア代表監督就任説に対し強い反論
デ・ラウレンティス氏はヘッドコーチの座を共有する意向
デ・ラウレンティス氏は、ロサンゼルスで行われたナポリのドキュメンタリー『AG4IN』の上映会においてメディアの取材に応じ、コンテ監督がイタリア代表の指揮官に就任する可能性について問われた。コンテ監督は現在、ナポリのスポーツプロジェクトの中心人物ではあるが、デ・ラウレンティス氏は、そのような動きを妨げるつもりはないと示唆した。
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「彼に貸してあげるよ」
デ・ラウレンティス氏は、ナポリにおけるコンテ監督の指導力を高く評価している一方で、代表チームが持つ特別な魅力も認めていることを示唆した。ジャンルーカ・ディマルツィオ氏の報道によると、同氏は次のように述べた。「コンテが代表チームへ？ ええ、もし彼が頼んできたら、彼を貸し出すだろうと思います。」
しかし、同クラブの会長は、イタリアサッカー連盟（FIGC）の現在の体制について強い疑念を表明した。「真剣なパートナーが現れるまでは、彼は完全に組織化されていない組織を率いることを想像することさえ控えるだろう」
Malagoのサポート
ガブリエレ・グラヴィーナの辞任を受け、イタリアサッカー界が転換期を迎えている中、代表チームをめぐる議論が持ち上がっている。デ・ラウレンティスは、連盟を新たな時代へと導くべき人物を見極めるのに時間を浪費することなく、元CONI会長のジョヴァンニ・マラゴを強力に推している。
「彼は、まずコミッショナーとして、そして新しい連盟の会長として、まさにうってつけの人物だ」とデ・ラウレンティスは説明した。
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次は何が待っているのでしょうか？
コンテがイタリア代表監督に2度目の就任を果たすという噂は、当分議論の的となりそうだ。しかし、確かなことは、彼がシーズン終了までナポリをセリエA優勝争いに残すべく尽力し続けるということだ。現在、パルテノーペイはセリエAで2位につけており、首位のインテル・ミラノに7ポイント差をつけられている。次の試合は日曜日にパルマと対戦する。