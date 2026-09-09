29歳のスコットランド代表は火曜日、予定されていた手術を受けるためマンチェスターへ向かった。ナポリのファンは、このMFが最近のメンバー選考から外れていたことで懸念を強めていたが、クラブはこの処置が意図された通りに行われたことを素早く伝え、サポーターを安心させた。セリエAの強豪は、状況とピッチ復帰までの見通しを明確にするため、公式声明を発表した。

ナポリは声明で、「火曜日の朝、スコット・マクトミネイがスパイア・マンチェスター病院でアブレーション手術を受けた」と発表した。さらに「手術は完全に成功した。マクトミネイは2週間休養し、その後トレーニングを再開する」と説明した。選手本人も自身の状態について積極的に発信しており、今回の手術が緊急対応ではなく、前もって予定されていた措置だったとファンに伝えている。本人は最近、「自分は大丈夫だ。この処置はかなり前からクラブと一緒に計画していたものだ」と語っていた。