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ライブ
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Adhe Makayasa

翻訳者：

ナポリに負傷の痛手、ルカ・マリアヌッチがセルタ・ビーゴとの親善試合でMCLに重傷

ルカ・マリアヌッチ
ナポリ
ナポリ 対 セルタ
セルタ
クラブ親善試合
セリエ A

ナポリのプレシーズン準備は、DFルカ・マリアヌッチが内側側副じん帯の「重度」損傷を負ったことで、大きな痛手を受けた。22歳のセンターバックは、土曜日に行われたセルタとの親善試合で途中出場した直後に膝を負傷。長期離脱を余儀なくされる見通しとなった。

  • DFにプレシーズンの痛手

    新指揮官マッシミリアーノ・アッレグリの下で進むナポリのプレシーズン準備は、マリアヌッチが左ひざに重傷を負ったことで大きな痛手を受けた。22歳のセンターバックは、先週末に行われたセルタ・ビーゴとの親善試合で1-1の引き分けとなった一戦で途中出場したものの、そのわずか25分後に負傷交代を強いられた。検査の結果、じん帯の深刻な損傷が確認され、長期離脱となる可能性が高い。

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  • imago-sport-1080823498.jpgLaPresse

    メディカルアップデートで損傷を確認

    クラブは地元の病院で一連の精密検査を行った後、DFの負傷の深刻さを正式に確認した。

    ナポリの公式メディカルリリースでは、このDFの状態について次のように詳細が説明された。「セルタ・ビーゴとの親善試合で負った膝の打撲と捻挫を受け、ルカ・マリアヌッチはピネータ・グランデ病院で精密検査を受けた。その結果、左膝内側側副靱帯の重度損傷が確認された」

  • トップチーム昇格への前進を挫く痛手

    この後退は、昨季後半をトリノへのローン移籍で過ごした後、ナポリのトップチーム定着を目指していたマリアヌッチにとって大きな痛手となる。2025年にエンポリから加入して以降、この長身DFのナポリでの出場はわずか2試合にとどまっている。マリアヌッチの離脱により、アッレグリが2026-27シーズンに向けて強固な最終ラインを築こうとする中で、守備の選択肢は限られることになる。

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  • imago-sport-1080822570.jpgFotoagenzia

    アッレグリ、守備の選択肢を再編成

    ナポリのメディカルスタッフは、マリアヌッチの回復経過を注意深く見守り、手術が必要か、それとも保存的リハビリで対応できるかを見極める。一方でアッレグリは、8月22日に行われるセリエA開幕戦のジェノア戦を前に、DF陣の選択肢を組み替えなければならない。試練はさらに8日後にも続き、ナポリはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで行われる今季最初のホームゲームでコモを迎える。

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