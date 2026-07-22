ルッカが負った怪我については、今後数日間で足首の回復状況や深刻な後遺症がないかを再検査する必要がある。2000年生まれの彼は、ここ数日の移籍市場で話題となっており、モイゼ・キーンが移籍した場合、フィオレンティーナへの移籍が選択肢の一つとして浮上している。