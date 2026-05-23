ナポリのオーナーは、セリエAの同クラブは売却対象外だとして、米企業グループからの20億ユーロの買収提案を拒否した。

ナポリ・バスケットとカンポバッソの会長、イタリア系アメリカ人のマット・リゼッタ氏が率いるコンソーシアムが、この大胆な入札を主導している。リゼッタ氏は、スポーツ資産管理と不動産開発を手がける「アンダードッグ・グローバル・パートナーズ」の創設者兼マネージング・パートナーでもある。提案されたプロジェクトは、ナポリにサッカークラブとバスケットボールチームを統合するマルチスポーツ・ハブを建設し、大規模なインフラ投資を行うことを目指していた。

数カ月にわたり協議されたが、正式なデューデリジェンスには至らなかった。移動中のリゼッタ氏は取材に「コメントはない」とだけ述べた。

一方、カンポバッソは追加声明で「リッツェッタ会長はスポーツや国際投資の分野でよくあるように、イタリアサッカー界やその関連ビジネスに興味を持つ多くの関係者から頻繁に接触を受けている。また、こうした案件では秘密保持契約の対象となる活動や評価が生じるのが一般的だ」と説明した。