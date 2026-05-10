失点が相次いでいたバイエルンだが、ヴォルフスブルク戦では苦しみながら無失点勝利。GKウルビグの好守がなければ、前半でリードを許してもおかしくなかった。降格圏の「自動車街」チームも、前半に多くのチャンスを作っていた。
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ナゲルスマンやトゥヘルなら、きっと別の反応をしただろう。なぜヴォルフスブルクでの地味な勝利でも、ヴィンセント・コンパニーの才能が光ったのか。
1-0で勝利した試合後、守備の課題を問われた若手選手トム・ビショフは、スカイの取材に率直に語った。 「これほど失点し、相手に決定機を許すのは良くない。数試合をベンチから見て感じたのは、ボールを失った直後のカウンタープレスが最近欠けていることだ」 続けて彼はこう補足した。「ここ数週間はピッチに立てず外から見て気づいたのですが、そのせいで不必要に長い距離を走らなければならない場面が増えています。素早いカウンタープレスができれば大量得点を奪えますが、今は多くの失点を許しています」
彼の言葉は正直で自信に満ちていると受け止めることもできる。 とはいえ、まだレギュラーではない20歳が加入1年目で公然と批判したのは意外だった。彼は筋断裂で2試合ベンチ外だったため、批判の多くは自身には当てはまらない。
そこで記者たちはコンパニー監督に、ビショフの批判が正しいかを尋ねた。監督は笑顔でこう答えた。「いいえ、違います。彼は若い選手で、インタビューでミスをした」。 選手を公に批判することは通常タブーであるだけに、異例の発言だ。だが、この対応は、彼が純粋な戦術眼だけでなく、人間関係を円滑に保つ才能にも優れていることを示した。 選手との人間関係で不快な状況になっても、常に適切なトーンを保つ才能だ。その点で彼は他の多くの監督より一歩先を行っており、それは限られた範囲でしか学べない。
彼の返答は諭すようで上からではなく、一貫していたが物議を醸す要素やドラマは一切なかった。 彼はただニヤリと笑ってやり過ごした。さらに、自身の見解で反論する際も動揺することなくこう述べた。「問題はカウンタープレスへの意欲が欠けていることではない。そんなやり方では試合に勝てない。重要なのは、試合の勝敗を必ずしも最初の10分や15分で決着させる必要はないということだ。それは常に可能ではない。 最初の10分は良い入りだったが、その後忍耐力を失った。カウンタープレスは1回、2回とできるが、いずれ足が重くなる。後半はボール保持の姿勢が変わり、ずっと良いプレーができた。自陣にボールが留まる時間が長くなり、頻繁に素早くカウンタープレスに戻る必要はほぼなくなった」
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ヴィンセント・コンパニがFCバイエルンの歴代キャプテンより優れている点
コンパニーの強みは言葉で説明しにくいが、感覚的には理解しやすい。もしバイエルンの前任者ナーゲルスマンやトゥヘルが、選手から戦術批判を直接受けたらどうなっていたか。 おそらく彼らは批判の受け止め方で苦境に立たされただろう。コンパニーのように円滑に対応できない場合があるからだ。FCB監督は「トムは素晴らしい若者だ。だが試合直後で、僕の方が少し俯瞰できた」と付け加え、話題はすぐに収束した。
この対応は、満員のフォルクスワーゲン・アリーナで過ごしたバイエルンの土曜の夜全体にも当てはまった。 リーグ優勝はすでに決定し、3日前のCL敗退の失望も残っていたため、バイエルンがインスピレーションを失うのは予想できた。それでも16位ヴォルフスブルクが欧州2強とされるバイエルンを苦しめたのは異例だった。
「相手は5点取れたかもしれない。我々のプレーは良くなかった」とビショフは前半を分析。「最初の10分間は良かった。チャンスも作れていたが、その後が続かなかった」。代わりにヴォルフスブルクは何度もミュンヘンゴールに迫ったが、ウルビッグの好守がすべてを阻んだ。 「マヌ（ノイアー）がチャンスを掴むたびにみせるセーブは、本当に凄まじい」とビショフは自チームのGKを称えた。
バイエルン・ミュンヘンは前半、ヴォルフスブルクに先手を許した。
バイエルンは堅い守備を敷くヴォルフスブルクを脅かす場面は少なかった。ハリー・ケインは36分、PKをわずかに滑って外した。ブンデスリーガ25回目で初の失敗だ。とはいえ、ある意味では予想できた。 「ハリーなら普通は確実に決めるが、外すこともある」とビショフは語った。
4月19日の優勝決定後、バイエルンはマインツ05戦（4-3）とハイデンハイム戦（3-3）で前半に精彩を欠き、この試合も同様だった。 ただし今回はパリ・サンジェルマン戦が控えていなかったため、コンパニ監督は大幅な輪番起用を見送った。マインツ、ハイデンハイム戦と異なり、ケイン、オリゼ、キミッヒという主力3人が先発した。
それでも連携はほとんど機能せず、ハーフタイムのロッカールームの空気は重かったはずだ。 マインツ戦やハイデンハイム戦と同様に、後半は大幅に改善。それでも、その反転劇には驚かされた。 「チームが示した反応には敬意を表したい。後半にすべてを覆すのは簡単ではないが、今日は再び成し遂げた」とコンパニは称えた。相手監督のディーター・ヘッキングも同意した。「彼が今シーズンバイエルンで成し遂げたことは別次元だ。 もちろん、ヴィンセントだけの功績ではないが、バイエルンが毎週のように見せるパフォーマンスは称賛に値する。PSG戦での敗戦後にもかかわらず、高い圧力をかけ続け、勝利のために全力で戦う姿勢は当然ではない。称賛すべきだ」と語った。
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FCバイエルンは、不吉なシナリオを耳にしたくないようだ。
後半、バイエルンは一気に攻勢を強め、ヴォルフスブルクを圧倒。56分、オリゼが右から切り込み、左足で鮮やかな決勝点を決めた。 右から切り込み、左足でファーへカーブ。ボールはネットに突き刺さった。驚異的なゴールだが、オリゼにとってはもはや日常だ。 「マイケルは自分へのハードルが高すぎる。もしあのシュートが入らなければ私はガッカリしていただろう。本来あり得ないことなのに、彼はやれると思わせてしまう」とコンパニは4月末、オリゼがマインツ戦で代名詞のプレーを決めた際にも語っていた。
この一撃でバイエルンはPSG敗退からわずか72時間後に再び喜びを手にした。 来週土曜のブンデス最終節ケルン戦後、ホームで35度目の優勝トロフィーを受け取り、さらに盛大な祝賀会が開かれる。その1週間後にはベルリンでDFBポカール決勝があり、相手はシュトゥットガルトだ。
スポーツディレクターのマックス・エベルルは、もし国内2冠を逃せばタイトルは1つだけとなり、失望のシーズンになるかと問われた。 「我々のサッカー、ドイツ王者として準決勝で欧州最強と互角に戦えたこと、久々にカップ決勝に進んだことを誇りに思う。だから今シーズンはとても良い」とエベルは語った。 さらに彼は「もう一つのソフトファクトとして、バイエルンの試合は多くの人が楽しんでいる。かつてバイエルンのファンでなかった人でも、理想とするサッカーが見られるから喜んで観戦してくれる。トロフィーにはならないが、それも大切だ」と強調した。
FCバイエルン・ミュンヘン：2025/26シーズンの残り5試合
日付
コンテスト
試合
5月2日（土）
ブンデスリーガ
FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 3-3
5月6日（水）
チャンピオンズリーグ
FCバイエルン 対 パリ・サンジェルマン 1-1
5月9日（土）
ブンデスリーガ
VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン 0-1
5月16日（土）
ブンデスリーガ
FCバイエルン vs. 1.FCケルン
5月23日（土）
DFBポカール
FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト