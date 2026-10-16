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ナポリに緊張走る。アッレグリ監督がチームに激怒、デ・ラウテンティスは合宿入りを検討

ナポリ

ナポリに緊急事態。チャンピオンズリーグのビジャレアル戦で敗れ、これで2連敗、今季4敗目となった。リーグ戦も含めた数字だ。マッシミリアーノ・アッレグリは選手たちに激怒し、秋も深まったというのに、ロッカールームには焼けつくような空気が漂っている。



  • ヴェネツィアの見どころ

    ピッチ上で答えを示す必要があるが、週末の一戦は決して簡単ではない。ヴェネツィアの本拠地ペンツォへの遠征だ。ヴェネツィアは現在も勝ち点ゼロで、結果を必要としており、残留争いでの手腕に定評がある新監督ダヴィデ・ニコラが指揮を執る。3勝4敗1分けと期待を下回るシーズン序盤を経て、直ちに流れを変える必要がある。



  • 緊張感が漂うロッカールーム

    とりわけ期待を裏切ったのはチームの姿勢だ。まとまりを欠き、内部にも緊張がある。デ・ブライネと激しく口論した監督は、ベネチアへの遠征を前に、すでにこう警告している。「ベネチア戦でもこのようなプレーをすれば、手痛い敗北を喫するだろう」



  • デ・ラウレンティスと合宿

    そのベルギー人選手が監督の戦術指示に抱く苛立ちは氷山の一角にすぎない。元マンチェスター・シティの選手は、ヴェネツィア戦でベンチスタートとなる可能性がある。この試合はチームの当面の行方にとっても重要だ。再び低調なパフォーマンスに終わった場合、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長はチームを合宿に入れる考えだという。火曜日には欧州大会でボデ／グリムトと対戦する。大会で勝ち進むためには、すでに重要な一戦となっている。

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