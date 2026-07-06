ナインゴラン：「クリスティアーノ・ロナウドとバログン、これはもはやサッカーではない。単なる金銭の問題だ」

「彼を批判しない。アメリカのサポーターなら当然の反応だ。私が彼の立場でも同じことをしただろう。責任はすべて、その決定をした側にある。取り消されるならカードの意味は何なのか？ 驚くことではない。今回のワールドカップでは、クロアチアも存在しないボールタッチで敗退した。残念だ。素晴らしいプレーもいくつか見られたのだから」。