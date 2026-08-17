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ナポリが元レアル・マドリーMFダニ・セバージョスへの関心を強める
ナポリが契約オファーを提示
ナポリは、新シーズンに向けてアッレグリ監督の中盤を強化すべく、セバージョスの代理人に正式な契約オファーを提示したと報じられている。 『Sportal』によると、ナポリはこのスペイン代表の獲得可能な状況を受け、マドリーでの長期にわたる在籍期間が終わりを迎えたあと、素早く動いたという。30歳のプレーメーカーは古巣ベティスとも接触しているが、ナポリはセリエAでキャリアを続けるよう説得するために強く働きかけている。
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トリノのライバル2クラブが状況を注視
その報道によれば、ナポリの動向は国内のライバルであるユベントスも注視している。ユベントスは昨夏、このスペイン人プレーメーカーへの移籍に向けた動きを検討しており、現在も同選手の状況に強い関心を維持しているという。ただし、チェバージョスは現時点でビアンコネーリ首脳陣の最優先事項とは見なされておらず、そのためナポリにとっては、他の獲得希望クラブが具体的なオファーで交渉を複雑化させる前に、この争奪戦で一歩先んじる明確な好機となっている。
フリーでの獲得は財政事情に合っている
この獲得への動きは、アッレグリ体制の下でナポリが国内外の複数タイトル争いに挑むという野心に合致する。2017年にマドリーへ移籍する前にはベティスのアカデミーで腕を磨いてきたセバージョスは、欧州トップレベルでの豊富な実績を持っており、パルテノペイの中盤に落ち着き、戦術的なコントロール、そして創造性あふれるビジョンをもたらす理想的なプロフィールだ。
さらに、彼ほどの実力を持つ選手をフリーで確保できれば、クラブにとって財政面でも大きな追い風となる。過酷なシーズンを前に、予算の安定を損なうことなくトップチームの層を大幅に強化できるからだ。
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契約への返答が将来を決める
セバージョス側が現在提示されている条件を受け入れれば、交渉は一気に前進する可能性がある。一方、ナポリは来週土曜日に予定されるジェノアへのアウェーゲームで2026-27シーズンのセリエA開幕を迎える準備を最終段階に進めている。アッレグリ監督は、過密日程が本格化する前に経験豊富なMFをチームに組み込めるよう、速やかな契約成立を望んでいる。
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