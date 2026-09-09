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ナポリが公式声明を発表。元マンチェスター・ユナイテッドのスコット・マクトミネイ、マンチェスターで手術を受けた後の心臓手術に関する最新情報
マクトミネイの手術が成功
29歳のスコットランド代表は火曜日、予定されていた手術を受けるためマンチェスターへ向かった。ナポリのファンは、このMFが最近のメンバー選考から外れていたことで懸念を強めていたが、クラブはこの処置が意図された通りに行われたことを素早く伝え、サポーターを安心させた。セリエAの強豪は、状況とピッチ復帰までの見通しを明確にするため、公式声明を発表した。
ナポリは声明で、「火曜日の朝、スコット・マクトミネイがスパイア・マンチェスター病院でアブレーション手術を受けた」と発表した。さらに「手術は完全に成功した。マクトミネイは2週間休養し、その後トレーニングを再開する」と説明した。選手本人も自身の状態について積極的に発信しており、今回の手術が緊急対応ではなく、前もって予定されていた措置だったとファンに伝えている。本人は最近、「自分は大丈夫だ。この処置はかなり前からクラブと一緒に計画していたものだ」と語っていた。
- Getty Images Sport
ナポリとスコットランドへの影響
前向きな見通しにもかかわらず、このタイミングでの手術は、短期的にはマッシミリアーノ・アッレグリ監督のチームにとって大きな痛手となる。マクトミネイは先週土曜日、ナポリがセリエA王者インテルに敵地で2-3の惜敗を喫した試合をピッチ脇から見守ることを余儀なくされており、水曜日のアーセナルとのチャンピオンズリーグ戦を含む少なくとも今後3試合を欠場する見込みだ。
国内戦線にとどまらず、スコットランドもまた、この象徴的なMFを欠いたまま今後の試合に臨まなければならない。セバスティアン・ポコニョリが新たな代表監督としての任期を開始する中、9月26日から10月6日にかけて予定されている重要なネーションズリーグ4試合で、マクトミネイを欠くことになる。
ナポリで契約の不透明感
本人の健康状態が目下の最優先事項である一方、マクトミネイのスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの長期的な将来も、大きな話題となっている。現在の契約は2028年まで残っているものの、新契約締結の可能性に対する本人の姿勢をめぐる噂が広まり始めている。
ナポリのスポーツディレクター、ジョバンニ・マンナは最近、インタビューの中でこの懸念に言及し、交渉の複雑さを認めた。「スコットは現時点で契約を更新するかどうか分からないと話していた」とマンナは説明した。「彼には2年の契約が残っている。われわれは更新したいし、彼もそれを望んでいる。すべてを一致させるのはいつも簡単ではないが、われわれは努力している」
- Getty Images Sport
マンチェスターの後、新たな章へ
マクトミネイの2024年夏のイタリア移籍により、マンチェスター・ユナイテッドとの20年にわたる関係に終止符が打たれた。下部組織で成長した同選手は、トップチームの主力へと上り詰めた。オールド・トラッフォードでの在籍期間中、この勤勉なMFは255試合に出場し、クラブのFAカップとカラバオカップ制覇で重要な役割を果たした。
ナポリでのデビューシーズンはまさに圧巻だった。数十年ぶりとなるリーグタイトルを街にもたらすうえで中心的な役割を担ったからだ。そのパフォーマンスにより、同選手は権威あるセリエA年間最優秀選手賞を受賞した。
現在のシーズンはナポリにとって難しい形で始まっている。セリエA開幕から3試合のうち2試合を落とし、順位は12位に沈んでいる。現在は首位と勝ち点6差で、アッレグリは看板MFがフルコンタクトのトレーニング参加を許可される日を待ち望んでいる。
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