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ナポリでのスター選手としての台頭を受け、スコット・マクトミネイのサウジ・プロリーグ移籍の真相が明らかに
サウジアラビアからのオファーをミッドフィルダーのスター選手が拒否
湾岸諸国での巨額の報酬という誘惑にもかかわらず、このスコットランド代表選手は、名前の明かされていないサウジ・プロリーグのクラブからの正式なオファーを断ったと報じられている。元マンチェスター・ユナイテッドの選手は、イタリア移籍以来その評価を急上昇させているが、彼の最優先事項は、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでコンテ監督の下、キャリアを歩み続けることにある。
移籍専門家のニコロ・シラ氏によると、「あるサウジアラビアのクラブがスコット・マクトミネイを説得しようと巨額の年俸を提示したが、彼はそのオファーを拒否した」とのことだ。この姿勢はファブリツィオ・ロマーノ氏によってもある程度裏付けられており、同氏は、移籍の可能性を巡る噂が飛び交っているにもかかわらず、現時点で同選手が「サウジ・プロリーグのクラブとは交渉していない」と指摘している。
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新たな長期契約が提示されている
ナポリは、この29歳の選手が加入以来示してきた卓越した貢献に対し、迅速に報いる動きを見せている。クラブは、彼を少なくとも2030年までナポリに留めるための破格の契約延長に向けて調整を進めており、シラ氏は次のように付け加えている。「2030年までの契約延長と2031年までの延長オプションについて交渉が進められている。ナポリはすでに彼の給与引き上げを計画している。」
マンチェスターの余剰戦力からナポリの神へ
南イタリアでマクトミネイが神格化されていることを考えれば、残留の決断は驚くべきことではない。オールド・トラッフォードでは戦力外扱いとなっていた彼が、ナポリの熱狂的なサポーターたちに温かく迎え入れられたのだ。その影響力は極めて大きく、ディエゴ・マラドーナ・ジュニアは最近、彼に対して「父に次いで、マクトミネイはナポリ史上最も影響力のある選手だ」と、最高の賛辞を贈った。 彼はさらに宗教的な比喩を用いて、テレヴィメロに対し次のように語った。「ナポリには神がいた。私にとって、マクトミネイはイエスだ。彼は不可欠な選手だ。」
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プレミアリーグ復帰の噂は沈静化した
サウジアラビアからの関心が、マクトミネイが対処しなければならなかった唯一の気掛かりな問題ではない。最近の報道では、彼がイングランドへの復帰を望んでいるとの見方が示されており、一部のメディアは彼の家族がプレミアリーグへの復帰を熱望していると報じている。しかし、このミッドフィルダーはイタリアでの生活に満足していることを公言している。
「私の将来について、エージェントは誰とも連絡を取っていない」とマクトミネイは以前、『コリエレ・デロ・スポルト』紙に語った。「彼は私とクラブとしか話していない。新聞には何も話していない。私はここで非常に幸せだし、私としてはナポリの選手だ。それしか考えていない。」