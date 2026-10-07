マクトミネイが、心臓手術後にメディカル面での問題なしと判断され、待望のナポリのチーム復帰を果たす見通しとなった。MFは、メディカルチェックで軽度の良性不整脈が判明したことを受け、9月上旬から戦列を離れていた。この健康上の懸念は、クラブのメディカル部門が最初に把握したもので、トレーニングや試合中に先進的なウェアラブル技術を用いて選手のバイタルを監視していた。これらの機器で収集されたデータによって不整脈の早期診断が可能となり、迅速な医療介入につながった。

発見後、元マンチェスター・ユナイテッドの同選手は、この問題を恒久的に解消するため、軽度のアブレーション手術を受けることを選択した。この先を見据えた対応は、セリエAという高強度の環境で、選手の長期的な健康とキャリアの持続を確保することを目的としたものだった。手術は9月8日、マンチェスターのスパイア・ホスピタルで無事に完了し、29歳のスコットランド人にとって慎重に管理された回復期間の始まりとなった。