ナポリはベンフィカのスター選手を今夏の最優先補強ターゲットに定め、3000万ユーロでの移籍交渉を開始した

「Caffe Di Marzio」に出演したディ・マルツィオは、ナポリの獲得本気度を裏付けた。マンナが数日にわたり主導する交渉では、関係各所や代理人、ポルトガルの仲介業者と真剣かつ具体的な協議が続いている。

リオスの獲得は安価ではなく、ベンフィカは昨夏2700万ユーロで獲得したばかりのため早期利益を狙う。ナポリは大型オファーを用意するが、両クラブの評価額にはまだわずかな開きがある。