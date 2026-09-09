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ナポリがチャンピオンズリーグでアーセナルとの対戦に備える中、マッシミリアーノ・アッレグリ監督はアーセナルの「最大の強み」を警戒
アレグリがアーセナルの戦術的進化を指摘
ナポリの指揮官は、過去4年間にわたってエミレーツ・スタジアムで成し遂げてきた「並外れた仕事」を理由に、アルテタを称賛した。両チームがチャンピオンズリーグで激突する準備を進める中、アッレグリはアーセナルの堅固な守備こそが、同クラブがイングランドサッカー界の頂点へと駆け上がり、欧州屈指の強豪としての地位を確立した主な理由だと指摘。アーセナルは今季ここまで3試合でわずか1失点にとどめている。
試合を前に報道陣の取材に応じたアッレグリは、プレミアリーグ王者を絶賛し、こう語った。「アーセナルはチャンピオンズリーグのファイナリストであり、プレミアリーグを制した。ミケル・アルテタはこの4年間で並外れた仕事をしてきた。守備を整備したのは見事だったし、アーセナルは失点が非常に少なく、チームとして一体となってプレーしている。それが彼らの最大の強みだ」
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ナポリ、欧州での雪辱へ
イタリアの強豪は国内リーグで厳しいスタートを強いられており、新指揮官の下でセリエAは連敗発進となった。アッレグリは、チャンピオンズリーグの華やかな舞台が今季に火をつけるために必要な刺激になることを期待しているが、その一方で、北ロンドンのチームを相手に勝機を見いだすには、チーム全体の運動量を改善しなければならないとも認めた。
アッレグリは意識面での切り替えの必要性を強調し、こう語った。「明日はセリエAとは異なる大会で、次のラウンド進出を決めるには勝ち点12が必要となる一種のミニリーグだ。
「この試合の難しさは分かっているし、誇りと良い結果を出したいという思いを持って臨まなければならない。我々の相手は最高レベルのチームの一つであり、ヨーロッパの舞台は違ったモチベーションとアドレナリンをもたらしてくれる。
「ボールを保持していない時は、チームとしてもっと良い守備をしなければならない。ここまでコモ戦でもインテル戦でも、その点では物足りなさがあったからだ。
「一歩ずつ進んでいかなければならないが、同時に信じることも必要だ。なぜなら、チャンピオンズリーグは我々全員が持つべき目標だからだ。これが我々を前に進めてくれるだろう」
ディ・ロレンツォが完璧なパフォーマンスを要求
主将ジョバンニ・ディ・ロレンツォも指揮官の見解に同調し、パルテノペイはここ最近悩まされている集中力の欠如を許されないと認めた。昨季は同大会で36チーム中30位に終わったイタリア代表DFは、アルテタ率いる組織されたチームを相手に自分たちを試すことで、ナポリがこのレベルにふさわしいことを証明したいと強く望んでいる。
「この試合はちょうどいいタイミングでやって来た。敗戦の後は、すぐにまたピッチに出られるのがいい」とディ・ロレンツォは語った。「チャンピオンズリーグで力強いスタートを切りたい。いい試合をする準備はできているし、先週自分たちが犯したミスも分析した。そのミスを改めて振り返った。
「1つのハーフで3失点するのは、もちろん満足できることではない。それは明らかに自分たちがミスをしたということであり、明日からはもっとうまくやらなければならない」
そして、こう続けた。「チャンピオンズリーグはレベルが非常に高く、ほんのわずかなミスでも罰を受ける。だから結果を得るためには完璧なパフォーマンスが必要だ。
「試合の特定の時間帯をよりうまくコントロールし、何が起きているのかを理解するためにも、チームとして守らなければならない。ボールを持っている時も守備をしなければならない。
「相手は強いチームだ。自分たちのレベルを測る重要なテストになるし、この素晴らしい大会で昨季以上の結果を残したい」
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アーセナル、イタリア遠征で移動に支障の可能性
アーセナルはイギリス国内の航空交通の問題で準備にやや支障をきたし、イタリア行きのフライトが大幅に遅れた。そうした移動面での悩みに加え、クリスティアン・モスケラを欠く状況ではあるが、アーセナルにとってはユリエン・ティンバーが試合メンバーに復帰したことが追い風となっている。一方のナポリは、スコット・マクトミネイが最近の手術を受けたため、不在での戦いを想定して準備を進めることを余儀なくされている。
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