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Radja Nainggolan 2026Getty

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ナインゴラン：「クリスティアーノ・ロナウドとバログン、これはもはやサッカーではない。単なる金銭の問題だ」

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ラジャ・ナインゴランは納得していない。元ローマ、インテル選手として『レプッブリカ』紙のインタビューで、ベルギー戦に出場可能となったバログンの出場停止取り消しについて語った。「これではサッカーがサッカーではなくなっている。 クリスティアーノ・ロナウドはW杯初戦に出場できるよう2試合の出場停止が取り消された。それなのにバログンには今さら出場停止が科された。水分補給タイムも意味がない。サッカーが金だけになった証拠だ」

  • トランプ氏の反応

    彼を批判しない。アメリカのサポーターなら当然の反応だ。私が彼の立場でも同じことをしただろう。責任はすべてその決定をした側にある。取り消されるならカードの意味は何なのか？ 驚くことではない。今回のワールドカップでは、クロアチアも存在しないボールタッチで敗退した。残念だ。素晴らしいプレーもいくつか見られたのだから」。

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