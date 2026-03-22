ナツィオナーレ、ルカ・トーニ監督の革命：「パレストラとキエーザを先発、バストーニとロカテッリは外す。レテグイの代わりにピオ・エスポジトを先発起用」

木曜日の夜に予定されている北アイルランド戦を前に、2006年ワールドカップ優勝者のルカ・トーニは、フォーメーションの変更から始まる抜本的な改革を伴う自身の理想の布陣を明かした。「正直なところ、3-5-2は好きじゃない。納得できないんだ。変えられるか？ なら、素晴らしい4-4-2を選ぶよ」。 定位置の選手と新戦力の組み合わせについて：「右サイドにはパレストラを起用する。彼は走力があり、足も速く、とても気に入っている。サイドを駆け上がってクロスを上げられる」。中盤にも新たな顔ぶれ：「ユヴェントスのガッティを起用する」。バストーニは外す。「中盤にはキエーザとポリターノをウイングに配置し、前線ではレテグイの代わりにピオ・エスポジトを起用する」。

ルカ・トーニの理想的なベストイレブン（4-4-2）は以下の通り：ドンナルンマ；パレストラ、ガッティ、カラフィオリ、ディマルコ；ポリターノ、トナリ、バレッラ、キエーザ；エスポジト、キーン。