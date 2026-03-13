ナポリに移籍する前、ホイールンドはミランからもオファーを受けており、同クラブは買い取りオプション付きのレンタル移籍を提案していた。マンチェスター・ユナイテッドはこのオファーを受け入れていたが、チャンピオンズリーグに出場したいという希望と、長期的なプロジェクトへの確約を求めていた選手本人が、ミラン移籍の可能性を断った。 そのため、ナポリが名乗りを上げた際、すべての関係者が移籍の成立に合意した。ナポリは600万ユーロで彼をレンタルし、4400万ユーロの買い取りオプションを付帯させた。このオプションは、来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合に義務化されるが、スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナはすでに、仮にナポリが来季のチャンピオンズリーグ出場を劇的に逃したとしても、ホイールンドの買い取りについては疑いの余地がないと述べている。