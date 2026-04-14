ナポリのオーナーが改革を要求、サッカーのルールを根本から変える意向





アウレリオ・デ・ラウレンティスが、またもや一連の物議を醸す発言で話題を呼んでいる。ナポリの会長は『The Athletic』のインタビューで、サッカー界における全面的な変革を訴えている。映画プロデューサー兼映画監督である彼は、ビデオゲームやソーシャルメディアと共に育った若者層を失わないためには、このスポーツを根本から変える必要があると主張している。



会長の提案の中で最も注目を集めているのは、試合時間の短縮だ。デ・ラウレンティスは、試合時間を50分に短縮し、25分ずつの2ハーフ制とし、その全時間を純粋なプレータイムとすることを提案している。そうすることで、試合の激しさが格段に増し、時間稼ぎがなくなるため、試合のスペクタクル性が向上すると彼は考えている。





試合時間の短縮に加え、彼はサッカーにおける従来のペナルティ制度の廃止も求めている。「イエローカードやレッドカードは時代遅れだ」と会長は主張する。その代わりに、イエローカードで5分、レッドカードで20分の出場停止処分を提唱している。彼の理論は、将来の試合ではなく、その試合中に選手に不利益を与えることにある。

デ・ラウレンティス氏によれば、試合をよりダイナミックにするためには、オフサイドのルールや交代枠も見直すべきだという。彼は、試合の流れを妨げる軽微な反則に対しては、審判による介入を減らし、監督により多くの裁量権を与えるべきだと主張している。

セリエA内では、デ・ラウレンティスは以前からリーグのチーム数を20から16に縮小することを提唱している。彼は、試合数が多すぎるため、ファンにとっても選手にとってもサッカーの質が損なわれていると考えている。

欧州のリーグ戦についても、彼は明確な見解を持っている。デ・ラウレンティスは、主要クラブがより頻繁に、より現代的な形式で対戦する「スーパー・ヨーロッパ選手権」の実現を夢見ている。その際、彼は現在のサッカー連盟の幹部たちを激しく非難し、彼らを「ビジョンのない老人たちで、このスポーツの商業的潜在力を阻害している」と表現している。