ナポリはアントニオ・ヴェルガラとの契約を2031年まで更新し、年俸も引き上げた。

ナポリはアントニオ・ヴェルガラの残留を確実なものにする準備を進めている。クラブと代理団は本日会談し、2031年6月30日までの契約延長で口頭合意した。





今後は細部の調整のみだが、双方の意向は一致している。クラブは2003年生まれの攻撃的MFを将来の柱と位置づけ、成長を評価して大幅な昇給で報いる。





新契約では大幅な給与アップに加え、個人・チーム成績連動ボーナスも設定され、クラブの期待度が示された。



