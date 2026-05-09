ホジュルンドは最近ゴール前で苦戦しているが、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムの熱気は冷めない。マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の彼は3月中旬以降得点がなく、最後のゴールはセリエAのレッチェ戦だが、コンテ監督は23歳の能力を依然として強く信頼している。

コンテはホイルンドをナポリ戦術の要と位置づけ、W杯予選POでデンマーク代表としてPKを外したことも評価は揺らがない。クラブは彼を攻撃の未来と見て、一時的な得点枯渇に動じない構えだ。