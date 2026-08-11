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ナポリに負傷の痛手、ルカ・マリアヌッチがセルタ・ビーゴとの親善試合でMCLに重傷
DFにプレシーズンの痛手
新指揮官マッシミリアーノ・アッレグリの下で進むナポリのプレシーズン準備は、マリアヌッチが左ひざに重傷を負ったことで大きな痛手を受けた。22歳のセンターバックは、先週末に行われたセルタ・ビーゴとの親善試合で1-1の引き分けとなった一戦で途中出場したものの、そのわずか25分後に負傷交代を強いられた。検査の結果、じん帯の深刻な損傷が確認され、長期離脱となる可能性が高い。
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メディカルアップデートで損傷を確認
クラブは地元の病院で一連の精密検査を行った後、DFの負傷の深刻さを正式に確認した。
ナポリの公式メディカルリリースでは、このDFの状態について次のように詳細が説明された。「セルタ・ビーゴとの親善試合で負った膝の打撲と捻挫を受け、ルカ・マリアヌッチはピネータ・グランデ病院で精密検査を受けた。その結果、左膝内側側副靱帯の重度損傷が確認された」
トップチーム昇格への前進を挫く痛手
この後退は、昨季後半をトリノへのローン移籍で過ごした後、ナポリのトップチーム定着を目指していたマリアヌッチにとって大きな痛手となる。2025年にエンポリから加入して以降、この長身DFのナポリでの出場はわずか2試合にとどまっている。マリアヌッチの離脱により、アッレグリが2026-27シーズンに向けて強固な最終ラインを築こうとする中で、守備の選択肢は限られることになる。
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アッレグリ、守備の選択肢を再編成
ナポリのメディカルスタッフは、マリアヌッチの回復経過を注意深く見守り、手術が必要か、それとも保存的リハビリで対応できるかを見極める。一方でアッレグリは、8月22日に行われるセリエA開幕戦のジェノア戦を前に、DF陣の選択肢を組み替えなければならない。試練はさらに8日後にも続き、ナポリはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで行われる今季最初のホームゲームでコモを迎える。
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