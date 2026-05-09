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Como 1907 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ナポリはマンチェスター・ユナイテッドからこのストライカーの買い取りオプションを行使する準備を進めており、ラスムス・ホイリュンドの得点不振は問題ではない。

ラスムス・ホイルンド
ナポリ
マンチェスター・ユナイテッド
アントニオ・コンテ
ケヴィン・デ・ブライネ
ダビド・ネレス
セリエ A
プレミアリーグ
移籍情報

ナポリは今夏、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍しているラスムス・ホイリュンドを完全移籍で獲得し、期待を確かなものにする。最近の得点力は落ちているが、クラブ首脳陣はアントニオ・コンテ監督の下で成長するデンマーク代表の将来性に依然として大きな期待を寄せている。

  • コンテ監督はデンマーク人FWを擁護する

    ホジュルンドは最近ゴール前で苦戦しているが、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムの熱気は冷めない。マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の彼は3月中旬以降得点がなく、最後のゴールはセリエAのレッチェ戦だが、コンテ監督は23歳の能力を依然として強く信頼している。

    コンテはホイルンドをナポリ戦術の要と位置づけ、W杯予選POでデンマーク代表としてPKを外したことも評価は揺らがない。クラブは彼を攻撃の未来と見て、一時的な得点枯渇に動じない構えだ。

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  • SSC Napoli v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    4,400万ユーロの投資

    コリエーレ・デル・メッツォジョルノ』によると、ナポリはマンチェスター・ユナイテッドとの契約に定める完全移籍オプションを行使する。クラブは元アタランタの同選手がイタリアに残るため4400万ユーロを支払い、2030年までの残留を確保する見込みだ。

    直近は目立った活躍がないものの、今季は全大会で14得点6アシストを記録。ケビン・デ・ブライネやダビド・ネレスが負傷で離脱する中、攻撃陣を支える彼の存在感は際立っている。

  • 最適な前座アーティストを見つける

    ホイールンドの獲得が最終段階を迎え、センターフォワードの層強化にも注目が集まる。信頼できる控えを探す過程で、数百万ユーロの節約につながる内部解決策が浮上。

    これまでワイドなポジションが多かったが、コーチ陣は彼のフィジカルと決定力がセンターフォワードに適していると判断。この役割変更でナポリは予算を他のポジションに回し、ホイールンドのバックアップを確保できる見込みだ。

  • Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    ホジュルンドのマンチェスター・ユナイテッドからナポリへの移籍

    ホイールンドは2023年夏、アタランタからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。通算95試合に出場し、26得点6アシストを記録、2023-2024シーズンのFAカップ制覇に貢献した。 2025年夏にナポリへレンタル移籍し、今季はスーペルコッパ・イタリアーナ制覇に貢献した。

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