選手たちには激励のチャントが送られる一方、奮起を求める抗議の声も上がった。「モンツァ、トリノ、ポルト。我々の情熱を尊重しろ。応える気持ちがない者は次節には去れ」

かつてチームを率いたリーノ・ガットゥーゾとの対戦に向け、マラドーナには4万6000人を超える観客が見込まれている。市内ではアウレリオ・デ・ラウレンティスに対しても、横断幕を掲げた抗議が起きている。緊張は非常に高まっていると、『レプブリカ』は伝えている。