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ナポリはマンチェスター・ユナイテッドからこのストライカーの買い取りオプションを行使する準備を進めており、ラスムス・ホイリュンドの得点不振は問題ではない。
コンテ監督はデンマーク人FWを擁護する
ホジュルンドは最近ゴール前で苦戦しているが、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムの熱気は冷めない。マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の彼は3月中旬以降得点がなく、最後のゴールはセリエAのレッチェ戦だが、コンテ監督は23歳の能力を依然として強く信頼している。
コンテはホイルンドをナポリ戦術の要と位置づけ、W杯予選POでデンマーク代表としてPKを外したことも評価は揺らがない。クラブは彼を攻撃の未来と見て、一時的な得点枯渇に動じない構えだ。
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4,400万ユーロの投資
『コリエーレ・デル・メッツォジョルノ』によると、ナポリはマンチェスター・ユナイテッドとの契約に定める完全移籍オプションを行使する。クラブは元アタランタの同選手がイタリアに残るため4400万ユーロを支払い、2030年までの残留を確保する見込みだ。
直近は目立った活躍がないものの、今季は全大会で14得点6アシストを記録。ケビン・デ・ブライネやダビド・ネレスが負傷で離脱する中、攻撃陣を支える彼の存在感は際立っている。
最適な前座アーティストを見つける
ホイールンドの獲得が最終段階を迎え、センターフォワードの層強化にも注目が集まる。信頼できる控えを探す過程で、数百万ユーロの節約につながる内部解決策が浮上。
これまでワイドなポジションが多かったが、コーチ陣は彼のフィジカルと決定力がセンターフォワードに適していると判断。この役割変更でナポリは予算を他のポジションに回し、ホイールンドのバックアップを確保できる見込みだ。
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ホジュルンドのマンチェスター・ユナイテッドからナポリへの移籍
ホイールンドは2023年夏、アタランタからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。通算95試合に出場し、26得点6アシストを記録、2023-2024シーズンのFAカップ制覇に貢献した。 2025年夏にナポリへレンタル移籍し、今季はスーペルコッパ・イタリアーナ制覇に貢献した。