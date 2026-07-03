ナポリに新監督が就任！ACミランを去ったマックス・アッレグリがアントニオ・コンテの後任となり、スコット・マクトミネイやケヴィン・デ・ブライネらにとって新たな章が始まる。

イタリアの名門クラブは、ナポリに縁のある人物の復帰を祝うプレスリリースを公式デジタルチャンネルで発表した。クラブは、彼が謙虚な指導者から現代サッカー界をリードする存在へと成長した経緯を強調した。

クラブは「ナポリはマッシミリアーノ・アッレグリ氏を新監督として迎えることを喜んでいます。彼は2029年6月30日までの契約を締結しました。

1997-98シーズンにナポリでプレーした現役時代を経て、2003-04シーズンにアリアネーゼで監督デビュー。2007-08シーズンにはサッスオーロをクラブ初となるセリエB昇格へ導き、同年のセリエC1スーパーカップも制しました。 その数か月後、カリアリでセリエA監督デビュー。9位で終え『パンキーナ・ドーロ』賞を受賞した。

2010年にはミランを率い、18度目のスクデットと6度目のイタリア・スーパーカップを獲得。2014年から2019年まではユヴェントスを指揮し、リーグ5連覇、コッパ・イタリア4連覇、イタリア・スーパーカップ2回制覇を達成。チャンピオンズリーグでも2度決勝に進出した。 2年間のブランクを経て2024年に再就任し、5度目のコッパ・イタリア制覇。昨季はミランを5位に導いた。

「新監督マックス・アッレグリの加入を心より歓迎します！」