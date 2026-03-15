ナポリの連勝が続き、リーグ戦3連勝を達成した。レッチェ戦での逆転勝利は、ヴェローナ戦とトリノ戦での勝利に続くもので、いずれも接戦での勝利であり、不振期を脱したことを示唆する好材料となっている。 勝ち点が積み上がり、チャンピオンズリーグ出場権も確実視される中、主力選手たちが相次いで怪我から復帰しつつあり、コンテ監督は近い将来を自信を持って見据え、さらには順位表の上位を目指すことも可能だ。 現王者ユヴェントスは勝ち点を59に伸ばし、インテルとの差をさらに2ポイント縮めた。セリエA残り9試合で、インテルとの差は9ポイント（その間にミランも挟まっている）となっている。
翻訳者：
ナポリはデ・ブライネ、マクトミネイ、ルカクらを擁して、今どのような戦いを繰り広げられるのか。逆転勝利という狂気の構想、果たして可能なのか？
ナポリには笑顔になれる要素がたくさんある。前述の通り、順位表は再び良い形になりつつあり、ミラノの2チームが予想外のスクデット争いに巻き込まれる中、その恩恵を受けるのは「第三の勢力」かもしれない。 何しろアズーリは3チームの中で最も有利な日程を擁しており、ほぼフルメンバーが揃っているため、連勝を狙うことも可能だ。ルカクらにとって残りの9試合の対戦相手は、カリアリ、ミラン、パルマ、ラツィオ、クレモネーゼ、コモ、ボローニャ、ピサ、ウディネーゼであり、決して不可能ではない日程となっている。
レッチェ戦の後半、ナポリには良いニュースばかりだった。苦戦を強いられた試合だったが、交代選手によって強化・活性化された新たな姿の「アズーリ」が流れを一気に逆転させた。デ・ブルイネとマクトミネイの投入が試合の流れを変え、このチームが本来どのような可能性を秘めていたか、そして今後どのような姿を見せ得るかを示した。
確かに、数ヶ月ぶりに先発復帰した中盤のアンギッサは苦戦し、明らかにベストの状態ではなかった。しかし、彼の復帰と、中盤の他の2人のスター選手の復帰が相まって、チームはさらに1、2段階ギアを上げることができるようになった。 前述の通り、カメルーン人選手には、負傷前に中盤を支配していた万能選手としての姿を取り戻すために、まだ数試合の出場が必要だろう。しかし、彼が在籍しているか否かは、勝敗を分ける要因となり得る。
元フルハムの選手に比べ、レッチェ戦ではデ・ブライネとマクトミネイの両方がはるかに好調に見えた。両者ともハーフタイムに投入され、ナポリの試合運びを一変させる力を見せた。とりわけベルギー人選手は、シーズン序盤の精彩を欠いた姿からは程遠い様子で、秋には断片的にしか見られなかったようなチームの質を、今シーズンの終盤戦で引き上げてくれることを期待させる。
ルカク（復帰早々決定的な活躍を見せた）、ポリターノ、ギルモアの復帰に続き、いよいよ最も期待されていたコンビ、マクトミネイとデ・ブライネの出番が回ってきた。彼らの共存はシーズン序盤の話題となり、終盤でも再び注目されることになるだろうが、コンテ監督率いるチームの技術面とフィジカル面が、このコンビによって確実に強化されることは間違いない。
2人は早ければ次節のカリアリ戦から、すぐに先発復帰すると見られている。スコットランド人（マクトミネイ）は常に確実な先発候補だが、ベルギー人（デ・ブライネ）は、完全なコンディションを取り戻すまでの数週間、試合終盤における戦術的（かつ技術的）な切り札として起用される可能性がある。コンテ監督自身も彼らについて次のように語った。「彼らは強力な選手だが、感覚を取り戻し、試合のリズムに再び慣れる必要がある。 選手たちは自信を持つべきだ。共通の目標はナポリでなければならない。私は真面目で準備の整った選手たちを率いている。マクトミネイは1ヶ月、デ・ブルイネは4ヶ月離脱していた。全員がプレーしたいと思っているが、我々はすべてを慎重に調整しなければならない」
アズーリの未来は明るい。さらに、復帰が控えている選手もいる。3月末にはディ・ロレンツォとロボトカ、4月にはネレスとベルガラ、5月にはラハマニが戻ってくる見込みだ。そしてコンテ監督は、当面は棚上げされている2人のストライカー（ルカクとホイリュンド）の共存という構想のもと、新たなチームバランスを見出すことになるだろう。
選手層の厚さに苦しみ続けたシーズンを経て、皮肉なことに、シーズン終盤になってレッチェ出身の監督は、逆に選手過多という状況に対処せざるを得なくなっている。一年を通して怪我に悩まされてきたが、今やアズーリの戦力は極めて充実している。 イタリアで、ロボトカやギルモアのような2人のゲームメーカー、マクトミネイやアンギッサのような2人の攻撃的ミッドフィルダー、ポリターノからアリソン・サントス、さらにはネレスやジョヴァンネに至るまで数多くのウイング、そしてベルガラ、エルマス、デ・ブルイネのようなオールラウンドな選手を擁しているチームは他にない。 全員が好調で、残りの日程も楽になり、失うものもないナポリは、多くの勝ち点を積み重ね、現在上位に立つチームにも脅威を与えることができるだろう。ジェットコースターのようなシーズンを経て、これほど劇的な結末を迎えることになれば、まさに圧巻だ。