ナポリは優勝争いに復帰したのか？ ACミランに「驚異的な」勝利を収め、セリエAで2位に浮上した王者ナポリだが、アントニオ・コンテ監督はインテル追撃への期待について語った

ナポリはコンテ監督の下で粘り強さを発揮するチームとして知られるようになり、昨シーズン開幕以来、1点差での勝利を27回記録している。これはセリエAのどのチームよりも多い数字だ。直接のライバルを破って勢いを得たにもかかわらず、コンテ監督はシーズン終盤での優勝争いについて慎重な姿勢を崩さず、優勝争いが真に再燃するためにはインテルが大幅に失速する必要があると指摘した。

優勝争いについて振り返り、コンテ監督は次のように付け加えた。「2位に返り咲いた喜びの瞬間だからこそ、最悪の結末になりかねなかった悲劇的な局面で応えてくれた選手たちに感謝したい。今日、我々は全員の力を少しずつ取り戻している。信じることの問題ではない。我々は極めて現実的であり、決してミスを犯してはならないこと、そして上位のチームが一度だけでなく何度もミスを犯すことを期待しなければならないことを理解しなければならない。

「インテルがやっていることを見れば、厳しい戦いだと感じている。我々は誇りを持ってアクセルを踏み続け、最後までスクデットを守り抜かなければならない。スーパーコッパを制し、2位につけている。チャンピオンズリーグはまだ制覇しておらず、それがもたらす恩恵を考えると重要であることを認識しつつ、このまま続けていかなければならない。」