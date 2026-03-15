レッチェ戦の後半、ナポリには良いニュースばかりだった。苦戦を強いられた試合だったが、交代選手によって強化・活性化された新たな姿の「アズーリ」が流れを一気に逆転させた。デ・ブルイネとマクトミネイの投入が試合の流れを変え、このチームが本来どのような可能性を秘めていたか、そして今後どのような姿を見せ得るかを示した。

確かに、数ヶ月ぶりに先発復帰した中盤のアンギッサは苦戦し、明らかにベストの状態ではなかった。しかし、彼の復帰と、中盤の他の2人のスター選手の復帰が相まって、チームはさらに1、2段階ギアを上げることができるようになった。 前述の通り、カメルーン人選手には、負傷前に中盤を支配していた万能選手としての姿を取り戻すために、まだ数試合の出場が必要だろう。しかし、彼が在籍しているか否かは、勝敗を分ける要因となり得る。

元フルハムの選手に比べ、レッチェ戦ではデ・ブライネとマクトミネイの両方がはるかに好調に見えた。両者ともハーフタイムに投入され、ナポリの試合運びを一変させる力を見せた。とりわけベルギー人選手は、シーズン序盤の精彩を欠いた姿からは程遠い様子で、秋には断片的にしか見られなかったようなチームの質を、今シーズンの終盤戦で引き上げてくれることを期待させる。