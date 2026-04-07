ナポリ会長、アントニオ・コンテのイタリア代表監督就任説に対し強い反論

デ・ラウレンティス氏は、ナポリにおけるコンテ監督の指導力を高く評価している一方で、代表チームが持つ特別な魅力も認めていることを示唆した。ジャンルーカ・ディマルツィオ氏の報道によると、同氏は次のように述べた。「コンテが代表チームへ？ ええ、もし彼が頼んできたら、彼を貸し出すだろうと思います。」

しかし、同クラブの会長は、イタリアサッカー連盟（FIGC）の現在の体制について強い疑念を表明した。「真剣なパートナーが現れるまでは、彼は完全に組織化されていない組織を率いることを想像することさえ控えるだろう」