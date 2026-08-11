この後退は、昨季後半をトリノへのローン移籍で過ごした後、ナポリのトップチーム定着を目指していたマリアヌッチにとって大きな痛手となる。2025年にエンポリから加入して以降、この長身DFのナポリでの出場はわずか2試合にとどまっている。マリアヌッチの離脱により、アッレグリが2026-27シーズンに向けて強固な最終ラインを築こうとする中で、守備の選択肢は限られることになる。