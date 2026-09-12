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ナポリのスターが、衝撃の代表引退で自国サッカー協会を痛烈批判
ナポリのスターがコソボ代表から離脱
ナポリのセンターバック、ラフマニがコソボ代表からの引退を正式に発表した。32歳のDFは、10年にわたる代表キャリアに幕を下ろし、通算66キャップを記録した。
今回の退団は、コソボサッカー連盟（FKK）との関係が深刻に悪化する中でのものだ。ラフマニは金曜夜にこの決断を認め、長年務めてきた代表キャプテンを突如として退くことになった。セリエAで長くプレーしてきたこのベテランは、コソボサッカー連盟上層部の現在の指導体制を理由に、辞任を余儀なくされたと明確にした。
主将が連盟首脳陣を痛烈批判
ラフマニはインスタグラムで、この突然の決断をサポーターに報告するとともに、FKKを痛烈に批判した。代表チームの体制を率いる人々から、完全に支えられていないと感じていたことも明かした。
「代表チームでの10年、そのうち7年をキャプテンとして過ごした末に、FKKが現在の人物たちによって率いられている限り、私はもはやコソボ代表の一員ではいないことをここに発表する」とラフマニはつづった。
10年にわたる貢献は、失意のうちに幕を閉じる
この7年間、コソボ代表のキャプテンを務めてきたラフマニの離脱は、代表チームにとって大きな痛手となる。彼は、連盟内で続いてきた問題が最終的に耐え難いものになった経緯を詳細に説明した。
「多くの要因、絶え間ない意見の相違、そして私たちの問題や不満に対処できる有能な人材の不在により、状況は何年にもわたって改善されないままだった」と彼は説明した。
「そして、私がその見返りとして得たものは何だったのか。私たちを守るべきだった人々から、2年以上にわたって絶え間なく、組織的な攻撃を受け続けた。いつの日か正義は実現する。
「この決断は、キャプテンとして、そしてプロサッカー選手としての私の誠実さを守る必要性から来ている。しかし何よりもまず、一人の人間としての私の価値観を守るためだ」
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復帰の可能性は大きな変化にかかっている
ラフマニは代表活動から身を引いたものの、その声明は将来的な復帰の可能性がなお残されていることを強く示唆している。ただし、その実現は大規模な運営面の改革と、現FKK幹部の退任に全面的にかかっている。
当面、このDFはイタリアでのクラブキャリアに専念することになる。すでにナポリで200試合以上に出場しており、守備陣における重要な存在であり続けている。
コソボは今後、新キャプテンを任命するという困難なプロセスに着手しなければならない。代表チームは、最も経験豊富で影響力のあるリーダーを欠いたまま前進するという難題に直面している。
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