この7年間、コソボ代表のキャプテンを務めてきたラフマニの離脱は、代表チームにとって大きな痛手となる。彼は、連盟内で続いてきた問題が最終的に耐え難いものになった経緯を詳細に説明した。

「多くの要因、絶え間ない意見の相違、そして私たちの問題や不満に対処できる有能な人材の不在により、状況は何年にもわたって改善されないままだった」と彼は説明した。

「そして、私がその見返りとして得たものは何だったのか。私たちを守るべきだった人々から、2年以上にわたって絶え間なく、組織的な攻撃を受け続けた。いつの日か正義は実現する。

「この決断は、キャプテンとして、そしてプロサッカー選手としての私の誠実さを守る必要性から来ている。しかし何よりもまず、一人の人間としての私の価値観を守るためだ」