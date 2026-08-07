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ナポリがアーセナルからの衝撃補強を画策、ロメル・ルカクはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ退団に近づく
アッレグリ、ナポリ前線の補強へブラジル人アタッカーに注目
アッレグリ監督は、Calciomercatoによると、ガブリエウ・ジェズスの獲得によってスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの攻撃陣を強化したい考えだ。イタリア人指揮官は、デンマーク代表ラスムス・ホイルンドを軸に攻撃ユニットを構築すると見られている一方で、最前線を任せるための知名度の高いパートナー、あるいは代替案を確保したいという明確な意向がある。
Corriere dello Sportは、この関心が表面的なものでは決してないことを示唆しており、元マンチェスター・シティのジェズス本人もプレミアリーグの外で新たな挑戦に前向きだという。アーセナルは29歳の同選手を約2000万ユーロと評価しているとみられており、ナポリは選手本人のイタリア移籍への明らかな意欲を踏まえ、この金額の引き下げ交渉を期待している。
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ルカク退団で新戦力加入への道が開く
ジェズス獲得に向けたいかなる動きも、ロメル・ルカクの退団に大きく左右される。そのルカクを巡っては、クラブ内で状況がますます難しくなっている。ベルギー代表FWは現在、ナポリの上層部と対立しており、関係の決裂によってクラブでの立場は維持できないものとなっている。
33歳にとっては、リーグ・アン移籍が最も有力な活路に見える。モナコが獲得先として有力候補に浮上しているが、これはUSMNTのストライカー、フォラリン・バログンの後釜を探しているためだ。ナポリは、ジェズス獲得の最終決定に必要な給与総額と登録枠を確保するため、この状況を早急に解決したがっている。
契約上の障害と移籍の方式
ジェズスの獲得に向けた交渉では、契約形態が依然としてナポリとアーセナルの争点となっている。報道によれば、最も実現可能なのは完全移籍だ。レンタル移籍の場合、2027年に満了予定となっている同選手の現行契約をアーセナルが延長する必要があるためである。
ジェズスにとって今回の移籍は、歴史的にテクニカルな南米出身FWに適してきたリーグでキャリアを再活性化させるチャンスとなる。エミレーツ・スタジアムで序列を下げた中、アッレグリ率いる新生ナポリで中心的存在となる可能性は魅力的な選択肢だ。
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前線刷新の最終段階へ
クラブが余剰戦力となっているFW陣の放出をまとめ上げ、アーセナルのスターのナポリ入りに向けた枠を空けるべく動く中、今後数週間が決定的な局面となる。ルカクの退団は、選手本人とクラブ双方にとって難しい章の終わりを意味し、アッレグリの指揮の下で新たなスタートを切ることになる。ナポリがアーセナルとの交渉の複雑さをうまく乗り越えることができれば、ジェズスの加入は、2026-27シーズンに再びスクデット争いへ挑む明確な意思を示すものとなる。
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