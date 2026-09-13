Getty Images Sport
翻訳者：
ナポリがボローニャを下した後、マッシミリアーノ・アッレグリ監督がケビン・デ・ブライネの負傷への懸念を和らげる
デ・ブライネ、重傷を回避
ナポリは今日、ボローニャに1-0で重要な勝利を収めた。決勝点を挙げたのはスタニスラフ・ロボトカで、66分にネットを揺らした。この勝利により、クラブはセリエA順位表で勝ち点6の9位に浮上したが、終盤に交代したことでデ・ブライネのコンディションにすぐさま注目が集まった。
しかし、マッシミリアーノ・アッレグリはすぐに懸念の払拭に動き、『Sky Sport Italia』に対し、この交代はあくまで予防措置だったと語った。「彼は多くのエネルギーを使っていた。けいれんだ」とアッレグリは説明し、選手が大きな問題を回避したことを認めた。
- AFP
アッレグリ、姿勢と戦術を称賛
指揮官は、選手たちが示した決意に満足感を示し、以前の試合と比べて姿勢に明確な変化があったと指摘した。アッレグリ監督は「今日は怒りを持って試合に臨み、その怒りで勝ち取った。それはコモ戦とインテル戦の間に欠けていたものだ。あの時は良いプレーもあったが、あまりにも表面的だった」と述べた。また、デ・ブライネがストライカーの近くで、より前目の役割を担うことも支持した。
「ケビンはキャリアを通じてずっとあの位置でプレーしてきたと思う。自分でスペースを作ること、いつ低い位置まで下がるべきかを理解することに非常に優れているので、それについて議論するのはほとんど不可能だ。ボールの扱い方やパスの出し方を見れば、彼がまったく違う存在であることが分かる。年齢を考えれば、管理していく必要がある」と付け加えた。
ロレンツォ・ルッカにとって極めて重要な助言
アッレグリ監督はまた、交代出場した選手たちの重要な影響力、特に試合終盤にわずかなリードを維持するため投入されたロレンツォ・ルッカの働きを強調した。指揮官は、ピッチに入る前にこの若いFWへ与えたシンプルな指示も明かしている。
「彼が入る時にこう伝えた。肩を開け、と。彼は良い入り方をした。アーセナル戦でもそうだった。彼らは成長できるいい若者たちだ。メンタル面では自信が必要だ」とアッレグリ監督は説明した。ボローニャはこれより前、アーサー・テアテのゴールがオフサイドで取り消されており、勝ち点1のままで16位となっている。
- Getty Images Sport
序盤の勢いを土台にして
ナポリは今後、この勢いを土台に、次のインターナショナルブレーク前の日曜日に控えるフィオレンティーナ戦に向けて準備を進めることになる。主力プレーメーカーが深刻なアクシデントを免れたことに安堵したアッレグリ監督は、より良い試合運びの必要性を強調し、この苦しみながらつかんだホームでの勝利がクラブにとって確かな土台となることを願った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。