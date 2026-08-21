『BBC Sport』によれば、ユールゴーデンのアブドゥルマリク獲得への動きは、市場価値がピークに達する前の原石を確保し、将来的に大きな利益を伴って売却するという明確な補強モデルの一環である。アルスヴェンスカン所属クラブのこの戦略を主導しているのは、かつてウェストハムでリクルート部門の責任者を務めたスポーツディレクター、マクシミリアン・ハーンだ。

スウェーデン代表監督グラハム・ポッターとイーストロンドンで仕事をした経験もあるハーンは、英国で築いた人脈を積極的に活用し、UK市場から有望な逸材を選び抜いている。