ナイジェリアのレジェンド、ジェイジェイ・オコチャがGOAT論争でクリスティアーノ・ロナウドではなくリオネル・メッシを選出

クリスティアーノ・ロナウドの並外れた実績を認めつつ、オコチャはこのポルトガル代表FWの殺傷力ある決定力と、メッシの純粋な芸術性を明確に区別した。ナイジェリアのレジェンドは、ロナウドの得点量産ぶりを、他のトップクラスのペナルティーエリア内のフィニッシャーたちになぞらえた。

「メッシだ、メッシ。ロナウドは特別な選手だが、私にとってはゴールスコアラーだ。1000万ゴールだって決められる。彼はゴールスコアラーなんだ。（アーリング・）ハーランドのようなものだ。ハーランドはゴールスコアラーだ」とオコチャは説明した。