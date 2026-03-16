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cm grafica conte napoli 2025 26 16 9Getty Images

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ナポリはスクデット争いに復帰できるのか？ インテルやミランとの順位表と日程を比較し、勝ち点で並んだ場合の展開を考察する

スピナッツォーラが、アントニオ・コンテ監督率いるイタリア王者の巻き返しを牽引する。

まずは自分たちの試合をすべて勝ち抜くことに集中しよう。もしインテルが4試合も負ければ、僕たちは大喜びだ 」。レオナルド・スピナッツォーラ の発言。 セリエA優勝の夢について 問われたナポリのサイドバックは、先週、ホームでレッチェに2-1で逆転勝利を収める前に、このように語った。この勝利により、セリエAの残り9節を控えた時点で、現王者ナポリは2位のミランに1ポイント差、首位のインテルに9ポイント差まで詰め寄った。

残りの試合をすべて勝利すれば、ナポリは86ポイントに達するため、インテルが3敗することを期待することになる。

一方、ナポリがミラン戦で引き分け、さらに別の試合（コモ戦？）でも引き分ければ、勝ち点82に達する可能性がある。これは、ミランが残り7試合を勝ち、1敗（ユヴェントス戦？）した場合や、インテルが4勝2分（フィオレンティーナ、ラツィオ戦？）で残り3敗（ローマ、コモ、ボローニャ戦？）した場合と同じ勝ち点となる。

もちろん、これらは実現が難しい仮定に過ぎない。最大の優勝候補は依然としてインテルであり、事実上スクデットを手にしている。シーズン終盤に大失速しない限り、優勝を逃すことはないだろう。

  • 順位表

    1) インテル 68

    2) ミラン 60

    3) ナポリ 59 

    規定により、勝ち点で並んだ場合は、以下の基準に従い、順位が上位のチームのホームでプレーオフが行われます：

    1. 直接対決成績（同ポイントの全チーム間の直接対決での勝ち点）。

    2. 直接対決における得失点差。

    3. 総得失点差。

    4. 総得点数。

    5. 抽選。

    3チームが同ポイントで並んだ場合も同様の基準が適用される。したがって、インテルは直接対決で12ポイント中わずか1ポイントしか獲得していないため、プレーオフはミランとナポリの間で行われることになる

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  • インテル戦日程

    フィオレンティーナ対インテル

    インテル対ローマ

    コモ対インテル

    インテル対カリアリ

    トリノ対インテル

    インテル対パルマ

    ラツィオ対インテル

    インテル対ヴェローナ

    ボローニャ対インテル

  • ミランの試合日程

    ラツィオ対ミラン

    ミラン対トリノ

    ナポリ対ミラン

    ミラン対ウディネーゼ

    ヴェローナ対ミラン

    ミラン対ユヴェントス

    サッスオーロ対ミラン

    ミラン対アタランタ

    ジェノア対ミラン

    ミラン対カリアリ

  • ナポリの試合日程

    カリアリ対ナポリ

    ナポリ対ミラン

    パルマ対ナポリ

    ナポリ対ラツィオ

    ナポリ対クレモネーゼ

    コモ対ナポリ

    ナポリ対ボローニャ

    ピサ対ナポリ

    ナポリ対ウディネーゼ

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