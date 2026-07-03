AFP
翻訳者：
ナポリに新監督が就任！ACミランを去ったマックス・アッレグリがアントニオ・コンテの後任となり、スコット・マクトミネイやケヴィン・デ・ブライネらにとって新たな章が始まる。
戦術の達人が就任
パルテノーペイは、58歳の監督と2029年6月までの長期契約で合意した。アッレグリは、スクデット獲得とリーグ2位を残し5月にマラドーナ・スタジアムを去ったコンテの後任となる。クラブは、彼がロッソネリとの契約を解除するまで発表を遅らせていた。
- Getty Images Sport
公式声明で監督を歓迎
イタリアの名門クラブは、ナポリに縁のある人物の復帰を祝うプレスリリースを公式デジタルチャンネルで発表した。クラブは、彼が謙虚な指導者から現代サッカー界をリードする存在へと成長した経緯を強調した。
クラブは「ナポリはマッシミリアーノ・アッレグリ氏を新監督として迎えることを喜んでいます。彼は2029年6月30日までの契約を締結しました。
1997-98シーズンにナポリでプレーした現役時代を経て、2003-04シーズンにアリアネーゼで監督デビュー。2007-08シーズンにはサッスオーロをクラブ初となるセリエB昇格へ導き、同年のセリエC1スーパーカップも制しました。 その数か月後、カリアリでセリエA監督デビュー。9位で終え『パンキーナ・ドーロ』賞を受賞した。
2010年にはミランを率い、18度目のスクデットと6度目のイタリア・スーパーカップを獲得。2014年から2019年まではユヴェントスを指揮し、リーグ5連覇、コッパ・イタリア4連覇、イタリア・スーパーカップ2回制覇を達成。チャンピオンズリーグでも2度決勝に進出した。 2年間のブランクを経て2024年に再就任し、5度目のコッパ・イタリア制覇。昨季はミランを5位に導いた。
「新監督マックス・アッレグリの加入を心より歓迎します！」
栄光に彩られたキャリアが新たな幕を開ける
アレグリ監督は、ACミランとユヴェントスでセリエAを6度、コッパ・イタリアを5度制した実績を持って就任した。しかしミランでの2度目の指揮はリーグ5位にとどまり、早期に解任された。 この退任はクラブの大規模な組織刷新と時期を同じくし、イグリ・タレ、ジェフリー・モンカダ、ジョルジオ・フルラーニなどの幹部も同時に退任した。
- AFP
過酷な戦術の再構築が始まる
新監督は、プレシーズンまでに守備を安定させ、主力選手をチームに融合させるという急務に直面している。アッレグリ監督は、8月22日の2026-27セリエA開幕戦でナポリがアウェイのジェノアと戦う前に、戦術的停滞を打破しなければならない。この厳しい国内リーグを乗り切ることが、ベテラン監督にとって最初の試金石となる。
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