ナポリがマッシミリアーノ・アッレグリ新監督の就任を正式発表。デ・ラウレンティス会長は「ようこそ、マックス！」と歓迎した。

ナポリは、トップチームの監督にマッシミリアーノ・アッレグリ氏が就任すると発表した。契約期間は2029年6月30日まで。



1997/98シーズンにナポリでプレーした選手時代を経て、2003/04シーズンから指導者としてのキャリアをスタートさせました。 2007/08シーズンにはサッスオーロを率いてクラブ初となるセリエB昇格を達成し、同年のセリエC1スーパーカップも制した。その数か月後、カリアリでセリエAデビュー。リーグ9位に入り、最優秀監督賞（パンチーナ・ドーロ）を受賞した。



2010年にはミランを率い、18度目のスクデットと6度目のイタリア・スーパーカップを獲得。2014～2019年はユヴェントスで5年連続スクデット、4年連続コッパ・イタリア、2度のスーパーカップ制覇を達成し、チャンピオンズリーグでも2度決勝に進んだ。 2021年にユヴェントスに復帰し、2024年には5度目のコッパ・イタリア制覇。昨季はミランを率い、リーグ5位で終えた。



「ようこそ、アッレグリ監督！」





ナポリオーナーのアウレリオ・デ・ラウレンティス氏も「ようこそ、マックス！」と歓迎のツイートを送った。











