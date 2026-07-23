ここ数日のうちに届いたアレッサンドロ・ブオンジョルノとサム・ベウケマのコンディションに関する非常に悪い知らせは、マッシミリアーノ・アッレグリ新体制のナポリがプレシーズン合宿の初日から対応を迫られている守備陣の非常事態において、かなり重要な一部となっている。ミラン前監督のアッレグリは、今季から再び4バックに戻るこのラインの貴重な戦力を数週間にわたって2人失うことになる。そして、アレッツォとの最初の親善試合ですでに複数の不安定さを露呈した。そうした問題も、指揮官の頭の中では何人かの補強の到着を伴う移籍市場を通じて解消し得るものだ。
翻訳者：
ナポリは守備陣の緊急事態に直面している。アッレグリがフェデリコ・ガッティの名前を提案、その移籍金はいくらで、マンナSDはどんな代替案を検討しているのか。
不確定要素が多すぎる
昨日午後にディマーロで行われた試合で、ナポリはラフマニとラファ・マリンのセンターバックコンビでスタートした。ラファ・マリンは、トリノとエンポリへのそれぞれのレンタル移籍から復帰したマリアヌッチ、オバレティンとともに、アッレグリがこの準備期間中に見極めることになる選手の1人だ。スペイン人のラファ・マリンは現時点で、最終ライン中央で起用可能な唯一の左利きのディフェンダーであり、代替案としてはウルグアイ代表のマティアス・オリベラがいる。利き足に関係なく、ナポリはブオンジョルノとボイケマの重傷、そして人数面ではフアン・ジェズスの退団で生じた穴を、すでにセリエAで戦える即戦力の選手で埋めたいと考えている。そして、新ミラン加入のマリオ・ヒラにつながる本命ルートが、補強前に売却が必要だったことで立ち消えになったあと、アッレグリは腹心のフェデリコ・ガッティの名前を挙げたようだ。
アッレグリの要求
1998年生まれのこのDFは、もはや長らくユヴェントスの中心選手とは見なされていない。ルチアーノ・スパレッティの言葉からも分かるように、クラブは異なる特長を持つ選手に目を向けている。前季のガッティは全公式戦でわずか28試合の出場にとどまり、そのうち先発は16試合だけだった。 契約はまだ長く、満了は2030年6月。さらに、1シーズンあたり出来高を除く年俸300万ユーロがクラブの財政を圧迫しており、適切と判断されるオファーが届けば、退団への扉は開かれることになる。昨季には、現在アッレグリの意向を受けたミランが獲得を検討していたが、今では何人かの放出がまとまり次第、ナポリが動きを見せる可能性がある。肥大化したスカッドの人数を整理するためにも、売却は必要となっている。
マンナの代替案
ナポリのスポーツディレクター、ジョバンニ・マンナは指揮官からの提案を把握しているが、もちろん並行して別の選択肢にも取り組んでいる。不意を突かれないようにするためだ。 ウディネーゼのウマル・ソレ（アウレリオ・デ・ラウレンティスと非常に良好な関係にあるクラブ）については、インテルが身を引いたことを受けて、除外できない案となっている。需要と供給、つまり要求額と提示額の隔たりに加え、フランス人DFのコンディション面への懸念がその理由だ。もう一つの選択肢としては、欧州のビッグクラブで余剰戦力となっている選手たちが挙げられ、その意味ではチェルシーは何らかの好機を提供し得る店だ。例えば、元モナコのブノワ・バディアシル（2001年生まれ）などだ。
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