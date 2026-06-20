ナポリはギラの加入に期待。ルッカはラツィオ移籍の可能性も。

ナポリは、アッレグリ監督とスポーツディレクターのマンナ氏が来季の守備補強最優先ターゲットとするマリオ・ギラ獲得へ動きを加速している。スカイによると、ナポリはすでにスペイン人DFと口頭合意に達し、5年契約で加入する見込みだ。





2000年生まれのスペイン人選手は2022年からラツィオで120試合2得点を記録。この合意を受け、注目はラツィオとの交渉に移った。ナポリはクラウディオ・ロティート率いるラツィオとも合意に達し、数週間以内に移籍が成立すると楽観視している。



