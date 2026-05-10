失点が相次いでいたバイエルンだが、ヴォルフスブルク戦では苦戦の末に無失点勝利。これはGKウルビグの好セーブあってこそで、前半だけでリードを許してもおかしくないほど相手にもチャンスがあった。
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ナゲルスマンやトゥヘルなら、違う反応をしただろう。ヴォルフスブルクでの地味な勝利でも、ヴィンセント・コンパニーの天才ぶりは光った。
1-0で勝利した試合後、守備の課題を問われた若手選手トム・ビショフは、スカイのインタビューに率直に語った。「これほど失点し、相手に決定機を許すのは良くない。数試合をベンチで見て感じたが、ボールを失った直後のカウンタープレスが最近欠けている。」 続けて彼は「ここ数週間はピッチに立てず外から見て気づいたのですが、そのせいで不必要に長い距離を走らなければならず、素早いカウンタープレスができていれば大量得点を奪えた場面でも、今は多くの失点を許しています」と語った。
彼の言葉は正直で自信に満ちていると受け止めることもできる。 とはいえ、まだレギュラーではない20歳が加入1年目で公然と批判したのは意外だった。彼は筋断裂から回復し、2試合連続ベンチ入りの後、4週間ぶりにピッチに立っていた。
そこで記者たちはコンパニー監督に、ビショフの批判が正しいかを尋ねた。監督は笑顔でこう答えた。「いいえ、違います。彼は若い選手としてインタビューでミスをした」。 選手を公に批判することはコンパニーのタブーであるため、この発言は異例だ。だが、その対応は、彼の指導者としての成果だけでなく、人間関係における優れたセンスを改めて示した。 選手との人間関係で不快な状況になっても、常に適切なトーンを保てる才能だ。その点で彼は他の多くの監督より一歩先を行っており、それは限られた範囲でしか学べない。
彼の返答は諭すように穏やかで、上から目線ではなかった。物議を醸す要素やドラマチックな表現は一切ない。 彼はただニヤリと笑ってやり過ごした。さらに、自身の見解で反論する際も動揺することなくこう述べた。「問題はカウンタープレスへの意欲が欠けていることではない。そんなやり方では試合に勝てない。重要なのは、試合の勝敗を必ずしも最初の10分や15分で決着させる必要はないということだ。それは常に可能ではない。 最初の10分は良い入りだったが、その後忍耐力を失った。カウンタープレスは1回、2回とできるが、いずれ足が重くなる。後半はボール保持の姿勢が変わり、もっと良いプレーができた。自陣にボールが留まる時間が長くなり、頻繁に素早くカウンタープレスに戻る必要はほぼなくなった」
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ヴィンセント・コンパニがFCバイエルンの歴代キャプテンより優れている点
コンパニーの強みは言葉で説明しにくいが、直感的にはっきり分かる。もしバイエルンの前任者ナーゲルスマンやトゥヘルが、選手から戦術批判を直接受け取ったらどうなっていたか。 おそらく彼らは痛い目に遭っていただろう。問題なのは内容ではなく、彼らの対応がコンパニーほど円滑ではないからだ。 「トムは素晴らしい若者だ。だが今は試合直後だし、僕の方が少し俯瞰できた」とFCB監督は付け加えた。 話題はすぐに決着した。
この対応は、満員のフォルクスワーゲン・アリーナで過ごしたバイエルンの土曜の夜全体にも当てはまった。 リーグ優勝はすでに決定し、3日前のCL敗退の失望も残っていたため、バイエルンがインスピレーションを失うのは予想されていた。それでも16位のヴォルフスブルクが欧州2強とされるバイエルンをここまで追い詰めたのは異例だった。
「相手は5点取れたかもしれない。我々のプレーは良くなかった」とビショフは前半を分析した。「最初の10分間は良かった。チャンスを作り出す方法も見えていたが、その後はその調子で続けられなかった」。その代わりに、ヴォルフスブルクは何度もミュンヘンのゴール前に危険な場面を作り出したが、驚異的なセーブを見せたウルビッグが常にその場に立ちはだかった。 「マヌ（ノイアー）がチャンスを掴むたびに示すような、あの守備力は凄まじい」とビショフはGKを称えた。
バイエルンは前半、ヴォルフスブルクに先手を許した。
バイエルンは堅い守備を敷くヴォルフスブルクを前に、チャンスを創出できなかった。ハリー・ケインは36分、PKをわずかに滑って失敗。ブンデスリーガ25回目で初のミスだ。 「ハリーなら普通は確実に決めるが、外すこともある」とビショフは語った。
4月19日の優勝決定後、バイエルンはマインツ05戦（4-3）とハイデンハイム戦（3-3）で前半に精彩を欠き、この試合も同様だった。 ただし今回はパリ・サンジェルマン戦が控えていなかったため、コンパニ監督は大幅な輪番起用を見送った。マインツ、ハイデンハイム戦と異なり、ケイン、オリゼ、キミッヒの主力3人が先発した。
それでも連携はほとんど機能せず、ハーフタイムのロッカールームは最悪の雰囲気だったはずだ。 しかし、マインツ戦やハイデンハイム戦と同様に、後半は大幅に改善。この反転は予想通りでありながら、やはり驚異的だった。 「チームが示した反応には敬意を表したい。後半にすべてを覆すのは容易ではないが、今日は再びそれを成し遂げた」とコンパニは称えた。ウォルフスブルクのディーター・ヘッキング監督も同意した。「彼がバイエルンで成し遂げたことは別次元だ。 もちろん、ヴィンセント1人の功績ではないが、バイエルンが毎週のように見せるパフォーマンスは称賛に値する。今日のような敗戦（PSG戦）の後でも、これほど高いプレッシャーをかけられ、それでも勝ちに行く姿勢は並大抵ではない。称賛すべきだ」と語った。
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FCバイエルンは、不吉なシナリオを耳にしたくないようだ。
後半、バイエルンは一気に攻勢を強め、ヴォルフスブルクを圧倒。56分、オリゼが右から切り込み、鮮やかな左足シュートで決勝点を奪った。 右から切り込み、左足でファーへ曲げた一撃がネットを揺らした。鮮やかな一連の動作は、もはや彼の日常だ。 「マイケルは自分へのハードルが高すぎる。もしあのシュートが入らなければ私はがっかりしていただろう。普通はあり得ないが、彼はそれを当たり前のように見せる」とコンパニは4月末、オリゼがマインツ戦で代名詞のプレーを決めた際にも語っていた。
この一撃でバイエルンはPSG敗退からわずか72時間後に再び喜びを手にした。 来週土曜のブンデス最終節ケルン戦後、ホームで35度目の優勝トロフィーを受け取り、さらに盛大な祝賀会が開かれる。その1週間後にはベルリンでDFBポカール決勝、相手はシュトゥットガルトだ。
スポーツディレクターのマックス・エベルルは、もし国内2冠を逃しタイトルが1つだけなら失望かと問われ、 「我々のサッカー、ドイツ王者として準決勝で欧州最強と互角に戦えたこと、久々にカップ決勝に進んだことを誇りに思う。だから今シーズンは非常に良い」とエベルは語った。 さらに彼は「トロフィーにはならないが、多くの人々がバイエルンの試合を楽しみにしている。かつてファンでなかった人でも、理想のサッカーを見られると喜んでいる。それもまた重要だ」と強調した。
FCバイエルン・ミュンヘン：2025/26シーズンの残り5試合
日付
コンテスト
試合
5月2日（土）
ブンデスリーガ
FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 3-3
5月6日（水）
チャンピオンズリーグ
FCバイエルン 対 パリ・サンジェルマン 1-1
5月9日（土）
ブンデスリーガ
VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン 0-1
5月16日（土）
ブンデスリーガ
FCバイエルン対1.FCケルン
5月23日（土）
DFBポカール
FCバイエルン vs. VfBシュトゥットガルト