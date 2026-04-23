ナゲルスマン監督の下、彼を後押しする大きな要因がある。代表から外れたドイツ代表のスターに、新たなW杯への希望が？

アンドリッチはスカイの取材に「まだ休暇は予約していない」と語り、「代表に選ばれたいし、チームに貢献できる」と強調した。ただ、W杯代表に滑り込むのは現時点では難しい見込みだ。

それでも、守備的MFとしてナゲルスマン新監督の下で飛躍した選手の一人である。 ハビ・アロンソ監督の下で成長し、無敗優勝したシーズンにはグラニット・シャカと並んで守備的MFとして活躍。ナゲルスマンがホーム開催の欧州選手権でトニ・クロース、イルカイ・ギュンドアンと共にはめ込みたかった役割をまさに果たし、ドイツ代表のレギュラーに定着した。

2023年11月から2024年末までは全試合に出場し、ほとんどが先発だった。 だがネーションズリーグ準々決勝イタリア戦以降、代表での出場はわずか17分。ナゲルスマン体制下ではベンチを温めることが増え、2025年11月と2026年3月の最終2回は招集外となった。