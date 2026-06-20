ナポリはギラの加入に期待。ルッカはラツィオ移籍の可能性も。

ナポリは、アッレグリ監督とスポーツディレクターのマンナ氏が来季の守備補強最優先ターゲットとするマリオ・ギラ獲得へ動きを加速している。スカイによると、ナポリはすでにスペイン人DFと口頭合意に達し、5年契約で加入する見込みだ。
2000年生まれのスペイン人選手は2022年からラツィオで120試合2得点を記録。この合意を受け、注目はラツィオとの交渉に移った。ナポリはクラウディオ・ロティート率いるラツィオとも合意に達し、数週間以内に移籍が成立すると楽観視している。
ナポリは、アッレグリ監督とスポーツディレクターのマンナ氏が来季の守備補強最優先ターゲットとするマリオ・ギラ獲得へ動きを加速している。スカイによると、ナポリはすでにスペイン人DFと口頭合意に達し、5年契約で加入する見込みだ。
2000年生まれのスペイン人選手は2022年からラツィオで120試合2得点を記録。この合意を受け、注目はラツィオとの交渉に移った。ナポリはクラウディオ・ロティート率いるラツィオとも合意に達し、数週間以内に移籍が成立すると楽観視している。
交渉を円滑にするため、技術的な交換条件が提示される可能性がある。リノ・ガットゥーゾ監督はFWロレンツォ・ルッカを高く評価している。しかし、ナポリは昨季レンタル料、買い取り金、ボーナスを合わせ約4000万ユーロを投じており、経済的な実現性を検討する必要がある。 売却損を避けるには3300万ユーロ以上の収入が必要だが、ラツィオには高すぎる。そのため、フォルメロへの移籍が実現するとしたら、買い取りオプションなしのレンタルか、オプション付きのレンタルが現実的な方法だ。