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ナゲルスマン監督の下では試練の時期、レアル・マドリードでは神格化された存在――アントニオ・リュディガーはドイツ代表で全く新しい役割を担い、輝かなければならない

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アントニオ・リュディガー
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アントニオ・リュディガーは、ドイツ代表における守備の要としての地位を失った。最近では、怪我やスキャンダル、代表戦での不振がニュースを賑わせている。ワールドカップを控え、彼に残された時間は少なくなっている。

アントニオ・リュディガーが万全のコンディションであれば、ドイツ代表において不動のレギュラーの一人である。少なくともここ数年は、ハンス・フリック監督時代も、現在の代表監督ユリアン・ナーゲルスマン監督時代も、概ねそうだった。しかし、今夏のワールドカップでは状況が異なるかもしれない。

ボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックやFCバイエルン・ミュンヘンのヨナタン・ターが、センターバックのポジションでとっくに彼を追い抜いている。最近では、怪我、数え切れないほどの論争、そしてドイツ代表での不振が、リュディガーの立場を左右してきた。33歳の彼にかかるプレッシャーは高まっており、現在の代表戦中断期間は彼にとって極めて重要だ。

  • リュディガーがドイツ代表のユニフォームを着てプレーした直近の試合は、9月7日の北アイルランド戦（3-1で勝利）だった。そのわずか数日前のワールドカップ予選、スロバキア戦での0-2という屈辱的な敗北において、ベルリン出身の彼は、通算81試合の代表戦の中でおそらく最も精彩を欠いたプレーを見せた。 レアル・マドリードのスター選手は、2失点の両方に大きく関与していた。不運なナムディ・コリンズと共に、彼は最悪中の最悪であり、DFB（ドイツサッカー連盟）の守備の要としてふさわしいとは到底言えなかった。

    このパフォーマンスはナゲルスマン監督の記憶に残っているはずだ。なぜなら、ドイツ代表監督はすでにワールドカップに向けて別のセンターバックのコンビを見つけているようだからだ。3月初旬の『キッカー』誌の大型インタビューで、彼は特にシュロッターベックとターのコンビを気に入っていることをほのめかしていた。「彼らは非常に良い働きをしていて、リーグ戦でも非常に安定していると思う。 ヨナはバイエルンでの適応に苦労したが、それ以来非常に安定している。そしてシュロッティは、私が以前も言ったように、我々にとって極めて重要な選手だ。」

    この点において、シュロッターベックはドイツ代表チーム内で唯一無二の存在であることを強みとしている。ナゲルスマン自身も次のように強調している。「彼は現在、チームで唯一の左利きだ。彼がプレーしていない時は、ビルドアップで大きな問題を抱えていた。」 つまり、ワールドカップでの定位置を争っているのは、実際にはリュディガーとターだけということになる。しかもターは、現在ヨーロッパ屈指の強豪チームにおいて、リーダー的存在であり、主力選手でもあるのだ。

    ナーゲルスマン監督は、ルディガーの1対1や狭いスペースでの能力を称賛した。「彼はその点で並外れて優秀で、本当に優れたディフェンダーだ。」しかし同時に、完全にフィットした状態のルディガーが必要であることを明確にした。「アントニオは100％フィットし、健康でなければならない。 我々のチームでも時々見られたような、ちょっとした不調を抱えていると、彼は本来のパフォーマンスを発揮できず、それでは意味がない。だが、彼は順調に向かっている。」

    少なくとも後者については、ルディガーがチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦（ラウンド16）で見せた圧倒的なパフォーマンスがそれを裏付けている。第1戦では、彼が「お気に入りの対戦相手」と公言するアーリング・ハーランドを再びマークし、最終的にハーランドにシュートを1本も許さなかった。

    過去には、リュディガーは代表チームでも守備のリーダー役を務めていた。しかし、ナゲルスマン監督は現在、彼にその役割を保証しようとはしていない。「それは決まったことではなく、彼のパフォーマンスに大きく左右される」とナゲルスマン監督は述べ、常に「典型的な守備のリーダー」を指名するつもりはなく、「それはチーム全体の構成の問題だ」と語った。

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    アントニオ・リュディガーと絶え間ない怪我の不運

    リュディガーの怪我の問題は、間違いなく彼がドイツ代表での序列を下げた主な理由の一つだ。北アイルランド戦での勝利後に行われた予選4試合を、彼はすべて怪我のために欠場せざるを得なかった。原因は太ももの怪我で、レアル・マドリードではこの怪我のために実に19試合を欠場することになった。 その直後の2026年1月には、さらに別の膝の怪我に見舞われ、再び1ヶ月近く戦線離脱を余儀なくされた。彼は、停滞気味のW杯予選において、最大の敗者の一人、いや、おそらく最大の敗者である。

    怪我はリュディガーのキャリアを通じて一貫して付きまとう問題となっている。VfBシュトゥットガルトでは半月板に問題を抱え、ASローマでは前十字靭帯を断裂し、チェルシーでは鼠径部に悩まされ、そしてレアルでは再び太ももと膝のトラブルに見舞われている。しかも、シーズン終盤とワールドカップを目前に控えたまさに最悪のタイミングで！

    この問題は、レアル・マドリードの首脳陣にとっても、とっくに周知の事実だ。復帰以来、リュディガーはアルヴァロ・アルベロア監督率いるセンターバック陣の定位置を取り戻しており、レアルは今夏に満了する彼の契約をさらに1年延長する計画だ。ただし、ある条件付きで。 『ムンド・デポルティーボ』によると、1400万ユーロとされるリュディガーの年俸は大幅に引き下げられる見込みだ。比較対象として挙げられているのはクラブのレジェンド、ルカ・モドリッチで、彼はレアルでの最終シーズン、以前の年俸の半分しか受け取らなかった。

    リュディガーがこのような減俸に同意するかどうかは疑問だ。というのも、彼には興味深い選択肢が浮上しているからだ。『トゥットスポルト』紙によると、現在ではユヴェントス（かつてローマで彼を育てたルチアーノ・スパレッティが監督を務めている）、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールFCも彼の獲得に興味を示しているという。同紙はさらに、ユヴェントスが総額1000万～1200万ユーロの2年契約で彼を誘っていると報じている。

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    アントニオ・リュディガーのスキャンダル：専門家らがDFBからの除名を求める

    しかし、怪我はリュディガーの課題の一部に過ぎない。彼を起用するチームは、身体能力に優れたディフェンダーであり、並外れた勝利への執念を持つ精神的な怪物を得ることになる。一方で、彼にはいくつかの暗い側面もある。ピッチ内外での問題行動は、時には本格的なスキャンダルに発展しかねないものだ。彼の問題歴は長く、今も増え続けている。

    2022年のワールドカップでは、FIFAのボランティアスタッフを「完全な馬鹿」と罵倒した。2023年には、ファンからのサインの依頼に対し、「スパスティ、スパスティ」と応じた。また、3月に公開された動画でも話題となった。写真撮影を求めたファンに対し、「俺に触るな」と叫んだのだ。 また、今年の初めにはアトレティコのファンに向かって挑発的な「首を切る」ジェスチャーを見せた。宿敵FCバルセロナとのコパ・デル・レイ決勝では、審判にテープロールを投げつけ、極悪非道な言葉で罵倒し、その結果6試合の出場停止処分を受けた。

    クラシコでの騒動後、一部の評論家やいわゆる専門家からは、代表チームからの追放さえ要求された。しかしナゲルスマン監督は、代わりに一種の猶予を与えた。「限界に達した。 これ以上は許されない。さもなくば、より深刻な結果になるだろう」と彼は語った。最近、ゲタフェ戦でルディガーが地面に倒れていたディエゴ・リコの頭に膝をぶつけるという騒動が起こると、同様の声が相次いだ。しかし、ドイツサッカー連盟（DFB）からの処分は下されず、むしろその逆だった。

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    アントニオ・リュディガー：「安定感と安心感を与えたい」

    むしろナゲルスマン監督は彼を擁護した。リュディガーは「賛否両論を呼ぶ」タイプであり、「他の選手よりも大げさに扱われている」のだと。ドイツ代表キャプテンのヨシュア・キミッヒもチームメイトを擁護した。「トニは当然ながら、我々にとって非常に重要な選手だ。 ドイツでは、ここ3、4年の間にトニが成し遂げてきたことを忘れてしまっているような気がする」と語った。リュディガーは「頼りになる存在であり、チームメイトとして心配したり、不安を感じたりすることなく、どの試合でも起用できる選手だ」という。レアル・マドリードのアルベロア監督は、その称賛をさらに一歩進めた。 「もし私に言わせてもらうなら、リュディガーの像を作って庭に置きたいくらいだ」と彼は語り、この教え子を「すべての人の手本」と評した。

    リュディガーは、多くの人々から強い反応を引き出す選手であり、そのメンタリティには肯定的な面も否定的な面もある。また、彼が常に問題の張本人というわけではない。例えばスロバキア戦の後、彼だけでなくナムディ・コリンズやヨナタン・ターも、ネット上で正気とは思えない人々から人種差別的な侮辱を受けたことがあった。

    それでも、チャンピオンズリーグ2度の優勝経験を持つ彼は責任を引き受け、改善を誓った。「今回の議論を通じて、私には責任があることを改めて認識した。その責任を、時として果たせていなかった。真剣かつ事実に基づいた批判は真摯に受け止めている。自分でも、明らかに度を越した場面があったことは自覚しているからだ。私は混乱の種になるのではなく、安定と安心感を与えたい」

    33歳の彼が今後、代表チームやワールドカップでどのような役割を果たすかは、3月27日のスイス戦、3月30日のガーナ戦といった今後の国際試合ですでに明らかになるかもしれない。 ドイツ代表チームでの将来を左右する上で、これら2試合ほど重要な試合は、他の選手にはほとんどないだろう。しかし彼自身は、これらを冷静に受け止めており、仮に自分が外され、シュロッターベックやターが起用されることになっても、チームのために尽くすつもりだ。彼は『キッカー』誌に対し、その点を改めて強調した

    「ヨナとニコは今シーズン、非常に好調で、何よりも安定したプレーを見せている」とリュディガーは語ったが、同時に次のように明言した。「ワールドカップ期間中は、とにかく11人以上の選手が必要だ。ましてや今年の夏ならなおさらだ。過酷な環境に加え、移動の負担や試合数の増加も予想される。」

    彼にとって確かなのは、「ユリアンが私を必要とするなら、先発であれベンチからであれ、結果を確実にするために私はそこにいる」ということだ。

    この発言は、ナゲルスマン監督もきっと好意的に受け止めるだろう。

  • アントニオ・リュディガー：2025/26シーズンの成績


    ゲーム

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    ゴール

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