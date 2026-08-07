ナポリがアーセナルからの衝撃補強を画策、ロメル・ルカクはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ退団に近づく

ジェズス獲得に向けたいかなる動きも、ロメル・ルカクの退団に大きく左右される。そのルカクを巡っては、クラブ内で状況がますます難しくなっている。ベルギー代表FWは現在、ナポリの上層部と対立しており、関係の決裂によってクラブでの立場は維持できないものとなっている。

33歳にとっては、リーグ・アン移籍が最も有力な活路に見える。モナコが獲得先として有力候補に浮上しているが、これはUSMNTのストライカー、フォラリン・バログンの後釜を探しているためだ。ナポリは、ジェズス獲得の最終決定に必要な給与総額と登録枠を確保するため、この状況を早急に解決したがっている。



