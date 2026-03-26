ナポリは、ベルギー代表から離脱したスターストライカーのロメル・ルカクがトレーニング拠点への復帰を拒否したことに「激怒」している

アントニオ・コンテ監督も現在、予定されていた休暇で練習場を離れているが、その不在についてはクラブ首脳陣と完全に合意していた。代わりに、アシスタントマネージャーのクリスティアン・ステリーニが練習を指揮している。コンテ監督もナポリの首脳陣も、ルカクが自身のスケジュールを独自に管理するという決定に同様に不快感を示しているという。ストライカー側の陣営は現在、クラブと協議中だが、情報筋によると、彼は来週までナポリに戻るつもりはないようだ。

今シーズン、結果を残せずに苦しんでいるルカクにとって、この緊張は微妙な時期に訪れている。長期にわたるハムストリングの負傷により、ピッチでの出場機会は大幅に制限されてきた。今回の反抗的と受け取られる行動により、スタメン復帰への道のりはさらに険しくなるものと見られている。