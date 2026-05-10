1-0で勝利した試合後、守備の課題を問われた若手選手トム・ビショフは、スカイの取材に率直に語った。 「これほど失点し、相手に決定機を許すのは良くない。数試合をベンチから見て感じたのは、ボールを失った直後のカウンタープレスが最近欠けていることだ」 続けて彼はこう補足した。「ここ数週間はピッチに立てず外から見て気づいたのですが、そのせいで不必要に長い距離を走らなければならない場面が増えています。素早いカウンタープレスができれば大量得点を奪えますが、今は多くの失点を許しています」

彼の言葉は正直で自信に満ちていると受け止めることもできる。 とはいえ、まだレギュラーではない20歳が加入1年目で公然と批判したのは意外だった。彼は筋断裂で2試合ベンチ外だったため、批判の多くは自身には当てはまらない。

そこで記者たちはコンパニー監督に、ビショフの批判が正しいかを尋ねた。監督は笑顔でこう答えた。「いいえ、違います。彼は若い選手で、インタビューでミスをした」。 選手を公に批判することは通常タブーであるだけに、異例の発言だ。だが、この対応は、彼が純粋な戦術眼だけでなく、人間関係を円滑に保つ才能にも優れていることを示した。 選手との人間関係で不快な状況になっても、常に適切なトーンを保つ才能だ。その点で彼は他の多くの監督より一歩先を行っており、それは限られた範囲でしか学べない。

彼の返答は諭すようで上からではなく、一貫していたが物議を醸す要素やドラマは一切なかった。 彼はただニヤリと笑ってやり過ごした。さらに、自身の見解で反論する際も動揺することなくこう述べた。「問題はカウンタープレスへの意欲が欠けていることではない。そんなやり方では試合に勝てない。重要なのは、試合の勝敗を必ずしも最初の10分や15分で決着させる必要はないということだ。それは常に可能ではない。 最初の10分は良い入りだったが、その後忍耐力を失った。カウンタープレスは1回、2回とできるが、いずれ足が重くなる。後半はボール保持の姿勢が変わり、ずっと良いプレーができた。自陣にボールが留まる時間が長くなり、頻繁に素早くカウンタープレスに戻る必要はほぼなくなった」