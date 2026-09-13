指揮官は、選手たちが示した決意に満足感を示し、以前の試合と比べて姿勢に明確な変化があったと指摘した。アッレグリ監督は「今日は怒りを持って試合に臨み、その怒りで勝ち取った。それはコモ戦とインテル戦の間に欠けていたものだ。あの時は良いプレーもあったが、あまりにも表面的だった」と述べた。また、デ・ブライネがストライカーの近くで、より前目の役割を担うことも支持した。

「ケビンはキャリアを通じてずっとあの位置でプレーしてきたと思う。自分でスペースを作ること、いつ低い位置まで下がるべきかを理解することに非常に優れているので、それについて議論するのはほとんど不可能だ。ボールの扱い方やパスの出し方を見れば、彼がまったく違う存在であることが分かる。年齢を考えれば、管理していく必要がある」と付け加えた。