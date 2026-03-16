ナポリはスクデット争いに復帰できるのか？ インテルやミランとの順位表と日程を比較し、勝ち点で並んだ場合の展開を考察する

「まずは自分たちの試合をすべて勝ち抜くことに集中しよう。もしインテルが4試合も負ければ、僕たちは大喜びだ 」。レオナルド・スピナッツォーラ の発言。 セリエA優勝の夢について 問われたナポリのサイドバックは、先週、ホームでレッチェに2-1で逆転勝利を収める前に、このように語った。この勝利により、セリエAの残り9節を控えた時点で、現王者ナポリは2位のミランに1ポイント差、首位のインテルに9ポイント差まで詰め寄った。

残りの試合をすべて勝利すれば、ナポリは86ポイントに達するため、インテルが3敗することを期待することになる。

一方、ナポリがミラン戦で引き分け、さらに別の試合（コモ戦？）でも引き分ければ、勝ち点82に達する可能性がある。これは、ミランが残り7試合を勝ち、1敗（ユヴェントス戦？）した場合や、インテルが4勝2分（フィオレンティーナ、ラツィオ戦？）で残り3敗（ローマ、コモ、ボローニャ戦？）した場合と同じ勝ち点となる。

もちろん、これらは実現が難しい仮定に過ぎない。最大の優勝候補は依然としてインテルであり、事実上スクデットを手にしている。シーズン終盤に大失速しない限り、優勝を逃すことはないだろう。