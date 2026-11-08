ナポリ対ラツィオの試合前に緊張が高まる。『レプッブリカ』によると、約300人のウルトラスがポッツオーリのホテル「Gli Dei」に押しかけた。マッシミリアーノ・アッレグリ率いるナポリは、金曜日から同ホテルで懲罰的な合宿を行っている。
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翻訳者：
ナポリに緊張、ウルトラス300人がチームの宿泊先ホテル前に。「やれる自信がないなら出て行け」。試合終了後にもブーイング
試合前
選手たちには激励のチャントが送られる一方、奮起を求める抗議の声も上がった。「モンツァ、トリノ、ポルト。我々の情熱を尊重しろ。応える気持ちがない者は次節には去れ」
かつてチームを率いたリーノ・ガットゥーゾとの対戦に向け、マラドーナには4万6000人を超える観客が見込まれている。市内ではアウレリオ・デ・ラウレンティスに対しても、横断幕を掲げた抗議が起きている。緊張は非常に高まっていると、『レプブリカ』は伝えている。
ラツィオとの1-1の引き分け後
ラツィオとの試合を1-1で引き分けた後、ピッチに残ってファンにあいさつしたにもかかわらず、ナポリの選手たちはブーイングを浴びた。特にクルヴァBからは、チームに向けて「俺たちはもっといいものを受けるに値する」とのチャントが上がった。
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