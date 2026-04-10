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SL Benfica v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ナポリはベンフィカのスター選手を今夏の最優先補強ターゲットに定め、3000万ユーロでの移籍交渉を開始した

移籍情報
ナポリ
リチャード・リオス
セリエ A
ベンフィカ
リガポルトガル

ナポリは今夏、ベンフィカのMFリチャード・リオスを最優先で獲得を目指し、移籍金3000万ユーロで交渉を開始した。来季の中盤強化を目的に、スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナが交渉を主導している。

  • ナポリ、リオス獲得へ動き加速

    ナポリはベンフィカのMFリオスの獲得を最優先し、交渉を加速させている。

    移籍市場に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、ナポリはここ数日、接触を強化。スポーツディレクターのマンナ氏が代理人と直接交渉し、南イタリアへの招へいを目指す。リオスは昨夏ベンフィカに加入したが、ジョゼ・モウリーニョ監督の下で定位置を確保できておらず、移籍の可能性が出てきている。

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  • SL Benfica v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    3,000万ユーロ規模の事業に関する財務詳細

    Caffe Di Marzio」に出演したディ・マルツィオは、ナポリの獲得本気度を裏付けた。マンナが数日にわたり主導する交渉では、関係各所や代理人、ポルトガルの仲介業者と真剣かつ具体的な協議が続いている。

    リオスの獲得は安価ではなく、ベンフィカは昨夏2700万ユーロで獲得したばかりのため早期利益を狙う。ナポリは大型オファーを用意するが、両クラブの評価額にはまだわずかな開きがある。

  • ベンフィカの財政状況が交渉を左右する可能性がある。

    ナポリは、ベンフィカの財政状況から恩恵を受ける可能性がある。ベンフィカは6月30日の年度末までに大型売却が必要で、リオスが移籍候補筆頭に挙げられている。売却が決まれば、ナポリはプレシーズン開始前に交渉で優位に立てるだろう。

  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    ナポリはプレシーズン前に契約をまとめる方針だ

    ナポリは今後数週間、マンナ氏がベンフィカと評価額の溝を埋めるため交渉を続ける。セリエAのクラブはプレシーズンにリオスを合流させるため、市場が開いた早期に契約をまとめたい。他クラブが参入する可能性もあるため、ナポリはライバルが動き出す前に合意に達し、最優先ターゲットを確保する方針だ。

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