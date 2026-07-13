ナポリはアントニオ・ヴェルガラとの契約を2031年まで更新し、年俸も引き上げた。

ナポリはアントニオ・ヴェルガラの残留を確実なものにする準備を進めている。クラブと代理団は本日会談し、2031年6月30日までの契約延長で口頭合意した。
今後は細部の調整のみだが、双方の意向は一致している。クラブは2003年生まれの攻撃的MFを将来の柱と位置づけ、成長を評価して大幅な昇給で報いる。
新契約では大幅な給与アップに加え、個人・チーム成績連動ボーナスも設定され、クラブの期待度が示された。
ナポリはアントニオ・ヴェルガラの残留を確実なものにする準備を進めている。クラブと代理団は本日会談し、2031年6月30日までの契約延長で口頭合意した。
今後は細部の調整のみだが、双方の意向は一致している。クラブは2003年生まれの攻撃的MFを将来の柱と位置づけ、成長を評価して大幅な昇給で報いる。
新契約では大幅な給与アップに加え、個人・チーム成績連動ボーナスも設定され、クラブの期待度が示された。
ヴェルガラは19試合で3ゴール4アシストを記録し、好調なシーズンを過ごした。この結果が成長の証とされ、ナポリは契約延長を急いだ。
ここ数週間、移籍の噂もあったが、ヴェルガラが他クラブと接触した事実はなく、常に「アズーリ」のユニフォームでプレーしたいと表明。クラブもその意思を尊重し、2031年までの長期契約で残留を決めた。
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