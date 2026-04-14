ナポリ会長のデ Laurentiisは、アントニオ・コンテがイタリア代表監督に就任すれば「自分の育てたチームを台無しにする」と語った。

デ・ラウレンティス氏はクラブの安定性を重視する一方、代表チームを率いることの威信も無視できないと認めた。

「あるいは……彼が即座に『行きたい』と申し出るかもしれない」とも語った。「そうなれば4月から5月にかけて後任を探す時間ができる。そうでなければ、コンテがナポリを離れることは決してない。彼は真面目でプロフェッショナルだ。もし私が監督なら、引き受ける前に100回は考えるだろう。」

先月初め、会長はコンテをイタリア代表に「貸し出す」用意があると明言。ロサンゼルスでのナポリドキュメンタリー『AG4IN』上映会では「コンテが代表を望むなら貸し出す」と語った。