ナポリの新監督は？ サン・シーロでの解任後、ACミランのマックス・アッレグリ監督がアントニオ・コンテの後任として意外な最有力候補に浮上

月曜日に解任されたアッレグリ監督のナポリ移籍が浮上している。ミランは5位に終わりチャンピオンズリーグ出場権を逃し、2度目の指揮は1年で終了した。

アッレグリは2027年までミランと契約していたが、南イタリアで再出発できる魅力は大きかった。デ・ラウレンティス会長も彼の現実的な指導を評価しており、双方のタイミングが合った今、移籍合意に至った。