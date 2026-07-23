1998年生まれのこのDFは、もはや長らくユヴェントスの中心選手とは見なされていない。ルチアーノ・スパレッティの言葉からも分かるように、クラブは異なる特長を持つ選手に目を向けている。前季のガッティは全公式戦でわずか28試合の出場にとどまり、そのうち先発は16試合だけだった。 契約はまだ長く、満了は2030年6月。さらに、1シーズンあたり出来高を除く年俸300万ユーロがクラブの財政を圧迫しており、適切と判断されるオファーが届けば、退団への扉は開かれることになる。昨季には、現在アッレグリの意向を受けたミランが獲得を検討していたが、今では何人かの放出がまとまり次第、ナポリが動きを見せる可能性がある。肥大化したスカッドの人数を整理するためにも、売却は必要となっている。