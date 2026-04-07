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ナポリは優勝争いに復帰したのか？ ACミランに「驚異的な」勝利を収め、セリエAで2位に浮上した王者ナポリだが、アントニオ・コンテ監督はインテル追撃への期待について語った
ポリターノが接戦を制す
リーグ2位と3位のチームによる一戦は、まさに勝敗が命運を分ける一戦となったが、途中出場のマッテオ・ポリターノが試合終了間際に狭い角度からボレーシュートを決め、パルテノーペイに貴重な勝ち点3をもたらした。ロメル・ルカクやダビド・ネレスら多くの主力選手が欠場し、コンテ監督が急造の攻撃陣を組まざるを得なかった状況下での勝利は、特に印象深いものだった。 この結果、ナポリはミランを抜いて2位に浮上したが、首位を独走するインテルとは依然として7ポイント差がついている。
- AFP
コンテ監督、チームの粘り強さを称賛
試合終了のホイッスルが鳴った後、コンテ監督は、チームが相次ぐ負傷という不運に見舞われながらもリーグ上位での戦いを維持したことに大きな誇りを示し、今シーズンの最優先目標は依然としてチャンピオンズリーグ出場権の獲得であることを強調した。
DAZNの取材に対し、コンテ監督は次のように語った。「この結果は大きな熱意と自信を与えてくれる。我々が2位につけているのは、今年、多くの欠場者をカバーしてくれた選手たちのおかげであることを忘れてはならない。このチームが成し遂げた非凡なことは、多くの選手が欠場していた時期に行われたことだ。他のチームなら崩壊していただろう。 その場にいた全員が主役だった。今日、我々はそれを継続しつつ、選手を復帰させている。選択肢が増え、ローテーションを組める可能性が生まれている。
「今日、ポリターノと冗談を交わしたんだ。ミランがより疲れてくるタイミングで彼を投入すると予想していたんだ。 全員がチームのために身を捧げてくれている。ゴールを決めたマッテオには心から嬉しく思う。残り7試合となったが、我々は目標であるチャンピオンズリーグ出場に向けて重要な一歩を踏み出した。ミランやユヴェントスが狙えるなら、ナポリにできない理由はない。インテルが首位に立つにふさわしいチームであることは承知の上で、我々はそこに居続け、自分たちのことを考えなければならない。」
スクデットの王座を守る
ナポリはコンテ監督の下で粘り強さを発揮するチームとして知られるようになり、昨シーズン開幕以来、1点差での勝利を27回記録している。これはセリエAのどのチームよりも多い数字だ。直接のライバルを破って勢いを得たにもかかわらず、コンテ監督はシーズン終盤での優勝争いについて慎重な姿勢を崩さず、優勝争いが真に再燃するためにはインテルが大幅に失速する必要があると指摘した。
優勝争いについて振り返り、コンテ監督は次のように付け加えた。「2位に返り咲いた喜びの瞬間だからこそ、最悪の結末になりかねなかった悲劇的な局面で応えてくれた選手たちに感謝したい。今日、我々は全員の力を少しずつ取り戻している。信じることの問題ではない。我々は極めて現実的であり、決してミスを犯してはならないこと、そして上位のチームが一度だけでなく何度もミスを犯すことを期待しなければならないことを理解しなければならない。
「インテルがやっていることを見れば、厳しい戦いだと感じている。我々は誇りを持ってアクセルを踏み続け、最後までスクデットを守り抜かなければならない。スーパーコッパを制し、2位につけている。チャンピオンズリーグはまだ制覇しておらず、それがもたらす恩恵を考えると重要であることを認識しつつ、このまま続けていかなければならない。」
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ラストスパート
ナポリは、残り7試合でラツィオ、コモ、ボローニャといった強豪と対戦する重要な終盤戦を迎え、追随するチーム群を振り切り、2位を固めようとしている。コンテ監督率いるチームは5月まで無敗でシーズンを締めくくることを目指しているが、わずかな優勝の望みを繋ぐためには、首位インテルが勝ち点を落とすことに依存せざるを得ない状況だ。