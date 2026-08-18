AFP
翻訳者：
ナイジェリアのレジェンド、ジェイジェイ・オコチャがGOAT論争でクリスティアーノ・ロナウドではなくリオネル・メッシを選出
GOAT論に参戦
メッシとロナウドをめぐる長年の論争は、この20年近くにわたってファンやレジェンドたちの心をつかんできた。個の輝きを真に理解する選手は多くないが、元ナイジェリア代表のオコチャはその数少ない1人だ。パリ・サンジェルマンやボルトン・ワンダラーズでプレーした時代に見せた、力みのない華麗なプレーでも知られている。
元スーパー・イーグルス主将のオコチャは、ジョン・オビ・ミケル、クリス・マクハーディとともに『The Obi One Podcast』に出演。その中でこのライバル論争に決着をつけるよう求められた。オコチャはためらうことなく、アルゼンチンの名手を支持する決定的な見解を示した。
- Getty Images Sport
芸術的天才性か、エリートの得点力か
クリスティアーノ・ロナウドの並外れた実績を認めつつ、オコチャはこのポルトガル代表FWの殺傷力ある決定力と、メッシの純粋な芸術性を明確に区別した。ナイジェリアのレジェンドは、ロナウドの得点量産ぶりを、他のトップクラスのペナルティーエリア内のフィニッシャーたちになぞらえた。
「メッシだ、メッシ。ロナウドは特別な選手だが、私にとってはゴールスコアラーだ。1000万ゴールだって決められる。彼はゴールスコアラーなんだ。（アーリング・）ハーランドのようなものだ。ハーランドはゴールスコアラーだ」とオコチャは説明した。
メッシの天賦の才能
さらに自身の見解を補足したオコチャは、メッシが生まれながらにしてボールと結びついていることこそが、この現代サッカーを代表する2人の偉大な選手を分ける決定的な違いだと指摘した。そして、アルゼンチン代表FWは努力で築き上げたアスリートとしての成功とは一線を画す、力みのない優雅さでプレーしていると強調した。
「だが、メッシは別の惑星にいる。メッシは芸術だ。メッシはサッカーをするために生まれてきた。サッカーをしなければ病気になってしまうだろう。彼は天才だ。つまり、彼は認めるしかない」とオコチャは付け加えた。
- AFP
遺産と今後の展望
オコチャの見解は、トップレベルのプレーメーカーがサッカーをどう捉えているかを浮き彫りにしている。単純な数字の実績以上に、本質的な創造性と表現の自由を重視しているのだ。メッシとロナウドはともに現代の時代を規定し続けているが、オコチャのような象徴的な存在の意見が、この議論を激しく熱いままにしている。
両レジェンドが輝かしいキャリアの最終章をつづる中、かつての名手たちによる評価は、彼らが持ち続ける影響力を見つめる独自の視点を提供している。世界中のファンは、今後何世代にもわたってそのレガシーを議論し続けることになるだろう。
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