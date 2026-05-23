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ナポリのオーナーは、セリエAの同クラブは売却対象外だとして、米企業グループからの20億ユーロの買収提案を拒否した。
過去最高額のオファーが、きっぱりと断られた
『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、米投資グループはフットボール・ベンチマークが2025年5月に算出した約11億ユーロの評価額を上回るプレミアムを支払い、パルテノーペイ買収を確実なものにしようとしている。
ナポリでは数週間、所有権移行の噂が絶えないが、デ・ラウレンティス会長は一貫して残留の意向を示している。2004年にクラブを破産から救い、セリエA制覇へ導いた映画界の大物は、20年にわたって築いてきたプロジェクトから手を引くつもりはない。
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この入札を主導する米国のグループ
ナポリ・バスケットとカンポバッソの会長、イタリア系アメリカ人のマット・リゼッタ氏が率いるコンソーシアムが、この大胆な入札を主導している。リゼッタ氏は、スポーツ資産管理と不動産開発を手がける「アンダードッグ・グローバル・パートナーズ」の創設者兼マネージング・パートナーでもある。提案されたプロジェクトは、ナポリにサッカークラブとバスケットボールチームを統合するマルチスポーツ・ハブを建設し、大規模なインフラ投資を行うことを目指していた。
数カ月にわたり協議されたが、正式なデューデリジェンスには至らなかった。移動中のリゼッタ氏は取材に「コメントはない」とだけ述べた。
一方、カンポバッソは追加声明で「リッツェッタ会長はスポーツや国際投資の分野でよくあるように、イタリアサッカー界やその関連ビジネスに興味を持つ多くの関係者から頻繁に接触を受けている。また、こうした案件では秘密保持契約の対象となる活動や評価が生じるのが一般的だ」と説明した。
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デ・ラウレンティスは今もなお、クラブの魂である
デ・ラウレンティス氏はクラブ創立100周年を控え、20億ユーロの買収オファーを拒否し、クラブへの献身を示した。2004年の破綻後に経営を引き継ぎ、ナポリをチャンピオンズリーグの常連にし、スクデットも獲得した。彼は自分を「心臓であり魂」と位置づけ、座を譲るつもりはない。
77歳の誕生日を迎えた会長は短期的な利益よりクラブの長期的な未来を重視。オファーには耳を傾けるものの、行動は一貫して完全売却の扉を固く閉ざしている。
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注目はコンテ監督退任後の時代へ
買収の噂が収まった現在、デ・ラウレンティス会長はクラブのスポーツ面での当面の将来に集中している。最優先事項は、アントニオ・コンテ監督の退任後、チームを率いる適任者を決めることだ。
後任の最有力だったマウリツィオ・サッリには2年契約（3年目の延長オプション付き）を提示し、ナポリへの伝説的復帰を打診していた。しかしサッリはアタランタ復帰を選択したため、デ・ラウレンティスは再び新監督探しに動き出した。