イタリアの強豪は国内リーグで厳しいスタートを強いられており、新指揮官の下でセリエAは連敗発進となった。アッレグリは、チャンピオンズリーグの華やかな舞台が今季に火をつけるために必要な刺激になることを期待しているが、その一方で、北ロンドンのチームを相手に勝機を見いだすには、チーム全体の運動量を改善しなければならないとも認めた。

アッレグリは意識面での切り替えの必要性を強調し、こう語った。「明日はセリエAとは異なる大会で、次のラウンド進出を決めるには勝ち点12が必要となる一種のミニリーグだ。

「この試合の難しさは分かっているし、誇りと良い結果を出したいという思いを持って臨まなければならない。我々の相手は最高レベルのチームの一つであり、ヨーロッパの舞台は違ったモチベーションとアドレナリンをもたらしてくれる。

「ボールを保持していない時は、チームとしてもっと良い守備をしなければならない。ここまでコモ戦でもインテル戦でも、その点では物足りなさがあったからだ。

「一歩ずつ進んでいかなければならないが、同時に信じることも必要だ。なぜなら、チャンピオンズリーグは我々全員が持つべき目標だからだ。これが我々を前に進めてくれるだろう」