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ナポリ会長のデ Laurentiisは、アントニオ・コンテがイタリア代表監督に就任すれば「自分の育てたチームを台無しにする」と語った。
ナポリのオーナーがコンテ監督に残留を要請し、プロジェクトを完遂するよう求めた。
コンテ氏にはイタリア代表監督就任の噂が絶えない。ナポリとの契約は来季が最後で、去就が注目されている。しかしデ・ラウレンティス会長は、代表ではなくナポリのプロジェクトを続けてほしいと考えている。
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デ・ラウレンティス、コンテのプロ意識を称賛
根強い噂があるにもかかわらず、デ・ラウレンティス会長はコンテ監督がナポリを離れないと確信している。コンテ監督は2024年に就任し、昨季セリエA制覇を達成。会長はチームの強さが彼の長期ビジョンによるものだと語る。
「アントニオ・コンテは極めて真面目な人物だ。彼とは契約を結んでいる。土壇場で私を見捨てることはない」とデ・ラウレンティス会長は『The Athletic』の取材に語った。「彼が2年間かけて作り上げた強力なナポリを、このタイミングで手放すはずがない。それは彼自身の作品だ。土壇場でチームを去るのは、まるで『自分の子供を殺す』ようなものだからだ」
撤退の可能性に関するスケジュール
デ・ラウレンティス氏はクラブの安定性を重視する一方、代表チームを率いることの威信も無視できないと認めた。
「あるいは……彼が即座に『行きたい』と申し出るかもしれない」とも語った。「そうなれば4月から5月にかけて後任を探す時間ができる。そうでなければ、コンテがナポリを離れることは決してない。彼は真面目でプロフェッショナルだ。もし私が監督なら、引き受ける前に100回は考えるだろう。」
先月初め、会長はコンテをイタリア代表に「貸し出す」用意があると明言。ロサンゼルスでのナポリドキュメンタリー『AG4IN』上映会では「コンテが代表を望むなら貸し出す」と語った。
- AFP
次は何があるのでしょうか？
現時点では、コンテ監督はナポリの今季の戦いに集中している。チームはセリエAの上位争いを続けている。ナポリは32試合を終えて勝ち点66で2位、首位のインテル・ミラノとは9ポイント差だ。残り6試合すべてに勝ち、インテルに近づきたい。次は土曜にラツィオを迎える。