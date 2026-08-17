この獲得への動きは、アッレグリ体制の下でナポリが国内外の複数タイトル争いに挑むという野心に合致する。2017年にマドリーへ移籍する前にはベティスのアカデミーで腕を磨いてきたセバージョスは、欧州トップレベルでの豊富な実績を持っており、パルテノペイの中盤に落ち着き、戦術的なコントロール、そして創造性あふれるビジョンをもたらす理想的なプロフィールだ。

さらに、彼ほどの実力を持つ選手をフリーで確保できれば、クラブにとって財政面でも大きな追い風となる。過酷なシーズンを前に、予算の安定を損なうことなくトップチームの層を大幅に強化できるからだ。