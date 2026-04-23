ロベルト・アンドリッチは、今夏のワールドカップ代表選出を依然として期待している。DFBポカール準決勝でバイエルンに0-2で敗れた後、レバークーゼンの主将はナーゲルスマン監督に再アピールした。
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ナゲルスマン監督の下、彼を後押しする大きな要因がある。代表から外れたドイツ代表のスターに、新たなW杯への希望が？
アンドリッチはスカイの取材に「まだ休暇は予約していない」と語り、「代表に選ばれたいし、チームに貢献できる」と強調した。ただ、W杯代表に滑り込むのは現時点では難しい見込みだ。
それでも、守備的MFとしてナゲルスマン新監督の下で飛躍した選手の一人である。 ハビ・アロンソ監督の下で成長し、無敗優勝したシーズンにはグラニット・シャカと並んで守備的MFとして活躍。ナゲルスマンがホーム開催の欧州選手権でトニ・クロース、イルカイ・ギュンドアンと共にはめ込みたかった役割をまさに果たし、ドイツ代表のレギュラーに定着した。
2023年11月から2024年末までは全試合に出場し、ほとんどが先発だった。 だがネーションズリーグ準々決勝イタリア戦以降、代表での出場はわずか17分。ナゲルスマン体制下ではベンチを温めることが増え、2025年11月と2026年3月の最終2回は招集外となった。
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アンドリッチはバイエル・レバークーゼンで3バックの一角を担う。ドイツ代表の枠はほぼ埋まっている。
レバークーゼンでの役割変化が影響している。アンドリッチは3バックのセンターバックを務めるが、ナゲルスマン監督は現時点でCB不足ではない。ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、アントニオ・リュディガー、ヴァルデマール・アントンがW杯出場を確定している。
中盤もアレクサンダル・パブロヴィッチ、レオン・ゴレツカ、パスカル・グロース、負傷中のフェリックス・ンメチャが控える。ンメチャが間に合わなければ、アンジェロ・スティラーやアントン・スタッハの方が代表入りの可能性が高い。それでもアンドリッチはバイエル04では不可欠な存在で、今季も得点を挙けている。
CLラウンド16第1戦アーセナル戦ではヘディングで先制点、第29節ドルトムント戦では遠距離からの決勝点を記録した。3月中旬、アーセナル戦後にアンドリッチは「年明けに代表監督と最後に話した」と明かした。ナゲルスマン監督は状況に関わらずW杯出場可能性があると励ましてくれたという。 「チャンスはまだある。重要なのは出場時間とパフォーマンスだ。その点で自分に非はない。どの試合でもピッチに立っている」と語った。
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ロバート・アンドリッチを代表に選んでW杯を盛り上げる？
直後、『ビルト』紙はアンドリッチがW杯代表の有力候補で、ナゲルスマン監督が選ぶ最終メンバーの最後の1枠を勝ち取る可能性も高いと報じた。理由は、彼がチームプレーヤーとして評価されており、ベンチでもチームに良い影響を与えるからだ。これはW杯で重要な資質であり、ナゲルスマンも過去繰り返し強調している。
「クラブでは午後には帰宅し、常に一緒にいるわけではない。だが代表では違う。W杯では最大9週間も共にする。だからこそ人間関係が重要だ。 全員が互いに好感を持ち、ピッチ内外で機能することが必要だ」とドイツ代表監督は最近MagentaTVのインタビューで語った。「クラブでレギュラーの選手が代表ではスーパーサブになれるかを見極める必要がある」
こうした資質が、アンドリッヒのアメリカ行きを決定づけるだろう。
ロバート・アンドリッチ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト イエローカード バイエル・レバークーゼン 195 21 14 46 ヴェーエン・ヴィースバーデン 67 8 8 24 ユニオン・ベルリン 66 9 6 18 ハイデンハイム 27 4 3 4 ディナモ・ドレスデン 25 1 1 6