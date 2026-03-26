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ナポリは、ベルギー代表から離脱したスターストライカーのロメル・ルカクがトレーニング拠点への復帰を拒否したことに「激怒」している
ルカクに内部処分が迫っている
ルカクとナポリの関係は、3月の代表戦期間中に決裂の危機を迎えた。ベルギー代表から離脱したにもかかわらず、32歳の同選手は予定通りイタリアに戻っていない。スカイ・スポーツ・イタリアによると、クラブは現在、このFWに対して多額の罰金を科すことを検討しているという。同選手は、選手の行動規範や回復プロトコルに関する厳格な内部規則に違反したとされている。
ルカクは木曜日にクラブのチームメイトと合流し、リハビリを続ける予定だった。しかし、元チェルシーおよびインテル所属のこの選手は、アントワープに留まることを選んだ。報道によると、彼は専門クリニックでトレーニングを行っているという。この施設は以前、ケヴィン・デ・ブライネがトップアスリート向けの回復プログラムで利用したものと同じだが、この滞在がナポリの承認を得ていなかったため、パルテノーペイの首脳陣は同選手に対して「激怒」している。
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コンテ監督とクラブ首脳陣が怒りを共有している
アントニオ・コンテ監督も現在、予定されていた休暇で練習場を離れているが、その不在についてはクラブ首脳陣と完全に合意していた。代わりに、アシスタントマネージャーのクリスティアン・ステリーニが練習を指揮している。コンテ監督もナポリの首脳陣も、ルカクが自身のスケジュールを独自に管理するという決定に同様に不快感を示しているという。ストライカー側の陣営は現在、クラブと協議中だが、情報筋によると、彼は来週までナポリに戻るつもりはないようだ。
今シーズン、結果を残せずに苦しんでいるルカクにとって、この緊張は微妙な時期に訪れている。長期にわたるハムストリングの負傷により、ピッチでの出場機会は大幅に制限されてきた。今回の反抗的と受け取られる行動により、スタメン復帰への道のりはさらに険しくなるものと見られている。
調子の低迷とコンディションへの懸念
ルカクの2025-26シーズンは、これまでのところまさに悪夢のようなものとなっている。現在までに、彼は様々な大会の7試合で合計64分間しか出場しておらず、得点もわずか1点にとどまっている。試合勘の欠如こそが、彼がベルギー代表として行われたアメリカおよびメキシコとの親善試合を欠場することを決断した主な理由だった。
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2026年ワールドカップ招致への影響
この対立は、イタリアでのクラブキャリアにとどまらず、はるかに広範な影響を及ぼす可能性がある。2026年のワールドカップが目前に迫る中、ナポリでの出場機会が安定しないルカクの状況は、ベルギー代表にとって深刻な懸念材料となりつつある。代表通算124試合で89ゴールを挙げ、同国歴代最多得点者である彼の代表チームにおける重要性は疑いようがない。 しかし、コンテ監督との確執がさらにベンチ入りを余儀なくされる結果となれば、マンチェスター・ユナイテッドにおける主力ストライカーとしての地位が脅かされる可能性もある。