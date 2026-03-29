ナポリでのスター選手としての台頭を受け、スコット・マクトミネイのサウジ・プロリーグ移籍の真相が明らかに

サウジアラビアからの関心が、マクトミネイが対処しなければならなかった唯一の気掛かりな問題ではない。最近の報道では、彼がイングランドへの復帰を望んでいるとの見方が示されており、一部のメディアは彼の家族がプレミアリーグへの復帰を熱望していると報じている。しかし、このミッドフィルダーはイタリアでの生活に満足していることを公言している。

「私の将来について、エージェントは誰とも連絡を取っていない」とマクトミネイは以前、『コリエレ・デロ・スポルト』紙に語った。「彼は私とクラブとしか話していない。新聞には何も話していない。私はここで非常に幸せだし、私としてはナポリの選手だ。それしか考えていない。」