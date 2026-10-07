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ナポリに大きな追い風！ スコット・マクトミネイが心臓手術後、プレー再開へゴーサインを受ける
マクトミネイにとって極めて重要なメディカルクリアランス
マクトミネイが、心臓手術後にメディカル面での問題なしと判断され、待望のナポリのチーム復帰を果たす見通しとなった。MFは、メディカルチェックで軽度の良性不整脈が判明したことを受け、9月上旬から戦列を離れていた。この健康上の懸念は、クラブのメディカル部門が最初に把握したもので、トレーニングや試合中に先進的なウェアラブル技術を用いて選手のバイタルを監視していた。これらの機器で収集されたデータによって不整脈の早期診断が可能となり、迅速な医療介入につながった。
発見後、元マンチェスター・ユナイテッドの同選手は、この問題を恒久的に解消するため、軽度のアブレーション手術を受けることを選択した。この先を見据えた対応は、セリエAという高強度の環境で、選手の長期的な健康とキャリアの持続を確保することを目的としたものだった。手術は9月8日、マンチェスターのスパイア・ホスピタルで無事に完了し、29歳のスコットランド人にとって慎重に管理された回復期間の始まりとなった。
- AFP
イタリアのフィットネス規制を読み解く
手術が成功した後、マクトミネイには体の回復を促すため、2週間の完全休養が命じられた。 その後、ナポリのトレーニング施設に復帰したが、ジムでの個別調整と、接触を伴わないボール練習に制限されていた。手術自体は成功したものの、このMFはなお、イタリアのプロスポーツを統括する厳格な健康・安全プロトコルを満たす必要があった。
『Football Italia』の報道によると、マクトミネイは水曜日にこれらの検査を無事通過した。これはナポリにとって大きな安心材料であり、この選手が再びトップレベルのフットボールの要求に対応できる身体状態にあることを示している。
マックス・アッレグリの絶妙なタイミングでの復帰
マクトミネイの復帰時期は、シーズンが進む中で中盤の選択肢を固めたいナポリのマックス・アッレグリ監督にとって理想的だ。今季ここまでクラブでの出場は2試合のみで、いずれもセリエAでのものだったが、このMFの復帰はチームに大きな後押しをもたらすことになる。
マクトミネイは、2024年夏に約2570万ポンドの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドでの7年間を終え、ナポリに加入した。加入後、スコットランド代表MFはチーム屈指の活躍を見せる存在として地位を確立し、その成功において重要な役割を果たしてきた。2024-25シーズンにはナポリをセリエA優勝に導き、その過程で権威あるセリエA年間最優秀選手賞を受賞。さらに2025-26シーズンにはスーペルコッパ・イタリアーナ制覇も成し遂げた。クラブでの公式戦通算82試合で、マクトミネイは27ゴールを記録している。
- Getty Images Sport
アッレグリ監督率いるチーム、フロジノーネ戦に向けて準備へ
ナポリは現在、セリエA順位表で勝ち点7の9位につけており、首位ローマとは勝ち点6差となっている。アッレグリ監督のチームは今週土曜日にフロジノーネ戦に臨む予定で、この一戦ではマクトミネイがベンチから試合メンバーに復帰する可能性がある。
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