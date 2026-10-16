そのベルギー人選手が監督の戦術指示に抱く苛立ちは氷山の一角にすぎない。元マンチェスター・シティの選手は、ヴェネツィア戦でベンチスタートとなる可能性がある。この試合はチームの当面の行方にとっても重要だ。再び低調なパフォーマンスに終わった場合、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長はチームを合宿に入れる考えだという。火曜日には欧州大会でボデ／グリムトと対戦する。大会で勝ち進むためには、すでに重要な一戦となっている。