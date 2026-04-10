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ナポリはベンフィカのスター選手を今夏の最優先補強ターゲットに定め、3000万ユーロでの移籍交渉を開始した
ナポリ、リオス獲得へ動き加速
ナポリはベンフィカのMFリオスの獲得を最優先し、交渉を加速させている。
移籍市場に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、ナポリはここ数日、接触を強化。スポーツディレクターのマンナ氏が代理人と直接交渉し、南イタリアへの招へいを目指す。リオスは昨夏ベンフィカに加入したが、ジョゼ・モウリーニョ監督の下で定位置を確保できておらず、移籍の可能性が出てきている。
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3,000万ユーロ規模の事業に関する財務詳細
「Caffe Di Marzio」に出演したディ・マルツィオは、ナポリの獲得本気度を裏付けた。マンナが数日にわたり主導する交渉では、関係各所や代理人、ポルトガルの仲介業者と真剣かつ具体的な協議が続いている。
リオスの獲得は安価ではなく、ベンフィカは昨夏2700万ユーロで獲得したばかりのため早期利益を狙う。ナポリは大型オファーを用意するが、両クラブの評価額にはまだわずかな開きがある。
ベンフィカの財政状況が交渉を左右する可能性がある。
ナポリは、ベンフィカの財政状況から恩恵を受ける可能性がある。ベンフィカは6月30日の年度末までに大型売却が必要で、リオスが移籍候補筆頭に挙げられている。売却が決まれば、ナポリはプレシーズン開始前に交渉で優位に立てるだろう。
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ナポリはプレシーズン前に契約をまとめる方針だ
ナポリは今後数週間、マンナ氏がベンフィカと評価額の溝を埋めるため交渉を続ける。セリエAのクラブはプレシーズンにリオスを合流させるため、市場が開いた早期に契約をまとめたい。他クラブが参入する可能性もあるため、ナポリはライバルが動き出す前に合意に達し、最優先ターゲットを確保する方針だ。