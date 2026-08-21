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ナショナルリーグのボアハム・ウッド、ユールゴーデンからの主力ウインガー、アブドゥル・アブドゥルマリクに対する150万ポンドの増額オファーを拒否
ノンリーグのチームが強硬姿勢を崩さず
『Sky Sports News』によると、5部のボアハムはアブドゥルマリクに対するユールゴーデンからの150万ポンドの2度目のオファーを拒否した。今月初めには、スウェーデンのクラブによる最初の100万ポンドのアプローチも断っている。ウッドの首脳陣は、夏の移籍市場で関心が高まる中でも、23歳のウインガーを引き留める姿勢を崩していない。
- Bildbyran
スウェーデンの移籍青写真が明らかに
『BBC Sport』によれば、ユールゴーデンのアブドゥルマリク獲得への動きは、市場価値がピークに達する前の原石を確保し、将来的に大きな利益を伴って売却するという明確な補強モデルの一環である。アルスヴェンスカン所属クラブのこの戦略を主導しているのは、かつてウェストハムでリクルート部門の責任者を務めたスポーツディレクター、マクシミリアン・ハーンだ。
スウェーデン代表監督グラハム・ポッターとイーストロンドンで仕事をした経験もあるハーンは、英国で築いた人脈を積極的に活用し、UK市場から有望な逸材を選び抜いている。
多作ぶりが関心を呼ぶ
アブドゥルマリクは、ミルウォールを退団した後に2024年にフリー移籍で加入して以来、キャリアを急上昇させてきた。ミルウォールではユース年代のタイトルを獲得し、イングランドU-17代表でもプレーした。2025-26シーズンは、その攻撃力を決定的に示すシーズンとなり、17ゴール10アシストを記録してナショナルリーグ年間最優秀若手選手賞を受賞した。ウェンブリーで行われたプレーオフ決勝での鮮烈なパフォーマンスは、ユールゴーデンの関心をさらに強めた。ユールゴーデンはそれ以前にも、デンマーク人FWアウグスト・プリスケを磨き上げ、2026年1月にバーミンガム・シティへ売却していた。
- Getty Images Sport
ウインガーに厳しい視線が注がれる
ボレアムは今後、移籍期限までに海外からの獲得オファーを退ける争いに直面することになる。クラブ首脳陣とコーチングスタッフは、この若手が海外への7桁の移籍の可能性に動揺しないよう、精神面を管理しなければならない。この象徴的なウインガーの集中力と結果を出す力は、今季にイングリッシュ・フットボールリーグへの自動昇格を目指すボレアムの野望において中心的な要素となる。
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