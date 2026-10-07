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ナイジェリアとジャマイカが対応を検討する中、FIFAはコンゴ民主共和国についてワールドカップ予選および本大会で出場資格上の問題はなかったと述べた
ムパシの出場資格に関する見落としが露呈
『ニューヨーク・タイムズ』によると、FIFAはワールドカップ予選で資格のない選手がコンゴ民主共和国代表としてプレーすることを認識しながら容認しており、大きな論争の渦中にある。GKリオネル・ムパシは、フランスから代表変更するために必要な書類手続きを完了していなかったにもかかわらず、レオパーズで主力としてプレーしていた。
32歳のル・アーヴル所属GKは、ナイジェリア戦の勝利やジャマイカとの決定的なプレーオフ勝利を含む重要な予選の試合に出場した。報道によれば、FIFAはこの事務手続き上の不備を完全に把握していたが、競技上の制裁、罰金、失格処分のいずれも科さないことを選んだという。
ムパシは最終的にワールドカップでコンゴ民主共和国の全4試合に先発出場した。グループK突破に貢献したが、32強でトーマス・トゥヘル率いるイングランドに1-2で敗れた。
FIFAの声明
FIFAの広報担当者は次のように述べた。
「FIFAは、DRコンゴのジャマイカ戦およびその後のFIFAワールドカップ2026において、出場資格に関する問題はなかったことを確認できる。
「説明した通り、FIFA懲戒委員会はナイジェリアサッカー連盟が提出した異議申し立てを扱い、これは受理不能との裁定が下された」
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敗退国から怒りの声
DRコンゴに敗れて敗退したナイジェリアとジャマイカは、ともに懸念を表明した。ナイジェリアサッカー連盟はこの件について抗議を申し立てたが、FIFAによれば、この問題は同連盟の懲戒委員会で扱われ、受理不能との裁定が下されたという。両連盟は現在、対応策を検討している。
ジャマイカもまた、予選プロセスの公正性に関して深い懸念を表明した。両連盟は現在、法的な選択肢を検討しており、世界的な舞台で標準的な懲戒手続きが見過ごされたように見えることに不満を募らせている。
インファンティーノ体制への高まる圧力
このスキャンダルにより、今後予定されるFIFA会長選挙を前に、ジャンニ・インファンティーノ会長に向けられる監視の目はさらに厳しさを増している。スイス人の管理者であるインファンティーノ氏はすでに、ワールドカップの出場枠を巡る論争や、フォラリン・バログンのレッドカード取り消しに対するドナルド・トランプ氏の介入を受け、大きな圧力にさらされている。
被害を受けた各国に生じた財政面と競技面での損害は、法的措置の可能性を示唆する事態に発展している。ナイジェリア国家スポーツ委員会（NSC）の関係者は、『ESPN』に対し、次のように語った。「まだ何も決まっていないが、この件によってナイジェリアが被ったすべての経済的損失について、FIFAに補償を求めることを真剣に検討する。
「ワールドカップ出場によってスーパー・イーグルスとNFFが得られたはずの収入、選手たちが得られたはずの露出、移籍、スポンサー料、さらにはナイジェリア経済への押し上げ効果まである。国としてあらゆる選択肢を検討しており、除外されるものは何もない」
ジャマイカサッカー連盟（JFF）もまた、強い声明で同様の不満を示した。「CONCACAFは選手の出場資格に関する問題を極めて重く受け止めており、適用される規則と手続きがすべての大会で一貫して公正に運用されることを期待している。選手の出場資格に関するいかなる懸念も、とりわけ大会の公正性や加盟協会の一つの利益に影響を及ぼす可能性があるものについては、定められた規則と適正手続きに従い、FIFAの適切なガバナンス機関および懲戒機関を通じて徹底的に精査され、対処されるべきである」
一方で、FIFAはナイジェリアによる当初の抗議に対応しなかったことを正当化した。統括団体は、この申し立ては提出が遅れたため却下されたと説明し、「委員会は独立しており、適用される規則と個別の事実に基づいて事案を判断する」と付け加えた。
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FIFAに法廷闘争の影が迫る
インファンティーノは、自身の会長職維持を必死に図る中で、今後数カ月が重大な局面となる。UEFAが同氏の追放に向けた強力な動きを主導しているため、3月の選挙ではアフリカ諸国の支持を早急に取り付ける必要がある。今回の新たなスキャンダルは、重要な票田を遠ざける恐れがある。
同時に、FIFAは訴訟提起の可能性にも身構えている。ナイジェリアとジャマイカは今後数週間で法的戦略を詰め、多額の金銭補償を求める見通しだ。いずれかの請求が認められれば、世界サッカーの統括団体は懲戒手続きの見直しを迫られる可能性がある。
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