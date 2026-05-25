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ナポリの新監督は？ サン・シーロでの解任後、ACミランのマックス・アッレグリ監督がアントニオ・コンテの後任として意外な最有力候補に浮上
デ・ラウレンティスにとって、アッレグリが最有力候補として浮上している。
イタリア人ジャーナリストのジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ミランのアッレグリ監督がナポリの次期監督候補として急浮上している。トスカーナ出身の指揮官は、退任したコンテ監督の穴を埋め、クラブを次の競争サイクルへ導ぶと期待され、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長が最も有力視している。
コンテの退任後、ナポリは2冠とリーグ2位をもたらした体制から方向転換し、クラブ上層部はアッレグリがタイトルを維持できる最適任者と判断した。
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ACミランでのキャリアの終焉
月曜日に解任されたアッレグリ監督のナポリ移籍が浮上している。ミランは5位に終わりチャンピオンズリーグ出場権を逃し、2度目の指揮は1年で終了した。
アッレグリは2027年までミランと契約していたが、南イタリアで再出発できる魅力は大きかった。デ・ラウレンティス会長も彼の現実的な指導を評価しており、双方のタイミングが合った今、移籍合意に至った。
マナとの再会
ナポリにはスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナがいる。彼はユヴェントス時代にアッレグリと働いた経験があり、強い信頼関係がある。この縁が、コンテ退任後のスムーズな移行を目指すナポリにとって大きな後押しとなっている。
『カルチョメルカート』によると、マンナはミラノでアッレグリと夕食会を開き、ナポリが正式オファーを提示したと報じられている。
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サッリ、ナポリ監督候補から外れる
イタリアの監督市場が急展開。マウリツィオ・サッリはアタランタへの移籍目前と報じられ、これによりナポリはアッレグリ招聘に集中できる状況が整った。サッリが他クラブの候補から外れたことで、注目はミランの監督へと移っている。
イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、サッリはアタランタと契約合意に達しており、ラファエレ・パラディーノの後任として就任する見込みだ。