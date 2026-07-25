ここ数週間は特にコモやトッテナムへの移籍が取り沙汰されていたアントニオ・ヴェルガーラだが、ナポリに残留し、新指揮官が構想するチームで重要な戦力となる準備を進めている。『コッリエレ・デッロ・スポルト』によれば、ディマーロ合宿での最初の数日間、マッシミリアーノ・アッレグリは2003年生まれのヴェルガーラを3センターの中盤におけるインサイドハーフとして起用する形を強く試しているという。リヴォルノ出身の指揮官が今季に向けて思い描くこのシステムの中で、ヴェルガーラはロボトカ、アンギサ、マクトミネイ、デ・ブライネ、そして負傷中のギルモアの復帰を待つ状況の中で、リーグ戦、チャンピオンズリーグ、コッパ・イタリアを通じたローテーションで重要な役割を担う候補となっている。必要に応じて、このイタリア人MFは、中央のFWホイルンドを支えるポリターノ、アリソン・サントス、ジョヴァネ、ネレス、ラングに対する代替案として、3トップでも戦力になり得る。