デ・ブライネとの個人的な関係に加え、アッレグリは、ナポリが最近の試合でリードを手放す傾向についても質問された。ユヴェントスの元指揮官は、期待外れの結果が続いた後の批判を現実的に受け止め、世間の評価はピッチ上の実際のパフォーマンスよりも、最終的なスコアだけで決まることが多いとの見方を示した。

アッレグリは、個々の敗戦に過剰反応すべきではないと警告する一方、勝利が必ずしもチームの完璧さを意味するわけではないとも指摘した。「逆転されて負けたからといって、すべてが最悪というわけではないし、勝ったからといって、すべてが順調というわけでもない。結果が評価を左右するのは理解している。つまり、最も重要なのは常に結果だ」と同監督は語った。