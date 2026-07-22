ナポリにまたも故障者が出た。ディマーロでの合宿前半、今シーズン初となる親善試合でアレッツォに1-3で敗れた直後のことだ。試合終了間際、ロレンツォ・ルッカが負傷し、ピッチを退いた。
翻訳者：
ナポリのロレンツォ・ルッカがアレッツォとの親善試合で負傷。初期診断と復帰見通し、移籍市場でのフィオレンティーナとの噂が注目されている。
最初の診断
ナポリのFWは後半にホイリュンドと交代し、85分に負傷退場した。 直後に痛みを訴え、ミルトン・ペレイラと交代した。試合後、ナポリは「右足首捻挫」と発表し、数日以内に再検査を行う予定だ。
波乱の幕開け
ルッカにとって、プレシーズンは好スタートとは言えない。昨季後半をノッティンガム・フォレストへレンタル移籍し、ナポリに復帰した彼は、ディマーロでのトレーニング開始直後から筋肉に違和感を感じていた。 2025年夏に3500万ユーロで獲得されたピエモンテ出身のセンターフォワードは、アントニオ・コンテ監督の下で23試合2ゴールにとどまり、その後ノッティンガム・フォレストで9試合1ゴールだった。
市場では何が変化するのか
ルッカが負った怪我については、今後数日間で足首の回復状況や深刻な後遺症がないかを再検査する必要がある。2000年生まれの彼は、ここ数日の移籍市場で話題となっており、モイゼ・キーンが移籍した場合、フィオレンティーナへの移籍が選択肢の一つとして浮上している。
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