ナゲルスマン監督の下では試練の時期、レアル・マドリードでは神格化された存在――アントニオ・リュディガーはドイツ代表で全く新しい役割を担い、輝かなければならない

リュディガーがドイツ代表のユニフォームを着てプレーした直近の試合は、9月7日の北アイルランド戦（3-1で勝利）だった。そのわずか数日前のワールドカップ予選、スロバキア戦での0-2という屈辱的な敗北において、ベルリン出身の彼は、通算81試合の代表戦の中でおそらく最も精彩を欠いたプレーを見せた。 レアル・マドリードのスター選手は、2失点の両方に大きく関与していた。不運なナムディ・コリンズと共に、彼は最悪中の最悪であり、DFB（ドイツサッカー連盟）の守備の要としてふさわしいとは到底言えなかった。

このパフォーマンスはナゲルスマン監督の記憶に残っているはずだ。なぜなら、ドイツ代表監督はすでにワールドカップに向けて別のセンターバックのコンビを見つけているようだからだ。3月初旬の『キッカー』誌の大型インタビューで、彼は特にシュロッターベックとターのコンビを気に入っていることをほのめかしていた。「彼らは非常に良い働きをしていて、リーグ戦でも非常に安定していると思う。 ヨナはバイエルンでの適応に苦労したが、それ以来非常に安定している。そしてシュロッティは、私が以前も言ったように、我々にとって極めて重要な選手だ。」

この点において、シュロッターベックはドイツ代表チーム内で唯一無二の存在であることを強みとしている。ナゲルスマン自身も次のように強調している。「彼は現在、チームで唯一の左利きだ。彼がプレーしていない時は、ビルドアップで大きな問題を抱えていた。」 つまり、ワールドカップでの定位置を争っているのは、実際にはリュディガーとターだけということになる。しかもターは、現在ヨーロッパ屈指の強豪チームにおいて、リーダー的存在であり、主力選手でもあるのだ。

ナーゲルスマン監督は、ルディガーの1対1や狭いスペースでの能力を称賛した。「彼はその点で並外れて優秀で、本当に優れたディフェンダーだ。」しかし同時に、完全にフィットした状態のルディガーが必要であることを明確にした。「アントニオは100％フィットし、健康でなければならない。 我々のチームでも時々見られたような、ちょっとした不調を抱えていると、彼は本来のパフォーマンスを発揮できず、それでは意味がない。だが、彼は順調に向かっている。」

少なくとも後者については、ルディガーがチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦（ラウンド16）で見せた圧倒的なパフォーマンスがそれを裏付けている。第1戦では、彼が「お気に入りの対戦相手」と公言するアーリング・ハーランドを再びマークし、最終的にハーランドにシュートを1本も許さなかった。

過去には、リュディガーは代表チームでも守備のリーダー役を務めていた。しかし、ナゲルスマン監督は現在、彼にその役割を保証しようとはしていない。「それは決まったことではなく、彼のパフォーマンスに大きく左右される」とナゲルスマン監督は述べ、常に「典型的な守備のリーダー」を指名するつもりはなく、「それはチーム全体の構成の問題だ」と語った。