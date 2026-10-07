このスキャンダルにより、今後予定されるFIFA会長選挙を前に、ジャンニ・インファンティーノ会長に向けられる監視の目はさらに厳しさを増している。スイス人の管理者であるインファンティーノ氏はすでに、ワールドカップの出場枠を巡る論争や、フォラリン・バログンのレッドカード取り消しに対するドナルド・トランプ氏の介入を受け、大きな圧力にさらされている。

被害を受けた各国に生じた財政面と競技面での損害は、法的措置の可能性を示唆する事態に発展している。ナイジェリア国家スポーツ委員会（NSC）の関係者は、『ESPN』に対し、次のように語った。「まだ何も決まっていないが、この件によってナイジェリアが被ったすべての経済的損失について、FIFAに補償を求めることを真剣に検討する。

「ワールドカップ出場によってスーパー・イーグルスとNFFが得られたはずの収入、選手たちが得られたはずの露出、移籍、スポンサー料、さらにはナイジェリア経済への押し上げ効果まである。国としてあらゆる選択肢を検討しており、除外されるものは何もない」

ジャマイカサッカー連盟（JFF）もまた、強い声明で同様の不満を示した。「CONCACAFは選手の出場資格に関する問題を極めて重く受け止めており、適用される規則と手続きがすべての大会で一貫して公正に運用されることを期待している。選手の出場資格に関するいかなる懸念も、とりわけ大会の公正性や加盟協会の一つの利益に影響を及ぼす可能性があるものについては、定められた規則と適正手続きに従い、FIFAの適切なガバナンス機関および懲戒機関を通じて徹底的に精査され、対処されるべきである」

一方で、FIFAはナイジェリアによる当初の抗議に対応しなかったことを正当化した。統括団体は、この申し立ては提出が遅れたため却下されたと説明し、「委員会は独立しており、適用される規則と個別の事実に基づいて事案を判断する」と付け加えた。



