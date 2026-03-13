アントニオ・コンテ率いるナポリには、チームの窮地を何度も救い、優勝争いに食らいつくための重要な勝ち点を稼いできた選手がいる。試合が膠着状態に陥り、相手の守備を崩すのに苦労している時、ラスムス・ホイールンドが活躍する。 ルカクの負傷を受けて夏に加入したこのデンマーク人FWは、全大会通算13ゴールを挙げ、ナポリの得点王となっている。2位のマクトミネイを3ゴール上回る成績だ。
Getty Images
翻訳者：
ナポリがホイールンドの完全移籍権獲得に支払うべき金額：金額、合意内容、そしてマンナの発言
ホイールンド事件の数字
ナポリに移籍する前、ホイールンドはミランからもオファーを受けており、同クラブは買い取りオプション付きのレンタル移籍を提案していた。マンチェスター・ユナイテッドはこのオファーを受け入れていたが、チャンピオンズリーグに出場したいという希望と、長期的なプロジェクトへの確約を求めていた選手本人が、ミラン移籍の可能性を断った。 そのため、ナポリが名乗りを上げた際、すべての関係者が移籍の成立に合意した。ナポリは600万ユーロで彼をレンタルし、4400万ユーロの買い取りオプションを付帯させた。このオプションは、来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合に義務化されるが、スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナはすでに、仮にナポリが来季のチャンピオンズリーグ出場を劇的に逃したとしても、ホイールンドの買い取りについては疑いの余地がないと述べている。
マンナによるホイールンドへのコメント
スカイ・スポーツのインタビューに応じたナポリのスポーツディレクター、マンナ氏は次のように語った。「ラスムスは得点が少ない時期でもチームに貢献し、決定的な役割を果たしてきました。チャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、買い取り義務が発生しますが、たとえ出場できなくても、彼の将来はナポリにあると確信しています」。
広告