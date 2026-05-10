1-0で勝利した試合後、守備の課題を問われた若手選手トム・ビショフは、スカイのインタビューに率直に語った。「これほど失点し、相手に決定機を許すのは良くない。数試合をベンチで見て感じたが、ボールを失った直後のカウンタープレスが最近欠けている。」 続けて彼は「ここ数週間はピッチに立てず外から見て気づいたのですが、そのせいで不必要に長い距離を走らなければならず、素早いカウンタープレスができていれば大量得点を奪えた場面でも、今は多くの失点を許しています」と語った。

彼の言葉は正直で自信に満ちていると受け止めることもできる。 とはいえ、まだレギュラーではない20歳が加入1年目で公然と批判したのは意外だった。彼は筋断裂から回復し、2試合連続ベンチ入りの後、4週間ぶりにピッチに立っていた。

そこで記者たちはコンパニー監督に、ビショフの批判が正しいかを尋ねた。監督は笑顔でこう答えた。「いいえ、違います。彼は若い選手としてインタビューでミスをした」。 選手を公に批判することはコンパニーのタブーであるため、この発言は異例だ。だが、その対応は、彼の指導者としての成果だけでなく、人間関係における優れたセンスを改めて示した。 選手との人間関係で不快な状況になっても、常に適切なトーンを保てる才能だ。その点で彼は他の多くの監督より一歩先を行っており、それは限られた範囲でしか学べない。

彼の返答は諭すように穏やかで、上から目線ではなかった。物議を醸す要素やドラマチックな表現は一切ない。 彼はただニヤリと笑ってやり過ごした。さらに、自身の見解で反論する際も動揺することなくこう述べた。「問題はカウンタープレスへの意欲が欠けていることではない。そんなやり方では試合に勝てない。重要なのは、試合の勝敗を必ずしも最初の10分や15分で決着させる必要はないということだ。それは常に可能ではない。 最初の10分は良い入りだったが、その後忍耐力を失った。カウンタープレスは1回、2回とできるが、いずれ足が重くなる。後半はボール保持の姿勢が変わり、もっと良いプレーができた。自陣にボールが留まる時間が長くなり、頻繁に素早くカウンタープレスに戻る必要はほぼなくなった」