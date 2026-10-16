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ナポリの危機が深刻化する中、マッシミリアーノ・アッレグリがケヴィン・デ・ブライネを巡るタッチラインでの口論の真相を明かす
タッチライン際での言葉の行き違い
ナポリがビジャレアルとの欧州での一戦で期待外れのパフォーマンスに終わった後、アッレグリ監督とデ・ブライネの間に生じた緊張が大きな話題となった。報道では、ベルギー人プレーメーカーが具体的な戦術指示に従わず、両者が激しく言い争ったとされていた。しかしアッレグリ監督は直近の記者会見で、以前から続く問題があるとの見方をすぐに否定。言葉の違いによる単なる誤解だったと説明した。
「彼に腹が立ったか？ いや、誤解はあったが、それだけだ。こういうことは起こるし、また起こるだろう。すぐに意思疎通ができれば、それに越したことはない。私はイタリア語で話し、彼は英語で話した。その後、私が英語で話し始めると、彼はイタリア語で理解しようとした。彼は賢いから、分かってくれた」と監督は説明した。発言は『トゥットスポルト』が伝えている。
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最近の崩壊について語る
デ・ブライネとの個人的な関係に加え、アッレグリは、ナポリが最近の試合でリードを手放す傾向についても質問された。ユヴェントスの元指揮官は、期待外れの結果が続いた後の批判を現実的に受け止め、世間の評価はピッチ上の実際のパフォーマンスよりも、最終的なスコアだけで決まることが多いとの見方を示した。
アッレグリは、個々の敗戦に過剰反応すべきではないと警告する一方、勝利が必ずしもチームの完璧さを意味するわけではないとも指摘した。「逆転されて負けたからといって、すべてが最悪というわけではないし、勝ったからといって、すべてが順調というわけでもない。結果が評価を左右するのは理解している。つまり、最も重要なのは常に結果だ」と同監督は語った。
フロジノーネ戦のパフォーマンスから得た教訓
成功と失敗を分ける差はわずかだという点を示すため、アッレグリ監督は以前のフロジノーネ戦を引き合いに出した。試合は娯楽性を称賛されたが、ナポリの指揮官は守備に大きな問題があったと見ている。相手がカウンターの好機をより確実に生かしていれば、結果は違っていてもおかしくなかったという。
「例えばフロジノーネ戦では、誰もが素晴らしく楽しい試合だったと言った。だが、我々は8回のカウンターを許した。相手がそれをうまく生かしていれば、ここで良い試合だったと話すことはなかっただろう」とアッレグリ監督は振り返った。さらに「我々は改善しなければならないし、それを求めなければならない。選手たちには質があるのだから」と述べ、チームにより高い水準を維持するよう求めた。
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チームのコンディションと守備陣に好材料
ナポリがヴェネツィアとの次戦に向けて準備を進める中、アッレグリ監督は守備陣のコンディションについて明るい見通しを示した。フィリッポ・マリアヌッチとサム・ベウケマはともに全体練習に復帰。調子に波があった時期を経て、セリエAで立て直しを図るナポリにとって、守備陣の層が厚くなるのは大きい。
アッレグリ監督は、トップチームへの復帰までの経緯は異なるものの、両選手とも戦力として計算できる状態だと認めた。「2人とも回復した。前者は3カ月間離脱し、後者はプレシーズンの準備に参加できなかった。彼らは信頼できる選手であり、起用できるのはプラスだ」と語った。
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