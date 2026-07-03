既定路線だったが、ついに正式発表。マッシミリアーノ・アッレグリがナポリ新監督に就任する。来季CL出場権を逃し5月末に解任された元ミラン監督は、アズーリと2029年までの契約で合意。年俸は手取り約450万ユーロ、総額約833万ユーロ。 アントニオ・コンテの後任となる。
翻訳者：
ナポリがマッシミリアーノ・アッレグリ新監督の就任を正式発表。デ・ラウレンティス会長は「ようこそ、マックス！」と歓迎した。
ナポリの公式発表
ナポリは、トップチームの監督にマッシミリアーノ・アッレグリ氏が就任すると発表した。契約期間は2029年6月30日まで。
1997/98シーズンにナポリでプレーした選手時代を経て、2003/04シーズンから指導者としてのキャリアをスタートさせました。 2007/08シーズンにはサッスオーロを率いてクラブ初となるセリエB昇格を達成し、同年のセリエC1スーパーカップも制した。その数か月後、カリアリでセリエAデビュー。リーグ9位に入り、最優秀監督賞（パンチーナ・ドーロ）を受賞した。
2010年にはミランを率い、18度目のスクデットと6度目のイタリア・スーパーカップを獲得。2014～2019年はユヴェントスで5年連続スクデット、4年連続コッパ・イタリア、2度のスーパーカップ制覇を達成し、チャンピオンズリーグでも2度決勝に進んだ。 2021年にユヴェントスに復帰し、2024年には5度目のコッパ・イタリア制覇。昨季はミランを率い、リーグ5位で終えた。
「ようこそ、アッレグリ監督！」
ナポリオーナーのアウレリオ・デ・ラウレンティス氏も「ようこそ、マックス！」と歓迎のツイートを送った。
7月14日の発表会
月曜、すでに白煙が上がっていた。彼はミランとの契約を解消し、退団金は受け取らなかった。『コリエーレ・デラ・セラ』紙が伝えた。ナポリでの新章は7月14日に始まり、サン・カルロで入団会見を行う。 カステルヴォルトゥルノでメディカルチェックを行い、7月17～27日にディマーロ、7月30日～8月13日にカステル・ディ・サングロで合宿を行う。シーズン初戦は8月22日20時45分、マラッシでのジェノア戦だ。
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